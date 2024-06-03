150 фанатов «Сент-Этьена» и «Метца» подрались перед матчем плей-офф: их разгоняли слезоточивым газом, 7 арестованы. Конфликт продолжился во время и после игры, полиция вмешалась
Полиция применила слезоточивый газ из-за беспорядков фанатов во Франции.
Между болельщиками «Сент-Этьена» и «Метца» произошли столкновения накануне ответного матча плей-офф за место в Лиге 1 (2:2, 4:3 – общий счет).
В воскресенье около полудня по местному времени порядка 150 болельщиков устроили драку за железнодорожным вокзалом Меца. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, из-за чего некоторые болельщики укрылись на парковке.
На месте остались обломки дымовых шашек и стекол. Префектура Мозеля сообщила о задержании семи человек.
По ходу встречи ультрас «Сент-Этьена» со своих трибун бросали дымовые шашки в болельщиков «Метца». После финального свистка, зафиксировавшего вылет «Метца» в Лигу 2, беспорядки вновь вспыхнули на стадионе. Полиции пришлось вмешаться, чтобы вывести часть фанатов и восстановить порядок.