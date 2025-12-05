Круговой о выступлении ЦСКА осенью: «8,5 баллов из 10. За 10 лет не набирали столько очков после 17 туров, сколько в этом сезоне»

Круговой: оцениваю выступление ЦСКА в осенней части на 8,5 баллов из 10.

Защитник ЦСКА Данил Круговой оценил выступление команды в осенней части сезона.

— Хотя ЦСКА еще надо провести один матч до зимней паузы, можете уже сейчас оценить результаты команды в прошедшей части сезона?

— Да в целом хорошо, я думаю, мы провели этот отрезок. Если оценивать по десятибалльной шкале, то дал бы нам восемь с половиной баллов. ЦСКА за десять лет не набирал столько очков в чемпионате, столько очков после 17 туров, сколько в этом сезоне.

— За счет чего это удалось?

— Мы сплотились всей командой, друг за друга играем. Реализовываем те моменты, которые создаем. Вообще у нас очень хорошая атмосфера внутри команды. Глупо было бы, если бы мы не набирали очки.

Радует, что осенью одерживали победы в очень непростых матчах, где далеко не все складывалось так, как мы хотели. Но есть немало трудовых побед в последний месяц, как над «Крыльями Советов», «Пари НН», махачкалинским «Динамо», «Оренбургом», плюс вытащили кубковое противостояние с Махачкалой. Это как раз результат нашей сплоченности, атмосферы и хорошей реализации моментов.

— Поскольку матч с «Краснодаром» станет последним для вас до весны, можете подвести итоги 2025 года для себя?

— Тут все очевидно: выигранный Кубок и бронза чемпионата в первой половине года, борьба за оба трофея сейчас, в нынешнем сезоне. Очень доволен. Особенно радует, что ЦСКА успешно выступает и претендует на трофеи.

— Как оцените шансы на чемпионство?

— Шансы не хочу никакие оценивать. Мы едем в Краснодар побеждать. И будем все для этого делать. А дальше уже весной продолжим борьбу за итоговый успех, – сказал Круговой.