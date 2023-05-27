Дмитрий Губерниев: «Куклина, Мухамедзянов и Емерхонов лишены зарплат членов сборной страны! Вице-президент СБР по рюмкам продолжает противоправную деятельность»

Губерниев заявил, что Куклина, Мухамедзянов и Емерхонов лишены зарплат в сборной России.

Биатлонисты Лариса Куклина, Ильназ Мухамедзянов и Евгений Емерхонов готовятся к новому сезону в группе тренера Юрия Каминского.

«И немного о том, как разваливают российский биатлон изнутри! Вице-президент СБР по рюмкам продолжает противоправную деятельность! Разумеется, при полном молчании руководителя организации, господина Майгурова!

Куклина, Мухамедзянов и Емерхонов лишены зарплат членов сборной страны! При этом они в команду попали! Отлично подтянули юниоров за счет тех, кто честно заработал место в сборной! Минспорт, ЦСП – ждем реакции…

Особенно цинично кинули Емерхонова! Просто молодцы!

Блин, народ, этот беспредел биатлонный реально пора заканчивать! Все фальшивые дипломы скупили, теперь принялись судьбы людей ломать…» – написал Губерниев в телеграм-канале.