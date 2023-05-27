«Аль-Наср» Роналду стал вторым в Саудовской Аравии, уступив титул «Аль-Иттихаду». До прихода Криштиану клуб лидировал

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Футбол

Криштиану Роналду не сумел выиграть чемпионат Саудовской Аравии в первый сезон.

Сегодня титул себе гарантировал «Аль-Иттихад», разгромивший «Аль-Фейху» (3:0). После 29 туров у команды из Джидды 69 очков.

«Аль-Наср» с Роналду занял второе место. После сегодняшней ничьей с «Аль-Иттифаком» у него 64 балла за тур до конца. В последний раз клуб финишировал так высоко в 2020 году.

До прихода Криштиану «Аль-Наср» шел на первом месте.

За 16 игр в чемпионате 38-летний португалец отметился 14 мячами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Аль-Наср» Роналду вылетел из Кубка и Суперкубка Саудовской Аравии, а в лиге отстает на 3 очка при игре в запасе у лидера

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77 комментариев

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Streetbor
Роналду лучший второй номер в истории футбола))
+89
-9
+80
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Отец Абду
Фанаты Месси за последние 2 года празднуют: ЧМ, Копа Америка, Лигу, Суперкубки, ЗМ, The Best и тд

Тем временем фанаты Роналду: Реал выиграл 14 - ЛЧ, Бавария выбила ПСЖ, Месси не выиграл Кубка Франции, наш кумир получает 200 млн:)
+65
-12
+53
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rigobersong
Я забыл, когда тащер приходил, на каком месте Аль-Наср шел?:))
+32
-10
+22
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Манковский
Ювентус = Финалист ЛЧ > 3 года с Аль-Шабабным Роналду = претендент на ЛЧ

МЮ = участник ЛЧ, 1 год с Аль-Шабабным Роналду = надежда на ЛЕ

Аль-Наср = Первый в СА, полгода с Аль-Шабабным Роналду = второй в СА.

Это уже не партнёры или тренер или случайность, это закономерность.
+16
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+15
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Пирс Морган
Да что ты будешь делать, опять виновата команда, уже и тренера уволили, в чем же фруктовая проблема-то?
+15
-1
+14
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Toni_Montana
Ответ Streetbor
Роналду лучший второй номер в истории футбола))
4-ый, возможно.
После Месси, Марадоны и Пеле
+24
-12
+12
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Domian
Ответ Streetbor
Роналду лучший второй номер в истории футбола))
Со вторым номером загнул.
Есть Месси, Пеле, Марадона.

А дальше уже по вкусу.
+17
-6
+11
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rigobersong
Ждем интервью местному Пирсу ибн Абдул-Азизу Моргану:))
+13
-2
+11
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Goofts
Ответ Отец Абду
Фанаты Месси за последние 2 года празднуют: ЧМ, Копа Америка, Лигу, Суперкубки, ЗМ, The Best и тд Тем временем фанаты Роналду: Реал выиграл 14 - ЛЧ, Бавария выбила ПСЖ, Месси не выиграл Кубка Франции, наш кумир получает 200 млн:)
Роналду даже в ЛЧ Азии играть не будет..
А Месси забивает чемпионский гол в топ5 лиг
+12
-1
+11
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Барсик Юрана
Самый бездарный верблюд на моей памяти
+15
-4
+11
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QWertY
Позорище на Кришти🗿🤣
+16
-6
+10
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NomerSports
200 Лямов платить чтобы проиграть все турниры в сезоне . Кринж
+10
0
+10
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Arman FCSM
Альнасрался по-полной
+8
0
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Мохнатый55
Даже в Верблюдшипе Роналду лишь второй.
+7
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ruslan_khaibulov
Ответ Toni_Montana
4-ый, возможно. После Месси, Марадоны и Пеле
там ещё Кройф Платини Роналдо зубастик Марко Ван Бастен, Герд Мюллер, тот же Зидан как чемпион мира, они все могут подвинуть героя маркетинга с футбольного места)
+7
-1
+6
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Goofts
Играть в дворовый футбол и не попасть в ЛЧ Азии
+6
0
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rigobersong
Siuuuuuuuu!:)))
+8
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+5
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ rigobersong
Я забыл, когда тащер приходил, на каком месте Аль-Наср шел?:))
Сейчас придут персофаны и начнут фейки рассказывать. На первом) 5 очков отрыв от Иттихада 😩
+5
0
+5
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benjamin92
Ответ Барсик Юрана
Лол, Кринж даже сотую лигу миру не тянет 😂😂
Вроде где-то всерьёз говорили, что она сильнее Лиги 1 за счёт того, что равные соперники 😄
+5
0
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Domian
Ответ Отец Абду
Фанаты Месси за последние 2 года празднуют: ЧМ, Копа Америка, Лигу, Суперкубки, ЗМ, The Best и тд Тем временем фанаты Роналду: Реал выиграл 14 - ЛЧ, Бавария выбила ПСЖ, Месси не выиграл Кубка Франции, наш кумир получает 200 млн:)
Холанд, ты забыл Холанда)
Нельзя же что б Чемпион Мира выиграл 8 ЗМ.
Всей ЛГБТ за Холанда)
+6
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Black Phoenix
Аль-Наср превзошёл ПСЖ: купили Роналду за огромную личку, и даже внутреннее чемпионство не забрали с кубком. Парижане хоть в Лиге 1 доминируют с Месси.
+6
-1
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Пирс Морган
Ответ rigobersong
Ждем интервью местному Пирсу ибн Абдул-Азизу Моргану:))
Достойное окончание сезона в моей студии
+4
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Сквиди Комаров
Куда бы не пошел якорь 7 везде будет вторым . это просто судьба
+3
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Пирс Морган
Ответ Алексей Гусев
ну Аль Наср с прогрессировал однозначно.
Отрицательный рост
+3
0
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ rigobersong
Я забыл, когда тащер приходил, на каком месте Аль-Наср шел?:))
Всего лишь на первом) а финишировал аж вторым)
+3
0
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