Тухель – 3-й в списке наиболее разочаровавших тренеров сезона Бундеслиги по версии футболистов, Ковач – 2-й (Kicker)

Томас Тухель включен в рейтинг худших тренеров сезона в Бундеслиги.

Футболисты, выступающие в чемпионате Германии, ответили в опросе на вопрос о наиболее разочаровавшем тренере в прошедшем сезоне.

В голосовании, которое провел Kicker, приняло участие 227 игроков.

Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Ненад Бьелица («Унион») – 18,1% голосов;

2. (« ») – 16.7%;

3. (« ») – 16.3%;

4. («Кельн») – 12.8%;

5. Урс Фишер («Унион») – 11%.