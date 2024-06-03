Агент Радмановача про средний палец: «Это шутка с Эраковичем, они хорошие друзья, как семья. Никола уважает «Зенит»
Агент Николы Радмановача объяснил, кому игрок показал неприличный жест.
Сербский защитник «Балтики» продемонстрировал неприличный жест после поражения от «Зенита» (1:2).
В то время, когда футболисты петербуржцев праздновали победу в Фонбет Кубке России, 27-летний игрок показывал средний палец, он несколько раз поднимал и опускал руку, сидя на газоне.
«Это была шутка, Никола просто шутил со Страхиней Эраковичем, они хорошие друзья, как семья. Он показал палец только Эраковичу, и еще раз – в шутку.
Никола очень хороший и вежливый человек. Радмановац не адресовал этот жест «Зениту», он относится к этому клубу с уважением, как и ко всем клубам в России. Просто шутка между двумя друзьями-футболистами», – сказал агент Боян Минич.