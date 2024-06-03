150 фанатов «Сент-Этьена» и «Метца» подрались перед матчем плей-офф: их разгоняли слезоточивым газом, 7 арестованы. Конфликт продолжился во время и после игры, полиция вмешалась

Теги Сент-Этьен лига 1 Франция происшествия болельщики Метц Д2 Франция Футбол

Полиция применила слезоточивый газ из-за беспорядков фанатов во Франции.

Между болельщиками «Сент-Этьена» и «Метца» произошли столкновения накануне ответного матча плей-офф за место в Лиге 1 (2:2, 4:3 – общий счет).

В воскресенье около полудня по местному времени порядка 150 болельщиков устроили драку за железнодорожным вокзалом Меца. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, из-за чего некоторые болельщики укрылись на парковке.

На месте остались обломки дымовых шашек и стекол. Префектура Мозеля сообщила о задержании семи человек.

По ходу встречи ультрас «Сент-Этьена» со своих трибун бросали дымовые шашки в болельщиков «Метца». После финального свистка, зафиксировавшего вылет «Метца» в Лигу 2, беспорядки вновь вспыхнули на стадионе. Полиции пришлось вмешаться, чтобы вывести часть фанатов и восстановить порядок.

3 комментария
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Странно, но ведь в цивилизованной Европе же все ходят с добрыми лицами и спрашивают друг у друга "Как дела?", нет криминала и преступности, царит демократия и благорасцветание, если верить прозападной пропаганде...
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По последним событиям, в предверии ОИ, ничего удивительного. Пусть эта драка и не имеет отношение к ОИ. Очередные новости из Франции, где недавно арестовали 78 человек , предотвратили 115 акций протеста и перехватили 30 беспилотников при эстафете олимпийского огня. Весело живут.
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