Радимов об РПЛ: «Конкуренция будет еще выше в следующем сезоне. «Спартак» точно усилится, у «Локо» состав – вся сборная России. «Зениту» надо будет прибавлять»

Теги Спартак Локомотив Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Футбол

Владислав Радимов ждет серьезной конкуренции в борьбе за золото в новом сезоне.

«Я думаю, что в следующем сезоне конкуренция в РПЛ будет еще выше. «Спартак» точно усилится, «Локомотиву» нужно купить центрального защитника, у них и так состав – вся сборная России. У «Краснодара» уйдет Сафонов, но состав сохранится.

«Зениту» надо будет прибавлять, чтобы в следующем сезоне собирать трофеи», – сказал бывший игрок «Зенита» Радимов.

В сезоне‑2023/24 «Зенит» выиграл чемпионат, кубок и Суперкубок России.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Зениту нужно вместо сборной Бразилии сборную Аргентины собрать, как бы то ни было они действующие чемпионы мира, а не бразильцы нынешнее поколение которых даже в лучшем составе не держало кубка мира ...
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий