Лионель Месси стал рекордсменом по голам в топ-лигах Европы.

Форвард «ПСЖ» открыл счет в игре со « » (1:0, второй тайм) на 59-й минуте. Это его 496-й мяч в топ-5 чемпионатов – в 577-м матче.

Ранее рекорд принадлежал , который забил 495 раз за 626 игр.

В Европе Месси выступал в составе «Барселоны» (до лета 2021 года) и « ». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте