150 фанатов «Сент-Этьена» и «Метца» подрались перед матчем плей-офф: их разгоняли слезоточивым газом, 7 арестованы. Конфликт продолжился во время и после игры, полиция вмешалась

Полиция применила слезоточивый газ из-за беспорядков фанатов во Франции.

Между болельщиками « » и « » произошли столкновения накануне ответного матча плей-офф за место в Лиге 1 (2:2, 4:3 – общий счет).

В воскресенье около полудня по местному времени порядка 150 болельщиков устроили драку за железнодорожным вокзалом Меца. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, из-за чего некоторые болельщики укрылись на парковке.

На месте остались обломки дымовых шашек и стекол. Префектура Мозеля сообщила о задержании семи человек.

По ходу встречи ультрас «Сент-Этьена» со своих трибун бросали дымовые шашки в болельщиков «Метца». После финального свистка, зафиксировавшего вылет «Метца» в Лигу 2, беспорядки вновь вспыхнули на стадионе. Полиции пришлось вмешаться, чтобы вывести часть фанатов и восстановить порядок.