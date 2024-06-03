Скальвини пропустит Евро и может вернуться только в 2025-м. 20-летний защитник сборной Италии порвал «кресты» в конце перенесенной игры «Аталанты»

Джорджо Скальвини не сыграет на чемпионате Европы.

Защитник повредил колено в конце перенесенного матча 29-го тура Серии А «Аталанты» с «Фиорентиной» (2:3) и был заменен на 84-й минуте.

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что у 20-летнего футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Вероятно, он сможет вернуться на поле только в 2025 году.

Скорее всего, вместо в сборную Италии на Евро-2024 будет вызван защитник « » .