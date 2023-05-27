Германия вышла в финал ЧМ впервые после введения плей-офф в 1992-м. Сборная не брала медали 70 лет
Сборная Германии вышла в финал чемпионата мира впервые после введения плей-офф в 1992-м.
В полуфинале немцы обыграли США (4:3 ОТ) и теперь сыграют с Канадой в финале.
Последний раз Германия брала медали на чемпионате мира в 1953 году. Сборная ФРГ тогда заняла второе место.
Чемпионом мира Германия никогда не становилась.
А вот если сборная Германии победит хоть такую сборную Канады - вот ТОГДА возникнут вопросы.)
А Канада... Ну у неё и так много побед в данном турнире, так что одним выигрышем будет меньше или одним выигрышем будет больше - для неё особого значения иметь не будет.