Эдер перед Евро: «Рекорды преследуют Роналду, он намерен приумножить наследие. Португалия среди 3-4 команд, которые могут победить»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Эдер Маседу Футбол

Эдер поделился мыслями о сборной Португалии и Криштиану Роналду.

О Евро-2024

«Ожидания самые лучшие, ведь у нас фантастическая сборная. Наши игроки выступают в лучших лигах Европы, среди них – огромный выбор, есть тренер, который проделал отличную работу со сборной Португалии. Я верю, что мы в числе трех или четырех команд, которые могут выиграть Евро».

О победном голе за Португалию на Евро-2016

«Это был особенный момент для всех португальцев, и люди описывают мне, что они чувствовали и переживали в тот момент. Это приятно для меня, ведь я чувствую, что до сих пор они хранят этот особенный момент в своем сердце».

О Криштиану Роналду

«Он всегда старается изо всех сил и намерен продолжать приумножать свое наследие. Он будет бороться за то, чтобы добиться большего для Португалии.

Качества Криштиану все еще при нем, рекорды преследуют его, но только тренер может сказать, будет ли он в стартовом составе или нет», – сказал бывший нападающий «Локомотива» Эдер.

Сейчас Эдер входит в руководство Португальской футбольной федерации, курируя мужские и женские юношеские сборные, а также занимается социальной работой.

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11 комментариев
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Ответ Александр Северный
я бы сказал у 🐓второстепенные рекорды. самые главные рекорды в футболе принадлежат Месси - рекорд по голам за сезон - рекорд по голам за календарный год - рекорд по голам в чемпионате - рекорд по ассистам за год - рекорд по ЗБ - рекорд по ЗМ 👑👑👑
Рекорд по голам в самом престижном клубном турнире в мире - второстепенный. Ясно.
+4
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+2
Шедевр в кубке против Балтики и золотой Зениту не забудем) ну и еще там Франции в финале забил и выиграл Евро, было дело
+1
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+1
Рекорды преследуют роналду, но он быстрее…
+1
-1
0
Ответ Александр Северный
я бы сказал у 🐓второстепенные рекорды. самые главные рекорды в футболе принадлежат Месси - рекорд по голам за сезон - рекорд по голам за календарный год - рекорд по голам в чемпионате - рекорд по ассистам за год - рекорд по ЗБ - рекорд по ЗМ 👑👑👑
- рекорд по голам за сезон
- рекорд по голам за календарный год
- рекорд по голам в чемпионате
- рекорд по ассистам за год
==================================
Можно узнать какие трофеи принесли эти самые важные рекорды?
+3
-3
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Ответ fanat CR7 c 2003
Ответ не по существу. Вывод: эти рекорды увы никаких весомых трофеев не принесли Месси. Мы так и знали, это все статодрочество от Месси не более. А на счет ЧМ. Давай посмотрим на его предшественников. Они выигрывали ЧМ в июне-Июле, а Месси как они не смог выиграть летом, пришлось ему ждать ЧМ посреди сезона в декабре(зима), и тот выиграл по пенальти(не солидно для такой глыбы футбольной, серии пенальти выигрывают вратари!!!).
Я понимаю твою боль и обиду ибо 18.12.2022 была поставлена точка во всех дебатах.
А вообще смешно как фанат кринжа говорит что выиграть ЧМ по пенальти не солидно😂🤣.
При этом Аргентина - Франция выдали величайший финал в истории, где две команды бились до последнего вздоха, а миллиарды у экранов пили сердечные препараты, что бы инфаркт не схватить.
Как раз такие победы входят в историю.

Ну раз тебе по пенкам не солидно, то вычеркни у своего кумира как минимум две лч, это ж не солидно по пенальти выиграть.
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