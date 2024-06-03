Личка о давлении из-за работы в России: «Не было, честно скажу. Комментарии больше не читаю – я свободный человек, могу работать где хочу»

Теги Иржи Ярошик премьер-лига Россия Динамо Москва Политика Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Марцел Личка заявил, что не ощущает давления из-за работы в России.

– Как планируете провести отпуск?

– Поеду домой в Прагу, у меня дочка пойдет в школу. Планирую сходить с сыном на футбол, отдохнуть. Но работа есть всегда, хотя дома нет большого стресса.

– Не испытывали давления из Чехии, связанного с работой в России?

– Нет. Честно скажу, что никакого давления не было.

– Тот же Иржи Ярошик сейчас заблокировал все русские номера.

– У него немного другая ситуация. Я работаю в России давно. Видимо, на это тоже смотрят по‑другому.

Но я больше не читаю комментарии, делаю что хочу и могу работать там, где хочу. Я свободный человек. Не буду делать то, что хотят другие. У меня есть свое мнение, – сказал главный тренер «Динамо».

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30 комментариев
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Адекватный мужик 👍
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+31
Личка: Комментарии читаю только на Спортсе
+20
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+16
Ответ goldfish
пора бы уже местным оппозиционерам в розовых очках понять, что никакой свободы на западе нет и никогда не было. Ты можешь говорить и делать что угодно, но только до тех пор, пока это не противоречит генеральной линии вашингтонского обкома и его шестерок из еврорейха
Выходит Личка врет и в Праге его немедленно линчуют ?
Или что Вы хотите этим сказать ?
+14
-2
+12
Ответ Рашпель793
Адекватный мужик 👍
Он обычный мужик. Просто в наше время само собой разумеющееся кажется чем-то из области фантастики.
+13
-4
+9
пора бы уже местным оппозиционерам в розовых очках понять, что никакой свободы на западе нет и никогда не было. Ты можешь говорить и делать что угодно, но только до тех пор, пока это не противоречит генеральной линии вашингтонского обкома и его шестерок из еврорейха
+26
-19
+7
Ответ Андрей Валерьевич
Иногда на Чемп захожу-добавил Личка
Ну это случайно. Добавил Личка.
+6
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+4
Ярошик, сентябрь 2023:
"Могу сказать, что в России очень много добрых людей. Мне постоянно помогали, поддерживали. Никто никогда не грубил. Наоборот, все были доброжелательны. Спасибо людям, которые тепло меня приняли. Ну а в Чехии теперь буду всем говорить, чтобы не верили новостям"
+4
-2
+2
Ответ goldfish
это если и было, то давно и неправда, зато сегодня этот обком напрямую спонсирует и поставляет оружие нацистской украине, этот обком виновен абсолютно во всех войнах после ВМВ, этот обком враг моей страны и народа. и ты кстати тоже
время переписать учебники истории. ну чтобы неудобная правда, не мешала ненавидеть тех, на кого телек указал.
будем воевать с теми кто нам помогал, и дружить с теми, кто 27 млн. вырезал. я правильно понял повесточку?
+4
-2
+2
Ответ Healer
А "Вашингтонский обком" помогал во время ВОВ СССР по доброте душевной или всё-таки исходя из интересов и выгоды США?
понятия не имею. помог? помог. мог бы вот нацистам помочь ради собственной выгоды, но почему то не стал этого делать.
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Правильный подход к работе
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Личка - хороший тренер и достойный мужик! удачи ему!
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Ему сейчас платят больше чем любому тренеру в Чехии, даже в Спарте. Зачем ему что-то менять, тем более свой выбор он давно сделал.. В пиво ему там точно не плюнут за это..
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Ярошик же приезжал Оренбург тренировать в прошлом году
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Ответ goldfish
пора бы уже местным оппозиционерам в розовых очках понять, что никакой свободы на западе нет и никогда не было. Ты можешь говорить и делать что угодно, но только до тех пор, пока это не противоречит генеральной линии вашингтонского обкома и его шестерок из еврорейха
Комментарий удален модератором
Ответ Ветер
Комментарий удален модератором
это если и было, то давно и неправда, зато сегодня этот обком напрямую спонсирует и поставляет оружие нацистской украине, этот обком виновен абсолютно во всех войнах после ВМВ, этот обком враг моей страны и народа. и ты кстати тоже
+3
-3
0
Ответ Ветер
понятия не имею. помог? помог. мог бы вот нацистам помочь ради собственной выгоды, но почему то не стал этого делать.
Как это не стал ?)) Пока это было в их интересах сша активно участвовал в экономике Германии , развивая бизнесы , инвестируя и никого не смущали ни нацисты , ни еврейский вопрос . Как только стало понятно , что развитие Германии расходится с их интересами , например победа в войне и превращение в мировую суперсилу и гегемона, они стали этому противоборствовать помогая противникам немцев, в свою очередь когда стало понятно , что уже единоличная победа СССР, превращающая его в мирового гегемона, расходится с их интересами, они сами вступили в войну
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