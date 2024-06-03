Радимов об РПЛ: «Конкуренция будет еще выше в следующем сезоне. «Спартак» точно усилится, у «Локо» состав – вся сборная России. «Зениту» надо будет прибавлять»
Владислав Радимов ждет серьезной конкуренции в борьбе за золото в новом сезоне.
«Я думаю, что в следующем сезоне конкуренция в РПЛ будет еще выше. «Спартак» точно усилится, «Локомотиву» нужно купить центрального защитника, у них и так состав – вся сборная России. У «Краснодара» уйдет Сафонов, но состав сохранится.
«Зениту» надо будет прибавлять, чтобы в следующем сезоне собирать трофеи», – сказал бывший игрок «Зенита» Радимов.
В сезоне‑2023/24 «Зенит» выиграл чемпионат, кубок и Суперкубок России.