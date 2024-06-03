Скальвини пропустит Евро и может вернуться только в 2025-м. 20-летний защитник сборной Италии порвал «кресты» в конце перенесенной игры «Аталанты»

Теги Аталанта Фиорентина Ювентус сборная Италии по футболу серия А Италия травмы Евро-2024 Джанлука Ди Марцио Здоровье Джорджо Скальвини Федерико Гатти Футбол

Джорджо Скальвини не сыграет на чемпионате Европы.

Защитник повредил колено в конце перенесенного матча 29-го тура Серии А «Аталанты» с «Фиорентиной» (2:3) и был заменен на 84-й минуте.

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что у 20-летнего футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Вероятно, он сможет вернуться на поле только в 2025 году.

Скорее всего, вместо Скальвини в сборную Италии на Евро-2024 будет вызван защитник «Ювентуса» Федерико Гатти.

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7 комментариев
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В последнем и ничего не решающем матче !
Крайне обидно
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Мог в Реал перейти, а тут кресты. Здоровья
+3
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+3
Так Гатти уже заменил Ачерби. Сами писали.
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Ответ Семён Жуйло
Так Гатти уже заменил Ачерби. Сами писали.
Там же писали, что в заявке из 30 человек, а окончательная 26
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Может вернуться только в 2025-м? Это ж сколько лет ждать.. хотя стоп
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По первым кадрам было сразу понятно, что беда. Жаль, в максимально проходной игре после окончания сезона такое
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вспомнился Ройс, который в товарняке получил тяжёлую травму и не поехал со сборной на Евро - 16, сколько уже таких историй было...
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