«Боруссия» отдала титул «Баварии», «ПСЖ» – чемпион Франции, Канада и Германия в финале ЧМ, Холанд – игрок сезона в АПЛ, Месси побил рекорд Роналду и другие новости

Теги утренний дайджест контент Футбол

1. Совершенно невероятная развязка сезона в Бундеслиге: «Боруссия» упустила титул, сыграв вничью с «Майнцем» в последнем туре – 2:2! «Бавария» обыграла «Кельн» (2:1) и стала чемпионом Германии в 33-й раз всего и 11-й раз подряд. «Дортмунд» не выигрывает Бундеслигу уже 11 лет, а великий Марко Ройс, заплакавший после упущенного трофея, похоже, так и не станет чемпионом.

После матча «Бавария» объявила об увольнении директоров Оливера Кана и Хасана Салихамиджича. При этом легендарному вратарю даже запретили праздновать чемпионство с командой.

Кроме того, «Унион» вышел в Лигу чемпионов впервые в истории, «Фрайбург» сыграет в Лиге Европы, «Байер» – как минимум в Лиге конференций, «Шальке» и «Герта» вылетели, «Штутгарт» сыграет в стыковых матчах.

2. «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в 29-м туре Мир РПЛ, не забив голов – 0:0. «Зенит» поделил очки с «Сочи» (1:1), третий раз подряд сыграв вничью после оформления титула в матче со «Спартаком». «Урал» сохранил место в РПЛ, разгромив «Химки» (3:0). «Торпедо» проиграло «Оренбургу» (1:3).

«Рубин» выиграл Мелбет Первую лигу, «Балтика» стала второй, обе команды сыграют в РПЛ в следующем сезоне. «Енисей» обеспечил себе место в стыковых матчах.

3. Канада и Германия сыграют в финале хоккейного чемпионата мира-2023. Канадцы обыграли Латвию (4:2) в полуфинале и вышли в финал 4-й раз подряд, немцы прошли США (4:3 ОТ) и сыграют в решающем матче впервые после введения плей-офф.

4. «ПСЖ» стал чемпионом Франции в рекордный 11-й раз, сыграв вничью со «Страсбуром» (1:1) благодаря голу Месси. Для Лео это 43-й трофей в карьере. Кроме того, аргентинец побил рекорд Роналду по голам в топ-5 лиг – 496 против 495.

5. Кубок Стэнли. «Даллас» продлил серию с «Вегасом» (2-3), выиграв 5-й матч финала Запада в гостях. Решающими стали голы форварда «Старс» Тая Делландреа – в третьем периоде он сделал дубль за полторы минуты. У «Голден Найтс» свою 6-ю шайбу в этом плей-офф забросил Барбашев.

6. НБА. Попадание Деррика Уайта позволило «Бостону» сравнять счет в финале Востока с «Майами» – 3-3. Если «Селтикс» победят в 7-м матче, то станут первой командой в истории лиги, выигравшей серию после 0-3. 

7. «Лутон» вышел в АПЛ, победив «Ковентри» в финале плей-офф Чемпионшипа. Клуб не играл в высшей лиге с 1992 года, а еще повторил рекорд Англии, поднявшись в АПЛ из 4-го дивизиона за 9 сезонов.

8. Холанд признан лучшим игроком сезона АПЛ и лучшим молодым игроком лиги. У Эрлинга 44 (36+8) очка в 35 матчах.

9. В чемпионате Италии «Интер» обыграл «Аталанту» (3:2) и гарантировал себе финиш в зоне Лиги чемпионов, «Рома» Жозе Моуринью уступила «Фиорентине» (1:2) и лишилась шансов на топ-4 Серии А. Другие результаты дня – здесь.

10. Ферстаппен выиграл поул в квалификации к Гран-при «Формулы-1» в Монако, Алонсо – 2-й, Леклер – 3-й, Перес столкнулся с барьерами и стал 20-м. Приз за поул Ферстаппену вручила Мария Шарапова.

11. «Аль-Наср» Роналду стал вторым в Саудовской Аравии, уступив титул «Аль-Иттихаду». А ведь до прихода Криштиану клуб лидировал в чемпионате. Португалец впервые в карьере остался без трофеев два сезона подряд.

12. «Реал» в 37-м туре Ла Лиги одержал волевую победу над «Севильей» на выезде благодаря дублю Родриго – 2:1. «Гранада» вернулась в высший дивизион Испании спустя год после вылета, «Лас-Пальмас» – спустя пять.

13. Трансферные новости. «Зениту» интересен защитник «Фенербахче» Салаи, венгра готовы отпустить за 20 млн евро. «Барса» может подписать Ди Марию в случае возвращения Месси. «Челси» опроверг, что сохраняет интерес к Захаряну.

14. Депутат Роман Терюшков раскритиковал тренеров Татьяну Тарасову и Александра Жулина за критику призыва бойкотировать Олимпийские игры и назвал их «бизнес-тренерами». Тарасова посоветовала политику «не чирикать», Жулин назвал Терюшкова псевдопатриотом и отметил, что такие депутаты не нужны. В ответ Терюшков припомнил тренеру наличие американского гражданства.

15. Дмитрий Губерниев сообщил, что Ларису Куклину, Ильназа Мухамедзянова и Евгения Емерхонова лишили зарплат членов сборной России по биатлону. Также комментатор заявил, что Елизавета Каплина, Василий Томшин, Ксения Довгая, Алина Кудисова и Иван Колотов не попадают в команду.

16. Чемпионка NCAA Са’Майя Смит упала в обморок во время речи Джо Байдена в Белом доме.

Цитаты дня.

Холанд взял бы себе правую ногу Роналду, а не левую Месси: «Левая у меня и так неплохая»

Бальде о расизме: «Если отец говорит Винисиусу «сраная обезьяна», очень вероятно, что его сын скажет это темнокожему ребенку в школе. Нельзя оскорблять из-за цвета кожи, что бы игрок ни делал»

Ротенберг поздравил Петербург с 320-летием: «Особенный город. Непростой климат закаляет характер, а богатая культура воспитывает настоящих ленинградских джентльменов»

Алексей Олейник: «Милохин или Моргенштерн* хуже Дацика или Александра Емельяненко. Это спланированное воздействие на массы, кто-то хочет растлить, испортить»

«Месси – мистер Футбол. Даже когда ходит пешком, он понимает игру лучше всех». Тренер «Страсбура» Антонетти о Лео

Лавиолетт об Овечкине и политике: «В мире большие проблемы, но не он их начал. Поддерживаем его»

* – включен в России в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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8 комментариев

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Retimus
Роглич выиграл Джиро, победив на последнем этапе.
Но это же ерунда по сравнению со срачем Тарасовой и, прости Господи, Терюшкова. Зачем про это писать?
+15
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Bashibuzuck
Жаль болельщиков "Боруссии", держитесь
+9
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+7
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skyintothesea
В Германии после такой концовки сезона Боруссию можно смело распускать.
+6
-1
+5
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St. Alex
«Смертельный номер Пиковой дамы»: чудеса 8-го дня МЧМ по футболу

В решающем матче 4-й группы (ранний слот) Бразилия отрывалась над Нигерией. Очевидное упущение на первых минутах не дало нигерийцам никаких шансов взять себе хотя бы начало игры. Это Джуд Сандей на 9-й минуте пробил в перекладину, от которой мяч пронесло на линию и далее в поле, где Микаэл сделал первый сейв. Под конец тайма серия ошибок Чиджоки Аньягбосы отпустила птицу удачи от «суперорлят». Первая: отточенные подачи Маркиньоса с углового верхом на Жана Педросу (сработало на 43-й). Вторая последовала сразу же: допущенные перепасовки в штрафной вымотали прессинг нигерийцев, отчего никто не успевал к Маркиньосу. Тот подставился под пас от Савио и пробил по центру. Да, нужные выводы Аньягбосо сделал и на второй тайм исправно выносил, но и нападение захлёбывалось. Вернейший мяч от Рилвана Сарке на 75-й достиг перекладины. Счёт 2:0 давал не лишние шансы итальянцам.

И очень предсказуемые. Против Доминиканы осталось настрелять как можно большую разницу. Угловой на 19-й минуте подавал Джузеппе Амброзино, а переправил наудачу Чезаре Касадей — джокер матча с Бразилией снова открыл счёт. Второго гола довелось ждать полчаса: на 50-й минуте и снова с углового от Томмазо Бальданци. На сей раз забил сам Амброзино. В середине второго тайма пришла отмена от ВАР после проверки гола Даниэле Монтеваго. Но на крупный счёт повезло. На 84-й Касадей постарался: рванул к рикошету от защитника и первым касанием перебил все шансы Хавьера Вальдеса. 3:0 перевели Италию на 2-е место в группе и по забитым оттеснили Нигерию на 3-е место, но с большими шансами для последних вытянуть серебряную ложку.

Третья группа играла позднее, и там драмы было не меньше. Матч ТВ выбрал игру Колумбия — Сенегал. Гола ждали ровно полчаса (до секунды!): Мамаду Камара из центра прорвался с мячом в незашитую соперником дыру и уже в штрафной провёл мимо Луиса Маркиньеса. В какой-то момент при таком преимуществе Сенегал даже прямо проходил в ПО. Все надежды испортил момент на 94-й: Хуан Кастилья пустил свечу из центра, Мамур Ндиайе кинулся на перехват, не заметив рядом Оскара Кортеса, который сам и перебросил того наверху. 1:1 сразу откинули Сенегал на дно таблицы. В оставшиеся минут пять никому забить не получилось. Трибуны только железом и погремели напоследок. Весь матч это глушило соперника, но и против Мамура сыграло в добавленное время.

Лакомый кусок преподнёс даже матч Япония — Израиль. Казалось бы, Самураи их вынесут вперёд ногами, когда Курю Мацуки исправил штрафной на силу от Рику Ямане и головой перекинул на Ису Сакамото, который вплотную переиграл Томера Царфати. Гол пришёл только на 45-й минуте. Но после удаления Биньямина Жаня с 68-й израильтяне только собрались с духом. На 76-й минуте штрафной Илая Мадмуна отвели японцы, но Рой Нави успешно подставился и удобной ногой навесил — Рёй Кимура не справился, хоть и угадал. А на 92-й после кросса Дора Тургемана мяч достиг плотно опекаемого тремя защитниками Омера Сеньора, но по пустым пробить никто не помешал. И внезапно такая победа 2:1 выводит Израиль в плей-офф напрямую, а Япония даже с 3-м местом не входит в четвёрку оппозиции.
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St. Alex
Красноярцы, запад края с вами — держитесь, кто бы ни достался в стыках! Что обнадёживает: лицензию получили, стадион опережает график, под новый сезон вернёмся.
Дома же ещё «дерби рек» предстоит. В манеже дать дембельский аккорд — и готовиться к плей-офф.
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Олег Еремин
Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
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Алексей Тарасюк
Клуб имеет потенциал, перезагрузятся и прорвутся
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