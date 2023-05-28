«Боруссия» отдала титул «Баварии», «ПСЖ» – чемпион Франции, Канада и Германия в финале ЧМ, Холанд – игрок сезона в АПЛ, Месси побил рекорд Роналду и другие новости

1. Совершенно невероятная развязка сезона в Бундеслиге: «Боруссия» упустила титул, сыграв вничью с «Майнцем» в последнем туре – 2:2! «Бавария» обыграла «Кельн» (2:1) и стала чемпионом Германии в 33-й раз всего и 11-й раз подряд. «Дортмунд» не выигрывает Бундеслигу уже 11 лет, а великий Марко Ройс, заплакавший после упущенного трофея, похоже, так и не станет чемпионом.

После матча «Бавария» объявила об увольнении директоров Оливера Кана и Хасана Салихамиджича. При этом легендарному вратарю даже запретили праздновать чемпионство с командой.

Кроме того, «Унион» вышел в Лигу чемпионов впервые в истории, «Фрайбург» сыграет в Лиге Европы, «Байер» – как минимум в Лиге конференций, «Шальке» и «Герта» вылетели, «Штутгарт» сыграет в стыковых матчах.

2. «Краснодар» и ЦСКА сыграли вничью в 29-м туре Мир РПЛ, не забив голов – 0:0. «Зенит» поделил очки с «Сочи» (1:1), третий раз подряд сыграв вничью после оформления титула в матче со «Спартаком». «Урал» сохранил место в РПЛ, разгромив «Химки» (3:0). «Торпедо» проиграло «Оренбургу» (1:3).

«Рубин» выиграл Мелбет Первую лигу, «Балтика» стала второй, обе команды сыграют в РПЛ в следующем сезоне. «Енисей» обеспечил себе место в стыковых матчах.

3. Канада и Германия сыграют в финале хоккейного чемпионата мира-2023. Канадцы обыграли Латвию (4:2) в полуфинале и вышли в финал 4-й раз подряд, немцы прошли США (4:3 ОТ) и сыграют в решающем матче впервые после введения плей-офф.

4. «ПСЖ» стал чемпионом Франции в рекордный 11-й раз, сыграв вничью со «Страсбуром» (1:1) благодаря голу Месси. Для Лео это 43-й трофей в карьере. Кроме того, аргентинец побил рекорд Роналду по голам в топ-5 лиг – 496 против 495.

5. Кубок Стэнли. «Даллас» продлил серию с «Вегасом» (2-3), выиграв 5-й матч финала Запада в гостях. Решающими стали голы форварда «Старс» Тая Делландреа – в третьем периоде он сделал дубль за полторы минуты. У «Голден Найтс» свою 6-ю шайбу в этом плей-офф забросил Барбашев.

6. НБА. Попадание Деррика Уайта позволило «Бостону» сравнять счет в финале Востока с «Майами» – 3-3. Если «Селтикс» победят в 7-м матче, то станут первой командой в истории лиги, выигравшей серию после 0-3.

7. «Лутон» вышел в АПЛ, победив «Ковентри» в финале плей-офф Чемпионшипа. Клуб не играл в высшей лиге с 1992 года, а еще повторил рекорд Англии, поднявшись в АПЛ из 4-го дивизиона за 9 сезонов.

8. Холанд признан лучшим игроком сезона АПЛ и лучшим молодым игроком лиги. У Эрлинга 44 (36+8) очка в 35 матчах.

9. В чемпионате Италии «Интер» обыграл «Аталанту» (3:2) и гарантировал себе финиш в зоне Лиги чемпионов, «Рома» Жозе Моуринью уступила «Фиорентине» (1:2) и лишилась шансов на топ-4 Серии А. Другие результаты дня – здесь.

10. Ферстаппен выиграл поул в квалификации к Гран-при «Формулы-1» в Монако, Алонсо – 2-й, Леклер – 3-й, Перес столкнулся с барьерами и стал 20-м. Приз за поул Ферстаппену вручила Мария Шарапова.

11. «Аль-Наср» Роналду стал вторым в Саудовской Аравии, уступив титул «Аль-Иттихаду». А ведь до прихода Криштиану клуб лидировал в чемпионате. Португалец впервые в карьере остался без трофеев два сезона подряд.

12. «Реал» в 37-м туре Ла Лиги одержал волевую победу над «Севильей» на выезде благодаря дублю Родриго – 2:1. «Гранада» вернулась в высший дивизион Испании спустя год после вылета, «Лас-Пальмас» – спустя пять.

13. Трансферные новости. «Зениту» интересен защитник «Фенербахче» Салаи, венгра готовы отпустить за 20 млн евро. «Барса» может подписать Ди Марию в случае возвращения Месси. «Челси» опроверг, что сохраняет интерес к Захаряну.

14. Депутат Роман Терюшков раскритиковал тренеров Татьяну Тарасову и Александра Жулина за критику призыва бойкотировать Олимпийские игры и назвал их «бизнес-тренерами». Тарасова посоветовала политику «не чирикать», Жулин назвал Терюшкова псевдопатриотом и отметил, что такие депутаты не нужны. В ответ Терюшков припомнил тренеру наличие американского гражданства.

15. Дмитрий Губерниев сообщил, что Ларису Куклину, Ильназа Мухамедзянова и Евгения Емерхонова лишили зарплат членов сборной России по биатлону. Также комментатор заявил, что Елизавета Каплина, Василий Томшин, Ксения Довгая, Алина Кудисова и Иван Колотов не попадают в команду.

16. Чемпионка NCAA Са’Майя Смит упала в обморок во время речи Джо Байдена в Белом доме.

Цитаты дня.

Холанд взял бы себе правую ногу Роналду, а не левую Месси: «Левая у меня и так неплохая»

Бальде о расизме: «Если отец говорит Винисиусу «сраная обезьяна», очень вероятно, что его сын скажет это темнокожему ребенку в школе. Нельзя оскорблять из-за цвета кожи, что бы игрок ни делал»

Ротенберг поздравил Петербург с 320-летием: «Особенный город. Непростой климат закаляет характер, а богатая культура воспитывает настоящих ленинградских джентльменов»

Алексей Олейник: «Милохин или Моргенштерн* хуже Дацика или Александра Емельяненко. Это спланированное воздействие на массы, кто-то хочет растлить, испортить»

«Месси – мистер Футбол. Даже когда ходит пешком, он понимает игру лучше всех». Тренер «Страсбура» Антонетти о Лео

Лавиолетт об Овечкине и политике: «В мире большие проблемы, но не он их начал. Поддерживаем его»

* – включен в России в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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