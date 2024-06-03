Баста анонсировал матч «Ростова» и СКА: «Надеюсь, получится сыграть на «Ростов-Арене», это большое событие для города»
Баста рассказал о планах провести товарищеский матч СКА – «Ростов».
– Возможно ли проведение товарищеского матча между СКА и «Ростовом»?
– Мы вчера разговаривали с Арташесом (Арутюнянцем, президентом «Ростова» – Спортс), ориентировочно в сентябре, в районе даты дня города должны сыграть. Не знаю, «Ростов-2» это будет или другая команда, но для города это в любом случае будет событие.
Надеюсь, получится сыграть на «Ростов-Арене», это большое событие для города, можно собраться всем, – сказал Баста.
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