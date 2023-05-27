«Аль-Наср» Роналду стал вторым в Саудовской Аравии, уступив титул «Аль-Иттихаду». До прихода Криштиану клуб лидировал
Криштиану Роналду не сумел выиграть чемпионат Саудовской Аравии в первый сезон.
Сегодня титул себе гарантировал «Аль-Иттихад», разгромивший «Аль-Фейху» (3:0). После 29 туров у команды из Джидды 69 очков.
«Аль-Наср» с Роналду занял второе место. После сегодняшней ничьей с «Аль-Иттифаком» у него 64 балла за тур до конца. В последний раз клуб финишировал так высоко в 2020 году.
До прихода Криштиану «Аль-Наср» шел на первом месте.
За 16 игр в чемпионате 38-летний португалец отметился 14 мячами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Аль-Наср» Роналду вылетел из Кубка и Суперкубка Саудовской Аравии, а в лиге отстает на 3 очка при игре в запасе у лидера
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Тем временем фанаты Роналду: Реал выиграл 14 - ЛЧ, Бавария выбила ПСЖ, Месси не выиграл Кубка Франции, наш кумир получает 200 млн:)
МЮ = участник ЛЧ, 1 год с Аль-Шабабным Роналду = надежда на ЛЕ
Аль-Наср = Первый в СА, полгода с Аль-Шабабным Роналду = второй в СА.
Это уже не партнёры или тренер или случайность, это закономерность.
После Месси, Марадоны и Пеле
Есть Месси, Пеле, Марадона.
А дальше уже по вкусу.
А Месси забивает чемпионский гол в топ5 лиг
Нельзя же что б Чемпион Мира выиграл 8 ЗМ.
Всей ЛГБТ за Холанда)