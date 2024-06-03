Личка о давлении из-за работы в России: «Не было, честно скажу. Комментарии больше не читаю – я свободный человек, могу работать где хочу»

Марцел Личка заявил, что не ощущает давления из-за работы в России.

– Как планируете провести отпуск?

– Поеду домой в Прагу, у меня дочка пойдет в школу. Планирую сходить с сыном на футбол, отдохнуть. Но работа есть всегда, хотя дома нет большого стресса.

– Не испытывали давления из Чехии, связанного с работой в России?

– Нет. Честно скажу, что никакого давления не было.

– Тот же сейчас заблокировал все русские номера.

– У него немного другая ситуация. Я работаю в России давно. Видимо, на это тоже смотрят по‑другому.

Но я больше не читаю комментарии, делаю что хочу и могу работать там, где хочу. Я свободный человек. Не буду делать то, что хотят другие. У меня есть свое мнение, – сказал главный тренер « ».