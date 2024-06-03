Баста анонсировал матч «Ростова» и СКА: «Надеюсь, получится сыграть на «Ростов-Арене», это большое событие для города»

Теги Ростов премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) СКА Ростов Ростов-Арена товарищеские матчи (прочее) Василий Вакуленко Winline Медиалига Медиафутбол

Баста рассказал о планах провести товарищеский матч СКА – «Ростов».

– Возможно ли проведение товарищеского матча между СКА и «Ростовом»?

– Мы вчера разговаривали с Арташесом (Арутюнянцем, президентом «Ростова» – Спортс), ориентировочно в сентябре, в районе даты дня города должны сыграть. Не знаю, «Ростов-2» это будет или другая команда, но для города это в любом случае будет событие.

Надеюсь, получится сыграть на «Ростов-Арене», это большое событие для города, можно собраться всем, – сказал Баста.

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10 комментариев
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Опять Вакуленко нашел как бабла срубить 😜
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Люди с Ростова,освистайте их по полной пожалуйста)
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Ответ Вячеслав Припузов
В период межсезонья будет интересно всем, главное чтобы показали на матч тв
Ну медиалигу разве матч тв показывают 🫤🫤🫤
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Ответ Вячеслав Припузов
В период межсезонья будет интересно всем, главное чтобы показали на матч тв
Комментарий удален пользователем
Ответ Мукунку хороший
Комментарий удален пользователем
На игру Ростова всегда интересно смотреть...
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