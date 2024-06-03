«Зенит» выиграл Кубок и оформил домашний требл, Моуринью возглавил «Фенербахче», «Эдмонтон» в финале НХЛ, 0:6 и 0:6 Потаповой от Швентек и другие новости

1. «Зенит» выиграл Кубок России, вырвав победу у «Балтики» – 2:1! Алип забил победный на 95-й (первый гол за клуб). Даже отмена гола Вендела не помешала петербуржцам.

Благодаря этому титулу «Зенит» впервые сделал домашний требл. Сине-бело-голубые выиграли Кубок России в 5-й раз и обошли «Спартак», Семак взял 12 трофеев за 6 сезонов во главе клуба. Теперь «Зенит» сыграет с «Краснодаром» за Суперкубок России.

Вокруг матча тоже было очень ярко: перед игрой выступил Shaman, фанаты «Балтики» скандировали «Зенит» – позор российского футбола», Алип разбил голову крышкой от кубка, а Радмановач показывал средний палец во время празднования «Зенита» (выяснилось, что только другу Эраковичу).

После матча Игнашевич объявил об уходе с поста тренера «Балтики».

2. НХЛ. «Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли впервые с 2006 года, обыграв «Даллас» в финале Западной конференции (4-2, 2:1 в шестом матче при 10:35 по броскам!). Решающая серия с «Флоридой» еще не началась, а уже установила рекорд – расстояние между городами финалистов (4089 км) стало самым большим в истории НХЛ.

3. Жозе Моуринью стал новым тренером «Фенербахче».

4. Синнер, Алькарас, Циципас, Димитров вышли в 1/4 финала «Ролан Гаррос». У женщин Потапова проиграла Швентек 0:6, 0:6 (первая двойная баранка в карьере Анастасии) Гауфф, Вондроушова, Жабер вышли в 1/4 финала. Итоги дня – здесь.

5. Мбаппе наконец-то переходит в «Реал». Клуб и нападающий подписали все документы, теперь Килиан – игрок «Мадрида», сообщил Фабрицио Романо.

6. «Салават» обменял Дроздова в ЦСКА, получив денежную компенсацию и трех игроков системы, включая 18-летнего Великова.

7. «Ман Сити» и «МЮ» допустят к еврокубкам вместе с «Жироной» и «Ниццей», несмотря на общих владельцев. УЕФА предупредит клубы, что в будущем послаблений будет меньше.

8. Харри Кейн выиграл «Золотую бутсу». У него 36 голов в сезоне Бундеслиги.

9. «Реал» отметил победу в Лиге чемпионов с полумиллионом болельщиков в Мадриде. Анчелотти повторил легендарное фото с сигарой, Кроос попрощался с фанатами (которые заодно требовали «Золотой мяч» для Винисиуса), а Перес уже нацелился на 16-ю ЛЧ.

10. Все российские фигуристы выпали из рейтинга ISU.

11. Полиция Италии изучает 12 трансферов «Ромы», «Интера», «Наполи», «Аталанты» и других клубов в рамках дела о фиктивном приросте капитала.

12. Единая лига ВТБ. Финал. УНИКС обыграл ЦСКА в 4-м матче и сократил отставание в серии (1-3).

13. Из программы Игр БРИКС убрали соревнования по скейтбордингу, пляжному волейболу и пляжному гандболу.

14. Пелагея сообщила, что Телегин заблокировал выезд 7-летней дочери из России, из-за чего та не смогла вылететь на отдых в Турцию: «Тася столкнулась с беззубой жестокостью «папочки».

15. Либеральные демократы пообещали показывать 10 матчей АПЛ бесплатно в случае победы на парламентских выборах.

Цитаты дня.

Сергей Семак: «Победная серия «Зенита» многим не нравится. Просим прощения. Нет такого, что мы транжирим. Кто из борющихся за чемпионство не мог купить Клаудиньо, Барриоса, Дугласа?»

Фетисов об отъезде молодежи: «Президент дал поручение задержать ребят в России. Доиграл до 26 лет за свой клуб, а потом можешь выбирать – поедешь в НХЛ или останешься»

Нагельсманн о том, что 21% немцев хотят больше светлокожих игроков в сборной Германии: «Безумие, это расизм. Надеюсь, мне больше никогда не придется читать о таком дерьме»

Вратарь «Динамо» Лещук – хейтерам: «Я буду идти своим путем к целям и желаниям, не обращая внимания на мнения некомпетентных людей»

Ротенберг поздравил «Зенит» с треблом: «Еще раз убедились, что победы там, где «Газпром»! Возьмем на вооружение зенитовский дух победителей»

Уайт хочет, чтобы Путин посетил турнир UFC в России: «Присутствие президентов – это всегда большая честь»

Сын Анчелотти после победы в ЛЧ: «Мы все уже затрахали отца. Он хочет в отпуск, поедет в Монтану пасти коров, думаю»