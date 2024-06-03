Губернатор Петербурга Беглов: «Второй «золотой дубль» в истории «Зенита». Как болельщик клуба с 45-летним стажем, рад, что оба выпали на период моей работы»
Александр Беглов отметил успехи «Зенита» при нем на губернаторском посту.
Петербуржцы обыграли «Балтику» в Суперфинале Фонбет Кубка России со счетом 2:1. Ранее сине-бело-голубые также стали чемпионами России, а также выиграли Суперкубок.
«Это второй «золотой дубль» в истории сине-бело-голубых. Предыдущий мы праздновали в 2020 году.
Как болельщик «Зенита» с 45-летним стажем, очень рад, что оба двойных успеха выпали на период моей работы губернатором Санкт‑Петербурга», – приводит слова Беглова пресс-служба администрации города.
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Сейчас все заявят о своей сопричастности к победам Зенита, а пролетели бы мимо Чемпионства и Кубка - никто бы слова не сказал в поддержку клуба и Семака.
Я то лично думал, что Беглов за Бакинский Нефчи топит, а на Зенит ездит "по долгу службы".