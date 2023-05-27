🏆 «ПСЖ» стал чемпионом Франции в 11-й раз и побил рекорд «Сент-Этьена»

Теги Лион Марсель ПСЖ Монако Сент-Этьен Нант лига 1 Франция Страсбур рекорды Кристоф Гальтье Футбол

«ПСЖ» в рекордный 11-й раз стал чемпионом Франции.

«Пари Сен-Жермен» стал чемпионом Франции по итогам 37-го тура Лиги 1, в котором команде тренера Кристофа Гальтье достаточно было не проиграть «Страсбуру» (1:1).

Этот трофей парижан стал рекордным, 11-м, во Франции. Никто не становился чемпионом страны чаще.

У «Сент-Этьена», который в последний раз был чемпионом в 1981 году, 10 титулов. У «Марселя» – 9 титулов (последний – в 2010-м).

«Монако» и «Нант» побеждали в чемпионате Франции по 8 раз, «Лион» – 7 (все – подряд).

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60 комментариев

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rigobersong
Ответ Екн Лор
При Златане ПСЖ становился чемпионом уже в марте. А ещё выходил в 1/4 ЛЧ
При Абубакаре Аль-Наср шел на первом месте и боролся за 3 трофея!:)
+109
-13
+96
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Отец Абду
Месси прошёл футбол по всем фронтам...

Имеет больше всех г + п

Обладатель больше всех индивидуальных наград - 8 Пичичи, 7 ЗМ, 6 ЗБ, 5 раз плеймейкер года, 4 MVP на международных турнирах, 3 раза лучший игрок Европы, 2 The Best, 1 Golden Boy

А сегодня стал самым титулованным футболистом в истории футбола - ЧМ, Копа Америка, Олимпиада, 4 ЛЧ, 10 Ла лига, 2 Лига 1 и всякие Кубки, Суперкубки Испании, Франции, УЕФА и ФИФА

Месси - магнит для трофеев и наград:)
+61
-25
+36
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rigobersong
43й трофей Лео Месси:) И второй подряд Чемпионский гол в Лиге 1!:))
+39
-15
+24
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Екн Лор
При Златане ПСЖ становился чемпионом уже в марте. А ещё выходил в 1/4 ЛЧ
+34
-23
+11
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Dastan Zhapar Uulu
И в прошлом и в этом сезоне единственные чемпионские голы забил Месси, в этом есть своя символичность. Лучший игрок в истории футбола выиграл еще один титул
+9
-3
+6
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cektor
Месси чемпионский гол ))
+14
-9
+5
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aza1703
Вернул чемпионство ПСЖ после своего перехода, ведь до него в 2021 чемпионом стал Лилль. Не Аль-Насрал, но тоже хорошо
+5
-1
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Станислав Л
Ответ Екн Лор
При Златане ПСЖ становился чемпионом уже в марте. А ещё выходил в 1/4 ЛЧ
только там тренер был, а не физрук, и игроки посолиднее
+3
0
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MadMac
Месси сыграл хорошо, забил, создал чудо момент Мбаппе и т.д. Можно поздравить Париж с чемпионством, но это не отменяет того факта, что смотреть на их игру тяжело, примерно как на Юве)
+4
-1
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Ришад Хайруллин
а прикиньте если бы Месси не забил ,как Мбапе сколько бы тут вони было
+7
-4
+3
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Streetbor
интрига в чемпионате ПСЖ, только в каком туре они станут чемпионами.
+3
0
+3
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Andrey Chernyaev
Ответ Екн Лор
При Златане ПСЖ становился чемпионом уже в марте. А ещё выходил в 1/4 ЛЧ
и что??? Златан в Барселоне сел на лавку и ушел..,
+6
-4
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Andrey Chernyaev
Ответ cektor
Месси чемпионский гол ))
сейчас набегут и расскажут, что гол забил не Лео а Мбаппе>)))
+4
-2
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Doug DeMuro99
Концовка когда они пешком доходили как олицетворение всего ПСЖ 😂
но красавцы все равно, ПСЖ с победой! Месси и Мбаппе молодцы!)
+3
-1
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Пирс Морган
Ответ Отец Абду
Месси прошёл футбол по всем фронтам... Имеет больше всех г + п Обладатель больше всех индивидуальных наград - 8 Пичичи, 7 ЗМ, 6 ЗБ, 5 раз плеймейкер года, 4 MVP на международных турнирах, 3 раза лучший игрок Европы, 2 The Best, 1 Golden Boy А сегодня стал самым титулованным футболистом в истории футбола - ЧМ, Копа Америка, Олимпиада, 4 ЛЧ, 10 Ла лига, 2 Лига 1 и всякие Кубки, Суперкубки Испании, Франции, УЕФА и ФИФА Месси - магнит для трофеев и наград:)
Лучший в истории
+10
-8
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Терминатор///Айлбибекович
Золотой Гол Лео.Во второй сезон подряд!!!
+3
-1
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Yury Sin
Ответ Andrey Chernyaev
сейчас набегут и расскажут, что гол забил не Лео а Мбаппе>)))
Уже набежали школьники с россказням про чемпионский гол, тут уже и так перебор по неалекватам и глорам, вам не кажется? )
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Doug DeMuro99
Месси и Мбаппе молодцы!)
Лео плюс 1 титул в копилку.
43 (СОРОК ТРИ!) Карл!
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Andrey Ashhabadskiy
А теперь гению футбола Месси пора возвращаться домой в Барселону
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Стас Михайлов
Ответ Streetbor
интрига в чемпионате ПСЖ, только в каком туре они станут чемпионами.
А Сконто?
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Руслан Мозговой
Ответ mancity111
Но лучший по голам и по голевым передачам в главном клубном турнире все равно Роналду. GOAT
настоящий goat - лео. объективно кринж великий игрок, но рядом с величайшими он не встанет уже никогда друг, крепись
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hedgehog111
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Ответ Antonio Romangoli
Для меня всё равно Сент-Этьен будет самой титулованной командой , хоть я и болею за Олимпик Марсель , надеемся , что всех этих шейхов потом проверят на коррупции, и ПСЖ снова будет играть по-честному.
полностью поддерживаю 👍
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Cearvm
Больше всего в новости шокировало место Сент-Этьена в Лиге 2. Ждал, что вернутся через год, а они завязли в середине таблицы. И это была самая титулованная команда страны(
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Andrey Ashhabadskiy
Браво 👏
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Antonio Romangoli
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ hedgehog111
ух ты, вот это дааа, вот это достижение 🤣👍🤣 ещё лярд на трансферы, а то как-то с трудом взяли чемпионат!!!
Для меня всё равно Сент-Этьен будет самой титулованной командой , хоть я и болею за Олимпик Марсель , надеемся , что всех этих шейхов потом проверят на коррупции, и ПСЖ снова будет играть по-честному.
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