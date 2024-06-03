Личка о давлении из-за работы в России: «Не было, честно скажу. Комментарии больше не читаю – я свободный человек, могу работать где хочу»
Марцел Личка заявил, что не ощущает давления из-за работы в России.
– Как планируете провести отпуск?
– Поеду домой в Прагу, у меня дочка пойдет в школу. Планирую сходить с сыном на футбол, отдохнуть. Но работа есть всегда, хотя дома нет большого стресса.
– Не испытывали давления из Чехии, связанного с работой в России?
– Нет. Честно скажу, что никакого давления не было.
– Тот же Иржи Ярошик сейчас заблокировал все русские номера.
– У него немного другая ситуация. Я работаю в России давно. Видимо, на это тоже смотрят по‑другому.
Но я больше не читаю комментарии, делаю что хочу и могу работать там, где хочу. Я свободный человек. Не буду делать то, что хотят другие. У меня есть свое мнение, – сказал главный тренер «Динамо».
Или что Вы хотите этим сказать ?
"Могу сказать, что в России очень много добрых людей. Мне постоянно помогали, поддерживали. Никто никогда не грубил. Наоборот, все были доброжелательны. Спасибо людям, которые тепло меня приняли. Ну а в Чехии теперь буду всем говорить, чтобы не верили новостям"
будем воевать с теми кто нам помогал, и дружить с теми, кто 27 млн. вырезал. я правильно понял повесточку?