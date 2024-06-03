Тухель – 3-й в списке наиболее разочаровавших тренеров сезона Бундеслиги по версии футболистов, Ковач – 2-й (Kicker)

Теги Бавария Вольфсбург бундеслига Германия Штеффен Баумгарт рейтинги Нико Ковач Кельн Унион Берлин Томас Тухель Урс Фишер Ненад Бьелица Футбол

Томас Тухель включен в рейтинг худших тренеров сезона в Бундеслиги.

Футболисты, выступающие в чемпионате Германии, ответили в опросе на вопрос о наиболее разочаровавшем тренере в прошедшем сезоне.

В голосовании, которое провел Kicker, приняло участие 227 игроков.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Ненад Бьелица («Унион») – 18,1% голосов;

2. Нико КовачВольфсбург») – 16.7%;

3. Томас ТухельБавария») – 16.3%;

4. Штеффен Баумгарт («Кельн») – 12.8%;

5. Урс Фишер («Унион») – 11%.

12 комментариев
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Кого вообще Ковач может разочаровать? Я так и не понял, в чем его прикол назначения в баварию. Кроме кубка с Айнтрахтом ничего не выигрывал(трофеи с баварией не в счет)
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даже тут Тухель 3-й
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То есть все футболисты ждали очередной титул Баварии? Бред? Наборот они должны быть рады, что чемпионом наконец стал кто-то другой при Тухеле 😆
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Ответ deadjoker
А то я о чувак сходу вывел команду в ЛЧ футболистов униона не смутило
Но они чуть не вылетили
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Ответ Не уверен!!
Но они чуть не вылетили
Обычное дело для команд, прыгнувших выше головы. Чаще даже вылетают.
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Ответ Не уверен!!
Но они чуть не вылетили
Тут вопрос к руководству больше. Нужно было адекватно усилиться, а не собирать весь возможный шлак с рынка.
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Ответ Фанат Доры Дуры
Кого вообще Ковач может разочаровать? Я так и не понял, в чем его прикол назначения в баварию. Кроме кубка с Айнтрахтом ничего не выигрывал(трофеи с баварией не в счет)
Так он обыгрывал Баварию,вот его и пригласили туда...
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Ответ Фанат Доры Дуры
Кого вообще Ковач может разочаровать? Я так и не понял, в чем его прикол назначения в баварию. Кроме кубка с Айнтрахтом ничего не выигрывал(трофеи с баварией не в счет)
Бывший игрок баварии. Там такое любят
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