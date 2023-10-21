Лапорта о деле Негрейры: «Социологический мадридизм: фанаты «Реала» видят, что вернулся президент, который заставлял их страдать. Мы выиграем суд и повторим лучшую эру»

Жоан Лапорта высказался о деле Негрейры и заявил, что «Барса» повторит лучшую эру.

Ранее глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам , его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных.

Однако позже действующего президента «Барселоны» также обвинили во взяточничестве по делу Негрейры с 2008 по 2010 год, поскольку срок давности для него не истек.

«Делом Негрейры воспользовались, чтобы нанести ущерб репутации «Барсы», мы все это понимаем. Кто это сделал? Если вы пройдетесь по Мадриду, то увидите, что во властях существует социологический мадридизм, который предельно очевиден. Все органы власти, не только футбольные.

В ходе моего первого срока мы уже боролись с этим социологическим мадридизмом и победили. Даже мы были тогда удивлены. У этих фанатов « » был не такой уж приятный период. Представьте, что они чувствуют, когда видят, что прошло несколько лет, появилась новая «Барса». И они видят, что она становится все лучше и лучше, что пришел президент, который руководил клубом тогда, который заставлял их страдать. Президент тот же, тренер – Хави, который тогда был лучшим полузащитником мира, он заключает в себе сущность «Барсы». Они видят, что у нас появляются такие игроки, как Араухо, Бальде, Педри, Ламин, Фермин...

Они не заинтересованы в разговорах о собственной власти, которой пропитаны все сферы. Они являются разработчиками этого сюжета. Кто-то хочет присвоить себе клуб. Им пойдет на пользу, если они уничтожат один из символов Каталонии.

Мы выиграем этот судебный процесс и повторим эру лучшей «Барсы» в истории, чтобы вам это было ясно», – сказал Лапорта на ассамблее сосьос.

Лапорта о деле Негрейры: «История «Барсы» не запачкана. Сколько бы вы ни клеветали, вы ничего не найдете»

«Социологический мадридизм» – новый термин от Лапорты. Им в «Барселоне» объясняют проблемы клуба

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