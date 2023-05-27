Месси побил рекорд Роналду по голам в топ-5 лиг. У аргентинца 496 мячей
Лионель Месси стал рекордсменом по голам в топ-лигах Европы.
Форвард «ПСЖ» открыл счет в игре со «Страсбуром» (1:0, второй тайм) на 59-й минуте. Это его 496-й мяч в топ-5 чемпионатов – в 577-м матче.
Ранее рекорд принадлежал Криштиану Роналду, который забил 495 раз за 626 игр.
В Европе Месси выступал в составе «Барселоны» (до лета 2021 года) и «ПСЖ». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Мало того, что во всем сильнее Роналду, так еще и как бомбардир величайший в истории)
Всегда было смешно, когда говорят «Месси великий футболист, а Роналду бомбардир».
Ахах, так Месси лучше, как бомбардир всегда был. Больше золотых бутс, лучше по гол/мин, а сейчас еще и все рекорды заберет.
Месси - 474
Кришти - 464
В топ-2 лигах:
Месси - 474
Кришти - 405
В топ-1 лиге:
Месси - 296
Кришти - 267
https://www.messivsronaldo.app/all-time-stats/league-rankings-top/
1. Саудовская Аравия
2. АПЛ
3. Ла Лига
4. Бундес
5. Серия А
6. Лига 1
АХАХАХАХХАХА, Месси в пролёте.
Спросите почему?!
А какую лигу ещё смотрят 13 миллиардов человек?
Месси - 474
Кришти - 464
В топ-2 лигах:
Месси - 474
Кришти - 405
В топ-1 лиге:
Месси - 296
Кришти - 267
https://www.messivsronaldo.app/all-time-stats/league-rankings-top/
464 Кринж