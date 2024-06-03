«Боруссия» предложит Терзичу новый контракт. Тренер убедил руководство во второй части сезона
Эдин Терзич может остаться главным тренером «Боруссии» Дортмунд.
Руководство немецкого клуба проведет переговоры с главным тренером относительно продления соглашения.
41-летний специалист смог изменить мнение о своей работе во второй части сезона. Тренеру предложат новый контракт.
В прошедшем сезоне «Боруссия» дошла до финала Лиги чемпионов, проиграв «Реалу» (0:2). По ходу плей-офф турнира клуб прошел ПСВ, «Атлетико» и «ПСЖ».
В Бундеслиге «Боруссия» заняла пятую позицию в турнирной таблице, набрав 63 очка в 34 матчах.