Депутат Терюшков: «Государственные интересы мало волнуют Тарасову и Жулина, для них главное титулы и гонорары. России такие бизнес-тренеры не нужны»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Александр Жулин Роман Терюшков Фигурное катание

Депутат Роман Терюшков резко раскритиковал тренеров Татьяну Тарасову и Александра Жулина.

Ранее Жулин назвал ошибкой призывы некоторых депутатов бойкотировать Олимпийские игры. Тарасова поддержала его слова.

«Тарасова, как и Жулин, ставят карьеру спортсменов превыше всего. Государственные интересы их мало волнуют, для них главное титулы и гонорары. Они типичные представители мирового спорта.

Советский спорт всегда был сопряжен с национальной гордостью. И в российском спорте, по федеральному закону, спортсмен наделен высоким правом выступать от имени Российской Федерации под флагом и с гербом на груди.

Не с возможностью выступать с национальным флагом, как это трактуют бизнес-тренеры Тарасова и Жулин, а именно с неразрывной гражданской обязанностью для спортсмена России», – заявил Терюшков.

«А пока компетенций им хватает только вести пропаганду лишения России государственного суверенитета на мировой спортивной арене, как того требует коллективный Запад.

России такие бизнес-тренеры не нужны, наша страна всегда держалась на патриотах», – добавил депутат.

Россия готова бойкотировать Олимпиаду? Кажется, наш спорт шагнул в этом направлении

32 комментария

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psa.1207
Ваша власть — это не страна. И единственное, на чем ваша власть пока ещё держится — страх. Но это чувство не вечно.
+36
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Bartez1986
сказал патриот, ездящий на новенькой БМВ
+33
-3
+30
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shahmur
Когда ОН говорит слово патриот, у меня сразу возникает фраза - последнее пристанище негодяя!!!
+21
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Оле-Лукойе
Лучшая иллюстрация того, как наше государство относится к людям: их интересы никого не волнуют, ведь у нас же великая борьба с придуманным врагом.
А интересы людей и должны быть выше всего, ради них всё это государство и существует.
+19
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Beloded2007
Жулин - о Терюшкове: «Он совсем с ума сошел. Сказал, что он дерево или кто. Я чувствую себя деревом и хочу трахаться с облаками. Ну это смешно»
+17
-2
+15
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furiking
Зря ты братан на ветку фигурного катания полез, это не Германия и Афганистан...Здесь другие ребята
+12
-1
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закрыт по беспределу
"России такие бизнес-тренеры не нужны"
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Всегда забавляет, когда от имени России вещает очередной условный Терюшков.
+10
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Alealeale
Правительство России - главный враг россиян. Именно оно России и не нужно. Очнитесь, трусы
+8
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igls54
Началось в колхозе утро
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Rush
Надо спросить у самих Спортсменов, пусть выработают мнение единое они.
+7
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Eduard Rastryopin
А в чем же государственные интересы состоят?
За 24 года правления бункерного деда я так внятного объяснения и не услышал.
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карабашка
Этот депутат просто какое-то воплощение всех гадостей нынешнего времени.
+4
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#31
ФК Химки уже развалил, теперь за весь спорт принялся. Кто его депутатом выбирал?
+3
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Melnikov1968
"Советский спорт всегда был сопряжен с национальной гордостью. И в российском спорте, по федеральному закону, спортсмен наделен высоким правом выступать от имени Российской Федерации под флагом и с гербом на груди.

Не с возможностью выступать с национальным флагом, как это трактуют бизнес-тренеры Тарасова и Жулин, а именно с неразрывной гражданской обязанностью для спортсмена России», – заявил Терюшков" (с).
В первом абзаце речь идёт о" высоком праве выступать... ". Во втором уже "... с неразрывной гражданской обязанностью." Всё таки право или обязанность? Терюшков сам путаясь в понятиях, пытается что-то об’яснить.
+3
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сигизмундыч
Не, ну какая собака сутулая! Кто у этого огрызка интервью берет? И, главное - зачем???
+3
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Евгения Гринева
Ответ zadonbasss
Советская власть осталась после 90. Просто поменяла вывеску , стала циничнее и больше всего гоняться за баблом! Единственным , кого пропустил наверх-это детей ув.советских ТАТ, Маша Шукшина. Остальным гайки закрутили. И вот теперь и этих детей хотят закатать
Это и есть власть 90-х, только должности повыше стали
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Anastasia1990_
Вот это удар Жулину под дых, а ведь он с утра до вечера демонстрирует свою лояльность по всем фронтам 😅
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Rikishi
жаба против гадюки
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Футболшоу
и депутаты такие тоже нафиг не нужны
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Сим Сим
Бог наказал Россию прислав к нам свору терюшеовых.
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Дмитрий Зубаков
Предстоящая олимпиада летняя, так то. А им то и не в домёк, похоже. Чего уж греха таить, то ..
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WildCat-2k
Мерзкий тип!
И, к сожалению, олицетворение всей нашей власти!
Впрочем кого заслужили...
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Футболшоу
Ответ #31
ФК Химки уже развалил, теперь за весь спорт принялся. Кто его депутатом выбирал?
Даникто не выбирал. Давно уже по партийным спискам проходят. Если бы народ выбирал, то состав ГД процентов на 70 был бы другой.
+1
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Элла Бурс
Ответ Beloded2007
Жулин - о Терюшкове: «Он совсем с ума сошел. Сказал, что он дерево или кто. Я чувствую себя деревом и хочу трахаться с облаками. Ну это смешно»
Блестяще!))ахахахахахахаах))
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zadonbasss
Ответ furiking
Зря ты братан на ветку фигурного катания полез, это не Германия и Афганистан...Здесь другие ребята
Фигуристы живут на планете "каток".
Здесь человеческий гений порхает, браток)
Тебя здесь размажут и рыльце набьют .
Не пыли, Терюшков, и скорее свали.
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