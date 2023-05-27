Дмитрий Губерниев: «Куклина, Мухамедзянов и Емерхонов лишены зарплат членов сборной страны! Вице-президент СБР по рюмкам продолжает противоправную деятельность»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Павел Ростовцев Лариса Куклина Министерство спорта России Ильназ Мухамедзянов Евгений Емерхонов Биатлон

Губерниев заявил, что Куклина, Мухамедзянов и Емерхонов лишены зарплат в сборной России.

Биатлонисты Лариса Куклина, Ильназ Мухамедзянов и Евгений Емерхонов готовятся к новому сезону в группе тренера Юрия Каминского.

«И немного о том, как разваливают российский биатлон изнутри! Вице-президент СБР по рюмкам продолжает противоправную деятельность! Разумеется, при полном молчании руководителя организации, господина Майгурова!

Куклина, Мухамедзянов и Емерхонов лишены зарплат членов сборной страны! При этом они в команду попали! Отлично подтянули юниоров за счет тех, кто честно заработал место в сборной! Минспорт, ЦСП – ждем реакции…

Особенно цинично кинули Емерхонова! Просто молодцы!

Блин, народ, этот беспредел биатлонный реально пора заканчивать! Все фальшивые дипломы скупили, теперь принялись судьбы людей ломать…» – написал Губерниев в телеграм-канале.

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21 комментарий

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sav187
Ответ Ирина Белякова
Гу дал прогноз, что две Олимпиады россияне пропустят. Это семь лет. Куклина будет 40 - летняя женщина. Что она хочет?
Зарплату. Это нормально. А вот чего хочет Губерниев? Продержаться эти два сезона на скандалах, которые он создаёт вокруг биатлона?
+16
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aalto
может хоть работать начнут впервые в жизни?
+18
-4
+14
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justbored
Без истерики, оскорблений и гипербол ("развал биатлона!", "поломанные судьбы"!) донести эту важную новость никак нельзя было, конечно.
+14
-1
+13
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Ирина Белякова
Гу дал прогноз, что две Олимпиады россияне пропустят. Это семь лет. Куклина будет 40 - летняя женщина. Что она хочет?
В каком смысле что она хочет? Зарплата в сборной России это не стимул?
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Ирина Белякова
Гу дал прогноз, что две Олимпиады россияне пропустят. Это семь лет. Куклина будет 40 - летняя женщина. Что она хочет?
+10
-4
+6
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Татьяна Бурова
А как бы узнать подробнее , кроме лозунга "кинули" . Они сейчас в Сочи на сборе. Непонятная ситуация.
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rashnew
Сколько Нуждов платит Губерниеву?
+6
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Viks
Сборная - это когда собираются лучшие спортсмены страны и едут на межународные соревнования выступать за страну...
Всех надо лишить зарплаты членов сборной. И не только в биатлоне.
+3
0
+3
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Hardy
Ответ Алекс Кадет
Губерниев хоть когда со своими дурацкими комментариями заткнется?
в чем он не прав? 🤡
+7
-4
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Алекс Кадет
Губерниев хоть когда со своими дурацкими комментариями заткнется?
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Александр Кузьмин
а где нет в стране беспредела
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Andreas Soffliggare
Снявши голову, по волосам не плачут.
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Сергей Лепехин
Губеру надо самому как-то деньги зарабатывать. Вот и отрабатывает на родном биатлоне. Дождется и они от него откажутся
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Noob Saibot
Могу предложить парочку вакансий. Пусть напишут в личку
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Макс Крыл
Сколько себя помню, биатлонная «семья» постоянно грызется друг с другом и каждый год только деградирует.
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Грустный Тролль
Ответ sav187
Зарплату. Это нормально. А вот чего хочет Губерниев? Продержаться эти два сезона на скандалах, которые он создаёт вокруг биатлона?
Губерниев точно хочет в Европу)
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