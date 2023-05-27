«Шальке» и «Герта» вылетели из Бундеслиги, «Штутгарт» сыграет в стыковых матчах
«Шальке» и «Герта» выбыли из Бундеслиги по итогам сезона-2022/23.
В последнем туре чемпионата Германии «Шальке» проиграл «РБ Лейпциг» (2:4) и занял 17-е место, напрямую вылетев во вторую Бундеслигу.
«Штутгарт» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1) и занял 16-е место. Теперь клуб сыграет в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе.
20 мая стало известно, что из Бундеслиги вылетит «Герта». Клуб занял последнее, 18-е место.
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Герта играющая в ЕК с ФК Москва
А не нынешняя пивная водокачка одного клуба
Видимо, в этот раз даже фаны Шальке не смотря на вылет пустят салют
Гамбург, Шальке, Штутгарт, Герта, Вольфсбург, Вердер. Все они превратились в унылое 💩
Готовлюсь к школе
Новости на Евроспорте "Штутгард стал чемпионом Германии"..
Вольфсбург проиграл последней команде чемпионата и из-за этого лишился еврокубков. Не "достижение" Боруссии, конечно, но тоже позорище.