Германия вышла в финал ЧМ впервые после введения плей-офф в 1992-м. Сборная не брала медали 70 лет

Сборная Германии вышла в финал чемпионата мира впервые после введения плей-офф в 1992-м.

В полуфинале немцы обыграли США (4:3 ОТ) и теперь сыграют с Канадой в финале.

Последний раз Германия брала медали на чемпионате мира в 1953 году. Сборная ФРГ тогда заняла второе место.

Чемпионом мира Германия никогда не становилась.