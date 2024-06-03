Ройс и «Гэлакси» на продвинутой стадии переговоров. У Марко также есть предложения из Саудовской Аравии и Европы
Марко Ройс может присоединиться к «Лос-Анджелес Гэлакси».
По сведениям The Athletic, клуб договорился с «Шарлотт» о получении специальных прав, позволяющих в приоритетном порядке договариваться с интересующим футболистом. Если «Гэлакси» сможет заключить контракт с немецким полузащитником, то команда из Северной Каролины получит одну из крупнейших компенсаций за права такого рода.
Утверждается, что клуб из Лос-Анджелеса уже находится на продвинутой стадии переговоров с Ройсом. При этом на данный момент ему не могут платить больше 1,7 млн долларов в год – для превышения этого лимита придется расстаться с Рики Пучем, Джозефом Пэйнтсилом или Габриэлом Пеком.
Интерес к Ройсу также проявляют клубы из Европы и Саудовской Аравии. Он получил соответствующие предложения.
Полузащитник покидает «Боруссию» Дортмунд в качестве свободного агента.