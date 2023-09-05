«Барселона» уменьшила общую сумму зарплат почти на 162 млн евро

Теги Барселона Ла Лига деньги Футбол

«Барселона» сократила зарплатную ведомость почти на 162 миллиона евро.

Каталонский клуб уменьшил свой фонд заработных плат на 161 751 612 евро. Теперь он составляет 404 709 155 евро.

Прежде зарплатная ведомость «Барселоны» составляла 566 460 767 евро.

Данная разница объясняется экономией почти 213 миллионов евро из-за зарплат и амортизационных отчислений футболистов Антуана Гризманна, Жерара Пике, Франсишку Тринкау, Жорди Альбы, Нико Гонсалеса, Франка Кессиэ, Усмана Дембеле, Сержиньо Деста, Клемана Лангле, Ансу Фати, Эрика Гарсии и Абде Эззальзули.

В межсезонье «Барса» подписала пять футболистов – Ориоля Ромеу, Илкая Гюндогана, Жоау Феликса, Жоау Канселу и Иньиго Мартинеса – чьи зарплаты и амортизационные отчисления в этом году составят 50 562 711 евро.

Также отмечается, что разница между инвестициями и трансферами составила 78 100 000 евро.

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37 комментариев

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Независимый эксперт
Вовремя пришел Лапорта, иначе Барса могла и не выплыть. Черные дни закончатся и клуб снова начнет смотреть уверенно в будущее.
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suka1989
Ответ Roman
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А у вас с Тебасом ?
+68
-16
+52
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El_Ilusionista
Ответ Schiaff1no
Не зарплат, а зарплат и амортизации
Так в новости это написано. Если кто-то дальше заголовка не читает - это его проблемы ))
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Barsa! bolshe chem klub
что бы не говорили так удачно как сейчас при Бартомео никогда не усиливались. Нету тех хаосных покупок а-ля Коутиньо...
Думаю на правильном пути Лапорта.
В перед Барса! Хочется увидеть ушастого!
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+19
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Вячеслав Новиков
Лапорта проделывает огромную работу
+14
-2
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Sardor Abdujalilov
Ответ mr kovalsky
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Такой умный, что предлагаешь тогда₽)
+14
-3
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v.belorussky
Ответ Artemque
Кто бы что ни говорил и как бы ни шутил, Лапорта > Бартомеу
Это примерно как написать:

Кто бы что ни говорил и как бы ни шутил, Мерседес > Лада
+15
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Geronimo Good
Если Барса будет выходить в ЛЧ и доходить хотя бы до 1/4 каждый год, то через 3-4 года финансовое здоровье клуба нормализуется (конечно при условии, что не будет ощутимых трансферных провалов в следующие несколько лет и удастся сохранить костяк команды).
+11
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rusas
Рычаги работают. Лапорта рулит. Жаль что Алемани ушел.Он многое сделал для клуба.
+9
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кто-то
Ответ Roman
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Он и не начинался
+15
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Sham1664
Подождите, но люди ждут новостей а-ля "Лапорта тоже мошенник", или "Запретить Барсе рычаги". А тут сухие цифры и положительная динамика работы, людям это не интересно :(

Они хотят, чтобы Барселона выиграла Лигу Чемпионов в первый же год после всех проблем, оставленных Бартомеу.
+6
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Artemque
Кто бы что ни говорил и как бы ни шутил, Лапорта > Бартомеу
+11
-6
+5
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Даврон Мухитдинов
свет в конце туннеля
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Топлю за барсу 10 лет
Ответ El_Ilusionista
Коутиньо - не хаосная покупка, а просто глупая. Его купили на замену Иньесте, а он даже мизинца его не стоил, было же ясно сначала. Это просто хотелка Бартомеу. Хаосным можно считать покупку Дембеле, на замену Неймару. Но он эффективно играл на правом фланге, где играл Месси. Не понятно, куда смотрели аналитики Барсы. Но Коутиньо начал очень хорошо в Барсе, надо отдать должное. Даже на ЧМ 2018 он был лучше среди бразильцев, я помню.
Не, не хотелка. Там вроде какую-то сумму найк внесли, это был спонсорский трансфер больше, чем замена Иньесте. Бессмыленный трансфер, как почти и все при бармолее
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Lindeman
Неплохо. Через 2-3 года может и наладится всё в финансах у сине-гранатовых
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Вячеслав Новиков
Ответ mr kovalsky
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Это вынужденая мера, клуб в очень плачевной ситуации и Лапорта делает всё возможное
+4
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Тухель
Ответ Artemque
Кто бы что ни говорил и как бы ни шутил, Лапорта > Бартомеу
Быть лучше Бартомеу это по моему не достижение.
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El_Ilusionista
Ответ Barsa! bolshe chem klub
что бы не говорили так удачно как сейчас при Бартомео никогда не усиливались. Нету тех хаосных покупок а-ля Коутиньо... Думаю на правильном пути Лапорта. В перед Барса! Хочется увидеть ушастого!
Коутиньо - не хаосная покупка, а просто глупая. Его купили на замену Иньесте, а он даже мизинца его не стоил, было же ясно сначала. Это просто хотелка Бартомеу. Хаосным можно считать покупку Дембеле, на замену Неймару. Но он эффективно играл на правом фланге, где играл Месси. Не понятно, куда смотрели аналитики Барсы. Но Коутиньо начал очень хорошо в Барсе, надо отдать должное. Даже на ЧМ 2018 он был лучше среди бразильцев, я помню.
+2
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Hurrep
Ответ Geronimo Good
Если Барса будет выходить в ЛЧ и доходить хотя бы до 1/4 каждый год, то через 3-4 года финансовое здоровье клуба нормализуется (конечно при условии, что не будет ощутимых трансферных провалов в следующие несколько лет и удастся сохранить костяк команды).
хотя бы до 1/4? после последних розыгрышей выход из группы был бы отличным результатом. благо, что в этот раз группа такая, что невыход из нее практически невозможен
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Николай Кузнецов
Хорошая новость, наконец-то.
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Universal1000
Ответ Artemque
Кто бы что ни говорил и как бы ни шутил, Лапорта > Бартомеу
Лучше Бартомеу был и Гаспар по кпд.

А Лапорта один из самых успешных руководителей футбольных клубов за всю историю.
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Роман
Ответ Вячеслав Новиков
Лапорта проделывает огромную работу
Жаль Алемани уходит, его тоже большая заслуга в этом.
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Александр Михненко
Ответ Роман
Жаль Алемани уходит, его тоже большая заслуга в этом.
Алемени при Бартомеу разве не был?
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Lavinka
Так а главное - Де Йонг снизил зарплату ? Ему выплатили долг за прошлые года ?
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Puyol Carles
Ответ Artemque
Кто бы что ни говорил и как бы ни шутил, Лапорта > Бартомеу
А еще есть такая формула Бартомеу = Тебас
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