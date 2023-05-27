🏆 «ПСЖ» стал чемпионом Франции в 11-й раз и побил рекорд «Сент-Этьена»
«ПСЖ» в рекордный 11-й раз стал чемпионом Франции.
«Пари Сен-Жермен» стал чемпионом Франции по итогам 37-го тура Лиги 1, в котором команде тренера Кристофа Гальтье достаточно было не проиграть «Страсбуру» (1:1).
Этот трофей парижан стал рекордным, 11-м, во Франции. Никто не становился чемпионом страны чаще.
У «Сент-Этьена», который в последний раз был чемпионом в 1981 году, 10 титулов. У «Марселя» – 9 титулов (последний – в 2010-м).
«Монако» и «Нант» побеждали в чемпионате Франции по 8 раз, «Лион» – 7 (все – подряд).
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Имеет больше всех г + п
Обладатель больше всех индивидуальных наград - 8 Пичичи, 7 ЗМ, 6 ЗБ, 5 раз плеймейкер года, 4 MVP на международных турнирах, 3 раза лучший игрок Европы, 2 The Best, 1 Golden Boy
А сегодня стал самым титулованным футболистом в истории футбола - ЧМ, Копа Америка, Олимпиада, 4 ЛЧ, 10 Ла лига, 2 Лига 1 и всякие Кубки, Суперкубки Испании, Франции, УЕФА и ФИФА
Месси - магнит для трофеев и наград:)
но красавцы все равно, ПСЖ с победой! Месси и Мбаппе молодцы!)
Лео плюс 1 титул в копилку.
43 (СОРОК ТРИ!) Карл!