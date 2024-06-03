Губернатор Петербурга Беглов: «Второй «золотой дубль» в истории «Зенита». Как болельщик клуба с 45-летним стажем, рад, что оба выпали на период моей работы»

Александр Беглов отметил успехи «Зенита» при нем на губернаторском посту.

Петербуржцы обыграли «Балтику» в Суперфинале Фонбет Кубка России со счетом 2:1. Ранее сине-бело-голубые также стали чемпионами России, а также выиграли Суперкубок.

«Это второй «золотой дубль» в истории сине-бело-голубых. Предыдущий мы праздновали в 2020 году.

Как болельщик « » с 45-летним стажем, очень рад, что оба двойных успеха выпали на период моей работы губернатором Санкт‑Петербурга», – приводит слова Беглова пресс-служба администрации города.

Губернатор Петербурга Беглов о Кубке: «Наш «Зенит» вновь сумел вырвать победу. Настоящий ленинградский и петербургский характер, несгибаемая воля»