Тухель – 3-й в списке наиболее разочаровавших тренеров сезона Бундеслиги по версии футболистов, Ковач – 2-й (Kicker)
Томас Тухель включен в рейтинг худших тренеров сезона в Бундеслиги.
Футболисты, выступающие в чемпионате Германии, ответили в опросе на вопрос о наиболее разочаровавшем тренере в прошедшем сезоне.
В голосовании, которое провел Kicker, приняло участие 227 игроков.
Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Ненад Бьелица («Унион») – 18,1% голосов;
2. Нико Ковач («Вольфсбург») – 16.7%;
3. Томас Тухель («Бавария») – 16.3%;
4. Штеффен Баумгарт («Кельн») – 12.8%;
5. Урс Фишер («Унион») – 11%.