Губернатор Петербурга Беглов: «Второй «золотой дубль» в истории «Зенита». Как болельщик клуба с 45-летним стажем, рад, что оба выпали на период моей работы»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Александр Беглов Футбол

Александр Беглов отметил успехи «Зенита» при нем на губернаторском посту.

Петербуржцы обыграли «Балтику» в Суперфинале Фонбет Кубка России со счетом 2:1. Ранее сине-бело-голубые также стали чемпионами России, а также выиграли Суперкубок.

«Это второй «золотой дубль» в истории сине-бело-голубых. Предыдущий мы праздновали в 2020 году.

Как болельщик «Зенита» с 45-летним стажем, очень рад, что оба двойных успеха выпали на период моей работы губернатором Санкт‑Петербурга», – приводит слова Беглова пресс-служба администрации города.

Губернатор Петербурга Беглов о Кубке: «Наш «Зенит» вновь сумел вырвать победу. Настоящий ленинградский и петербургский характер, несгибаемая воля»

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13 комментариев
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А как это связано вообще ??
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Пётр первый наверное в гробу переворачивается, когда видит что этот недомерок творит с его городом
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Прислонился к успеху….
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Ну и кто, Зенит без Беглова?
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Мы все знаем, что Беглов с детства за Нефтчи
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Болельщик со 146-летним стажем
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Поскорее бы этот губер ушёл в отставку
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Ставить галку за азера вряд ли кто-то будет. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
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Ну если послушать г.Беглова, то только всё благодаря тому , что он - губернатор! Интересно, а победу в Куликовской битве одержали при его участии?
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У победы много отцов и только поражение - сирота.

Сейчас все заявят о своей сопричастности к победам Зенита, а пролетели бы мимо Чемпионства и Кубка - никто бы слова не сказал в поддержку клуба и Семака.

Я то лично думал, что Беглов за Бакинский Нефчи топит, а на Зенит ездит "по долгу службы".
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А в 2010 что было, по мнению болельщика этого?)
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