Лапорта о деле Негрейры: «Социологический мадридизм: фанаты «Реала» видят, что вернулся президент, который заставлял их страдать. Мы выиграем суд и повторим лучшую эру»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Жоан Лапорта Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жоан Лапорта высказался о деле Негрейры и заявил, что «Барса» повторит лучшую эру.

Ранее глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й. Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных.

Однако позже действующего президента «Барселоны» Жоана Лапорту также обвинили во взяточничестве по делу Негрейры с 2008 по 2010 год, поскольку срок давности для него не истек.

«Делом Негрейры воспользовались, чтобы нанести ущерб репутации «Барсы», мы все это понимаем. Кто это сделал? Если вы пройдетесь по Мадриду, то увидите, что во властях существует социологический мадридизм, который предельно очевиден. Все органы власти, не только футбольные.

В ходе моего первого срока мы уже боролись с этим социологическим мадридизмом и победили. Даже мы были тогда удивлены. У этих фанатов «Мадрида» был не такой уж приятный период. Представьте, что они чувствуют, когда видят, что прошло несколько лет, появилась новая «Барса». И они видят, что она становится все лучше и лучше, что пришел президент, который руководил клубом тогда, который заставлял их страдать. Президент тот же, тренер – Хави, который тогда был лучшим полузащитником мира, он заключает в себе сущность «Барсы». Они видят, что у нас появляются такие игроки, как Араухо, Бальде, Педри, Ламин, Фермин...

Они не заинтересованы в разговорах о собственной власти, которой пропитаны все сферы. Они являются разработчиками этого сюжета. Кто-то хочет присвоить себе клуб. Им пойдет на пользу, если они уничтожат один из символов Каталонии.

Мы выиграем этот судебный процесс и повторим эру лучшей «Барсы» в истории, чтобы вам это было ясно», – сказал Лапорта на ассамблее сосьос.

Лапорта о деле Негрейры: «История «Барсы» не запачкана. Сколько бы вы ни клеветали, вы ничего не найдете»

«Социологический мадридизм» – новый термин от Лапорты. Им в «Барселоне» объясняют проблемы клуба

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35 комментариев

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VuNePonimaete
Не знаю за других мадридистов, но лично мне в кайф было смотреть на путешествие Барсы в Лигу Европы и её приключения там. Никаких страданий у меня не было
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Фарид Харисов
А началось всё с Бартомеу, который попросил налоговый вычет с этой взятки)

Если бы не этот гениальный ход, то оплата прошла незамеченной как и 95% всех черных сделок в футболе. Лапорта судя по повышенному градусу бреда близок к отчаянию.
+35
-4
+31
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ML26
Лапорта продолжит старую добрую традицию президентов Барселоны — преследоваться по закону
+24
-6
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Maturmalai
Уж на сковородке
+15
-4
+11
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VuNePonimaete
Ответ Кирилл Вырвихвист
Так же как и болельщикам Барселоны смотреть муки невыхода в 1/4 финала Реалом )) Истрия циклична
Логично, так о каких страданиях говорит Лапорта?) начались то эти путешествия с его приходом если что)
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corazón blanco
Пока это выглядит со стороны так, что Лапорта просто хочет переложить ответственность и сместить все акценты на Мадрид, не более того. Удобно.
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Asier Illaramendi
Социалогический кретинизм
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deadjoker
И тут Остапа понесло… (с)
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Tristan...
Ответ VuNePonimaete
Логично, так о каких страданиях говорит Лапорта?) начались то эти путешествия с его приходом если что)
Он про свой первый срок говорит с 2003 по 2010. За это время Барса взяла 4 Примеры, 2 ЛЧ, требл, 3-0, 0-3, 2-6. 6 подряд вылетов из 1/8 у Реала
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Верховный Лорд
Можно смотреть на три вещи бесконечно - как говорит огонь, как течет вода и как Барселона и члены ее «семьи» без устали сами себя позорят
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Реал король футбола
хахаа, Флорентино 10 раз лучше Лапорты
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Артём Поддубный
Ну то что ты опять налил воды про Реал, мы уже поняли, а что там по поводу взятки? Я так понимаю Негрейра с ноги открывал дверь к любому президенту Барсы, команда побеждала, всех соперников судили, и все были довольны, а когда кто-то немного копнул ваши гнойные делишки, так сразу виноват Мадрид. Кто бы сомневался. И да, как болельщик Реала, заявляю, что буду только рад, если Барса вернётся на уровень топ команды, лучше Барса - лучше Реал - лучше Ла Лига. Жаль что банатам блауграны, включая их президента,не дано это понять.
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Стахович
Ну это уже истерика.Похоже понимает что дела плохи)
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No Names
Лапорте все плохо день за днем! Этот балабол так,похоже,заряжает своих игроков и фанов. Иначе нет объяснения его бредятине!
Барса в полной ж*пе,на грани банкротства,подписивают игроков за долги у клуба дофига долгов. Клуб платил взятки десятилетиями. Их могут наказать,но выноват Мадрид! Позорятся в лиге европы и кричить о какойто величии...случайно Мадрид невыновать в том что они почти миллиард евро отдали Месси,собственно изза чего клуб стал банкротом?
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Один живой
ну он и пургомёт))
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УльтраПравый
Барселона, это такой испанский Спартак Москва, вот очень сильно по поведению напоминает, вечно у них Зенит/Реал виноваты, а сами белые и пушистые, только своей Заремы нет (ну Пике если, только с натяжкой))
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Игорь Новиков
Популист.
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Любезный Коссутий
сам себя не похвалишь...
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Nemat A
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Михаил Сафонов
Эту речь нужно в рамку и на стену в камере ему повесить будет
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Nacho13
А зачем одно и тоже 2 раза постить?
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rigobersong
Красиво модрит мочит:)) 2-6!:))💪💪💪
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Alex Slobodskikh
Лучшая эра - это когда Реал за 8 лет взял столько ЛЧ, сколько наша Барселона в истории?
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Wild91688
Ответ Кирилл Вырвихвист
Так же как и болельщикам Барселоны смотреть муки невыхода в 1/4 финала Реалом )) Истрия циклична
Ты про 5 ЛЧ за 8лет,помолчал бы лучше
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Артём Поддубный
Ответ Фарид Харисов
А началось всё с Бартомеу, который попросил налоговый вычет с этой взятки) Если бы не этот гениальный ход, то оплата прошла незамеченной как и 95% всех черных сделок в футболе. Лапорта судя по повышенному градусу бреда близок к отчаянию.
Бартомеу все мало денег было, а виноват в этом конечно же Реал)
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Верховный Лорд
Ответ Nemat A
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Так Путина никто еще не оскорблял
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