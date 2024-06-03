«Боруссия» предложит Терзичу новый контракт. Тренер убедил руководство во второй части сезона

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич может остаться главным тренером «Боруссии» Дортмунд.

Руководство немецкого клуба проведет переговоры с главным тренером относительно продления соглашения.

41-летний специалист смог изменить мнение о своей работе во второй части сезона. Тренеру предложат новый контракт.

В прошедшем сезоне «Боруссия» дошла до финала Лиги чемпионов, проиграв «Реалу» (0:2). По ходу плей-офф турнира клуб прошел ПСВ, «Атлетико» и «ПСЖ».

В Бундеслиге «Боруссия» заняла пятую позицию в турнирной таблице, набрав 63 очка в 34 матчах.

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну даже за один первый тайм в финале уже заслужил. Молодцом Эдин.
+5
-3
+2
Для Терзича следующие сезон явно определяющим будет. Под него из команды убрали ворчливых ветеранов, в Баварии цирк с конями, у Байера будет синдром второго сезона, Штутгарт понятно, что на два фронта не вывезет и повторить путь Униона. Плюс Шахин за спиной сидит явно не просто так, его однозначно видят запасным вариантом. С другой стороны, по трансферам пока полная тишина, непонятки с выкупом Санчо и вопрос, что делать с Зюле? Если удастся его сбагрить, это надо покупать минимум двух ЦЗ, причём специфических (первый пас, быть ведущим в паре со Шлотттербеком и пр.). У Келя точно будет очень жаркое лето, т.к. ещё надо от Аллера избавляться, куда-то сбагривать Мукоко (желательно в аренду), решать вопрос с выкупом Матсена. Будем посмотреть.
+3
-2
+1
Не тянет тренер. В прошлом сезоне слили чемпионство тормознувшей Баварии, в этом году при тормозящей Баварии только пятое место.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий