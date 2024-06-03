Мостовой о Кубке: «Класс «Зенита» сыграл свою роль, но ему повезло! Вдвойне обидно, что «Балтика» не заслуживала поражения в основное время»

Александр Мостовой связал с везением победу «Зенита» в Фонбет Кубке России.

« » обыграл «Балтику» (2:1) в суперфинале, забив на 95-й минуте.

«Мне показалось, что «Зенит» однозначно сравняет. Бросилось в глаза, что с 70-й минуты у футболистов «Балтики» заканчивались силы. Было видно, что где-то игрок недоборолся, недосмотрел, не подсказал, все это бросалось в глаза.

Если «Зениту» осталось только бежать вперед, нагнетать, а «Балтике» не хватало силенок. Все ключевые моменты: мяч не выбил, ногу не поставил, там еще что-то. Голы как раз из-за этого и были забиты.

Класс «Зенита» сыграл свою роль. Но ему повезло! Вдвойне обидно, что « » не заслуживала поражения в основное время», – сказал бывший футболист «Спартака» и сборной России Мостовой.