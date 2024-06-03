Агент Радмановача про средний палец: «Это шутка с Эраковичем, они хорошие друзья, как семья. Никола уважает «Зенит»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика агенты Страхиня Эракович Никола Радмановач Футбол

Агент Николы Радмановача объяснил, кому игрок показал неприличный жест.

Сербский защитник «Балтики» продемонстрировал неприличный жест после поражения от «Зенита» (1:2).

В то время, когда футболисты петербуржцев праздновали победу в Фонбет Кубке России, 27-летний игрок показывал средний палец, он несколько раз поднимал и опускал руку, сидя на газоне.

«Это была шутка, Никола просто шутил со Страхиней Эраковичем, они хорошие друзья, как семья. Он показал палец только Эраковичу, и еще раз – в шутку.

Никола очень хороший и вежливый человек. Радмановац не адресовал этот жест «Зениту», он относится к этому клубу с уважением, как и ко всем клубам в России. Просто шутка между двумя друзьями-футболистами», – сказал агент Боян Минич.

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Так себе отмазка. Не катит. Толпа зенитовцев радуется, прыгает, а этот издали факи посылает типа Эраковичу. Будто там, кроме него никого нет.
+3
-2
+1
Какая-то дешевая отмаза
+2
-1
+1
Хорошо что в шутку бутсой не кинул. ))
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий