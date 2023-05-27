«Шальке» и «Герта» вылетели из Бундеслиги, «Штутгарт» сыграет в стыковых матчах

Теги Шальке Герта Штутгарт бундеслига Германия Д2 Германия Футбол

«Шальке» и «Герта» выбыли из Бундеслиги по итогам сезона-2022/23.

 В последнем туре чемпионата Германии «Шальке» проиграл «РБ Лейпциг» (2:4) и занял 17-е место, напрямую вылетев во вторую Бундеслигу.

«Штутгарт» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1) и занял 16-е место. Теперь клуб сыграет в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе.

20 мая стало известно, что из Бундеслиги вылетит «Герта». Клуб занял последнее, 18-е место.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сижу на факсах Барселоны
Такие именитые клубы и такой позор. Это провал
+56
-6
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rio de Janeiro
Бундеслига нашего детства–Вердер, Шальке, Штугтарт, Гамбург, Байер, Вольфсбург...
Герта играющая в ЕК с ФК Москва
А не нынешняя пивная водокачка одного клуба
+44
-3
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Игоревич
Ответ Evil Man
Шальке без Газпрома надолго в пердиве теперь пропишется
Уже вылетали и возвращались, еще при Газпроме
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
error505
А ведь совсем недавно Шальке в ЛЧ играли, а теперь болтаются то в 2 лиге, то на дне 1
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Тарасюк
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Такие именитые клубы и такой позор. Это провал
Это жизнь
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gornostaev
Шальке и Герта вылетают, Штутгарт борется за выживание, а Унион Берлин и Фрайбург разыгрывают место в ЛЧ 😲... В моей юности и молодости девяностых-нулевых это была бы ненаучная фантастика...
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikel Dominator Arteta
Шальке плывёт
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталик Кравченко
В позапрошлом сезоне фаны Боруссии запускали салют в честь вылета Шальке.
Видимо, в этот раз даже фаны Шальке не смотря на вылет пустят салют
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Игоревич
Боруссию туда же
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Appa
Ответ Artem89S
Притоплю за динозавров в стыках, Гамбург симпатичный клуб и достоин возвращения
Гамбург может и напрямую подняться, разница с Хайденхаймом 1 очко перед последним туром
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Альшаков
Шальке добротно провел вторую половину чемпионата, жаль не хватило.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Шальке становится лифтом? Будет туда-сюда ездить теперь? Это позорище. Именитый клуб и вот такое.
Гамбург, Шальке, Штутгарт, Герта, Вольфсбург, Вердер. Все они превратились в унылое 💩
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem89S
Притоплю за динозавров в стыках, Гамбург симпатичный клуб и достоин возвращения
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udiekemen
Хотелось чтоб и Дортмунд
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evil Man
Шальке без Газпрома надолго в пердиве теперь пропишется
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gravdaar Iyaad
Утро, 2007 год
Готовлюсь к школе
Новости на Евроспорте "Штутгард стал чемпионом Германии"..
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TylerDurden
Какой контраст: Унион в ЛЧ впервые залетает, а Герта после 10 лет в элите в Бундес 2 улетает. А я помню Герту в ЛЧ))). Марселиньо отжигал.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
газпром ушел шальке на дне
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crocus34
Ответ Виталик Кравченко
В позапрошлом сезоне фаны Боруссии запускали салют в честь вылета Шальке. Видимо, в этот раз даже фаны Шальке не смотря на вылет пустят салют
Сильно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Thomas Schaaf
Относительно недавно играли в полуфинале Лиги Чемпионов, а теперь просто команда-лифт
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
korablev
Еще один провалище в последнем туре Вольфсбург - Герта - 1:2
Вольфсбург проиграл последней команде чемпионата и из-за этого лишился еврокубков. Не "достижение" Боруссии, конечно, но тоже позорище.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nicklas Schmelzer
Герта ужасная игра,мертвее мёртвого весь сезон, а Шальке там, в лиге ниже, самое место . Они поднимаются только для того чтоб отобрать очки ,сыграть в ничью с Дортмундом , других целей нет у них, дак пусть же там в БЛ2 теперь и болтаются всегда
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Crocus34
Энжуке, это карма
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALMANAC
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Такие именитые клубы и такой позор. Это провал
Сколько их матчей глянул в этом сезоне?)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HI MARS
А 15 лет назад были чемпионами
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий