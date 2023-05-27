Депутат Терюшков: «Государственные интересы мало волнуют Тарасову и Жулина, для них главное титулы и гонорары. России такие бизнес-тренеры не нужны»
Депутат Роман Терюшков резко раскритиковал тренеров Татьяну Тарасову и Александра Жулина.
Ранее Жулин назвал ошибкой призывы некоторых депутатов бойкотировать Олимпийские игры. Тарасова поддержала его слова.
«Тарасова, как и Жулин, ставят карьеру спортсменов превыше всего. Государственные интересы их мало волнуют, для них главное титулы и гонорары. Они типичные представители мирового спорта.
Советский спорт всегда был сопряжен с национальной гордостью. И в российском спорте, по федеральному закону, спортсмен наделен высоким правом выступать от имени Российской Федерации под флагом и с гербом на груди.
Не с возможностью выступать с национальным флагом, как это трактуют бизнес-тренеры Тарасова и Жулин, а именно с неразрывной гражданской обязанностью для спортсмена России», – заявил Терюшков.
«А пока компетенций им хватает только вести пропаганду лишения России государственного суверенитета на мировой спортивной арене, как того требует коллективный Запад.
России такие бизнес-тренеры не нужны, наша страна всегда держалась на патриотах», – добавил депутат.
Россия готова бойкотировать Олимпиаду? Кажется, наш спорт шагнул в этом направлении
А интересы людей и должны быть выше всего, ради них всё это государство и существует.
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Всегда забавляет, когда от имени России вещает очередной условный Терюшков.
За 24 года правления бункерного деда я так внятного объяснения и не услышал.
Не с возможностью выступать с национальным флагом, как это трактуют бизнес-тренеры Тарасова и Жулин, а именно с неразрывной гражданской обязанностью для спортсмена России», – заявил Терюшков" (с).
В первом абзаце речь идёт о" высоком праве выступать... ". Во втором уже "... с неразрывной гражданской обязанностью." Всё таки право или обязанность? Терюшков сам путаясь в понятиях, пытается что-то об’яснить.
И, к сожалению, олицетворение всей нашей власти!
Впрочем кого заслужили...
Здесь человеческий гений порхает, браток)
Тебя здесь размажут и рыльце набьют .
Не пыли, Терюшков, и скорее свали.