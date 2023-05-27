«Аль-Наср» Роналду стал вторым в Саудовской Аравии, уступив титул «Аль-Иттихаду». До прихода Криштиану клуб лидировал

Криштиану Роналду не сумел выиграть чемпионат Саудовской Аравии в первый сезон.

Сегодня титул себе гарантировал « », разгромивший «Аль-Фейху» (3:0). После 29 туров у команды из Джидды 69 очков.

«Аль-Наср» с Роналду занял второе место. После сегодняшней ничьей с «Аль-Иттифаком» у него 64 балла за тур до конца. В последний раз клуб финишировал так высоко в 2020 году.

До прихода Криштиану «Аль-Наср» шел на первом месте.

За 16 игр в чемпионате 38-летний португалец отметился 14 мячами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Аль-Наср» Роналду вылетел из Кубка и Суперкубка Саудовской Аравии, а в лиге отстает на 3 очка при игре в запасе у лидера

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