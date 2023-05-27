«Шальке» и «Герта» вылетели из Бундеслиги, «Штутгарт» сыграет в стыковых матчах

«Шальке» и «Герта» выбыли из Бундеслиги по итогам сезона-2022/23.

В последнем туре чемпионата Германии « » проиграл «РБ Лейпциг» (2:4) и занял 17-е место, напрямую вылетев во вторую Бундеслигу.

« » сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1) и занял 16-е место. Теперь клуб сыграет в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе.

20 мая стало известно, что из Бундеслиги вылетит « ». Клуб занял последнее, 18-е место.

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