Агент Радмановача про средний палец: «Это шутка с Эраковичем, они хорошие друзья, как семья. Никола уважает «Зенит»

Агент Николы Радмановача объяснил, кому игрок показал неприличный жест.

Сербский защитник «Балтики» продемонстрировал неприличный жест после поражения от « » (1:2).

В то время, когда футболисты петербуржцев праздновали победу в Фонбет Кубке России, 27-летний игрок показывал средний палец, он несколько раз поднимал и опускал руку, сидя на газоне.

«Это была шутка, просто шутил со Страхиней Эраковичем, они хорошие друзья, как семья. Он показал палец только Эраковичу, и еще раз – в шутку.

Никола очень хороший и вежливый человек. Радмановац не адресовал этот жест «Зениту», он относится к этому клубу с уважением, как и ко всем клубам в России. Просто шутка между двумя друзьями-футболистами», – сказал агент Боян Минич.