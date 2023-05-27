Германия вышла в финал ЧМ впервые после введения плей-офф в 1992-м. Сборная не брала медали 70 лет

Теги Сборная Германии по хоккею ЧМ по хоккею Хоккей

Сборная Германии вышла в финал чемпионата мира впервые после введения плей-офф в 1992-м.

В полуфинале немцы обыграли США (4:3 ОТ) и теперь сыграют с Канадой в финале.

Последний раз Германия брала медали на чемпионате мира в 1953 году. Сборная ФРГ тогда заняла второе место.

Чемпионом мира Германия никогда не становилась.

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37 комментариев

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Direct free kick
Сборная США категорически отказывается играть финалы ЧМ
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bizonn007
Жаль не с латышами..)
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Pikachu Pikachu
Ответ Trash Talking
Давайте быть честными - все эти взбивания нетоповых сборных на вершину только из-за отстранения России, чьё место в плей-офф, возможно, Германия или Латвия и заняли. Да и попадись в плей-офф на пути России эти две сборные, то уж наши бы их щёлкнули, пусть даже и со скрипом.
Напомню в финале великолепного олимпийского турнира сборная России еле-еле обыграла сборную Германии без нхловцев
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Radik_2.0
щас Драйз подорвётся в финале поиграть 😁 должен же он хоть в каком то финале поиграть уже
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skyintothesea
Да, жёстко. Футбольная сборная с позором вылетает на последних ЧМ, не выходя из группы, а хоккейная то в финале Олимпиады, то ЧМ. Что дальше? Бразильцы начнут зажигать в хоккее?
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#nikon
Ответ bizonn007
Жаль не с латышами..)
Да, это был бы ФИНАЛ!
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Artmann
Ответ skyintothesea
Да, жёстко. Футбольная сборная с позором вылетает на последних ЧМ, не выходя из группы, а хоккейная то в финале Олимпиады, то ЧМ. Что дальше? Бразильцы начнут зажигать в хоккее?
Никакой "жёстскости". Просто люди развивают спорт ещё и в сторону хоккея.
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suomi95
игра Германии мне больше всех на этом ЧМ нравится. удачи им в финале.
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besik
Ответ Pikachu Pikachu
Напомню в финале великолепного олимпийского турнира сборная России еле-еле обыграла сборную Германии без нхловцев
Напомни а в сборной России были игроки из НХЛ ?
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Misson
Немецкий хоккей на подъеме. Сборная уже периодически выстреливает. Не случайно в Германии стали появляться топовые игроки воде Драйзайтля, за ним и молодежь классная: Штюцле, Зайдер, Петерка, Райхел.
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marchellinos
Я был прав. Канада - Германия финал!!!
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Георгий Михеев
Канада в финале укатает этот шлак.
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Михаил81
Ответ #nikon
Да, это был бы ФИНАЛ!
Финал мечты
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skyintothesea
Ответ Artmann
Никакой "жёстскости". Просто люди развивают спорт ещё и в сторону хоккея.
Я понимаю это прекрасно, но очень непривычно видеть такое. Так-то молодцы, конечно, только уважение вызывают.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Pikachu Pikachu
Напомню в финале великолепного олимпийского турнира сборная России еле-еле обыграла сборную Германии без нхловцев
Так и Россия тоже без НХЛ была
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Artmann
Ответ Rasan
Интересно, когда Канада победит, будет ли такое же нытье от искпердов, как после нашего триумфа на ОИ-18: победа так себе, не все сильнейшие приехали
Это явная подмена тезиза.
А вот если сборная Германии победит хоть такую сборную Канады - вот ТОГДА возникнут вопросы.)
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Artmann
Ответ quznez
Любые соревнования без России недействительны. Пусть радуются в пустоту, медали не имеют значения и веса.
Ведь золото 2018 так тяжело.)
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Алексей Венедиктов
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Ответ Кирилл Павлюченко
Канаде легко в финале точно не будет - помним, как Россия с Дойчланд мучилась
Россия и с Беларусью мучалась хдд
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Artmann
Ответ archangel3000
Кроме Канады на этот чм вообще никто не приехал чтоли?
Так же как на чемпионат Германии по футболу не приехал никто, кроме Баварии.
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Никита Столов
Ответ Фёдор Кузнецов
Так и Россия тоже без НХЛ была
согласен. но у нас же вторая по силе хоккейная лига в мире.
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besik
Ответ alexis2020
Были
Так кто был из НХЛ на последних ОИ из НХЛ в сорной РФ далдон🤣🤣🤣
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besik
Ответ alexis2020
Были
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Кирилл Павлюченко
Канаде легко в финале точно не будет - помним, как Россия с Дойчланд мучилась
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Artmann
Ответ Ферзь на р1
Красавцы немецкая машина!!
Обращение выделяется запятой.
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-4
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Mitka90
Буду рад, если победит Германия - впервые в истории Чемпионатов мира, тем более что тот же финал турнира на Зимних Олимпийских играх в 2018 году показал боеспособность немецкой сборной и поставил её в ряд со Словакией или Швейцарией, например.

А Канада... Ну у неё и так много побед в данном турнире, так что одним выигрышем будет меньше или одним выигрышем будет больше - для неё особого значения иметь не будет.
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