Скальвини пропустит Евро и может вернуться только в 2025-м. 20-летний защитник сборной Италии порвал «кресты» в конце перенесенной игры «Аталанты»
Джорджо Скальвини не сыграет на чемпионате Европы.
Защитник повредил колено в конце перенесенного матча 29-го тура Серии А «Аталанты» с «Фиорентиной» (2:3) и был заменен на 84-й минуте.
Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что у 20-летнего футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Вероятно, он сможет вернуться на поле только в 2025 году.
Скорее всего, вместо Скальвини в сборную Италии на Евро-2024 будет вызван защитник «Ювентуса» Федерико Гатти.
Крайне обидно