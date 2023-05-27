🏆 «ПСЖ» стал чемпионом Франции в 11-й раз и побил рекорд «Сент-Этьена»

«ПСЖ» в рекордный 11-й раз стал чемпионом Франции.

« » стал чемпионом Франции по итогам 37-го тура Лиги 1, в котором команде тренера достаточно было не проиграть « » (1:1).

Этот трофей парижан стал рекордным, 11-м, во Франции. Никто не становился чемпионом страны чаще.

У « », который в последний раз был чемпионом в 1981 году, 10 титулов. У « » – 9 титулов (последний – в 2010-м).

« » и « » побеждали в чемпионате Франции по 8 раз, « » – 7 (все – подряд).

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