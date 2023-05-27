Депутат Терюшков: «Государственные интересы мало волнуют Тарасову и Жулина, для них главное титулы и гонорары. России такие бизнес-тренеры не нужны»

Депутат Роман Терюшков резко раскритиковал тренеров Татьяну Тарасову и Александра Жулина.

Ранее Жулин назвал ошибкой призывы некоторых депутатов бойкотировать Олимпийские игры. Тарасова поддержала его слова.

«Тарасова, как и Жулин, ставят карьеру спортсменов превыше всего. Государственные интересы их мало волнуют, для них главное титулы и гонорары. Они типичные представители мирового спорта.

Советский спорт всегда был сопряжен с национальной гордостью. И в российском спорте, по федеральному закону, спортсмен наделен высоким правом выступать от имени Российской Федерации под флагом и с гербом на груди.

Не с возможностью выступать с национальным флагом, как это трактуют бизнес-тренеры Тарасова и Жулин, а именно с неразрывной гражданской обязанностью для спортсмена России», – заявил Терюшков.

«А пока компетенций им хватает только вести пропаганду лишения России государственного суверенитета на мировой спортивной арене, как того требует коллективный Запад.

России такие бизнес-тренеры не нужны, наша страна всегда держалась на патриотах», – добавил депутат.

Россия готова бойкотировать Олимпиаду? Кажется, наш спорт шагнул в этом направлении