Месси побил рекорд Роналду по голам в топ-5 лиг. У аргентинца 496 мячей

Теги ПСЖ Криштиану Роналду премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига рейтинги Страсбур рекорды Футбол

Лионель Месси стал рекордсменом по голам в топ-лигах Европы.

Форвард «ПСЖ» открыл счет в игре со «Страсбуром» (1:0, второй тайм) на 59-й минуте. Это его 496-й мяч в топ-5 чемпионатов – в 577-м матче.

Ранее рекорд принадлежал Криштиану Роналду, который забил 495 раз за 626 игр.

В Европе Месси выступал в составе «Барселоны» (до лета 2021 года) и «ПСЖ». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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135 комментариев

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Рыжий Бизон
Фанаты Лео за этот год радовались многим событиям, результатам, наградам, статистикой их кумира
Фанаты Рона радуются, что Бавария выбила ПСЖ из ЛЧ
+183
-18
+165
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Ришад Хайруллин
Ответ Рыжий Бизон
Фанаты Лео за этот год радовались многим событиям, результатам, наградам, статистикой их кумира Фанаты Рона радуются, что Бавария выбила ПСЖ из ЛЧ
так и на ЧМ за все сборные болели которые против Аргентины играют
+90
-5
+85
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rigobersong
Я уже не знаю что написать:)) Могу только поздравить всех любителей футбола:))
+85
-13
+72
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London.is.blue
Хозяин футбола.
Мало того, что во всем сильнее Роналду, так еще и как бомбардир величайший в истории)

Всегда было смешно, когда говорят «Месси великий футболист, а Роналду бомбардир».
Ахах, так Месси лучше, как бомбардир всегда был. Больше золотых бутс, лучше по гол/мин, а сейчас еще и все рекорды заберет.
+45
-6
+39
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Goofts
Ответ rigobersong
Я уже не знаю что написать:)) Могу только поздравить всех любителей футбола:))
Справедливость восторжествовала, это важно, для истории и любителей футбола!
+32
0
+32
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кто-то
Лучший в истории! Никто и рядом не стоит! Месси побил рекорд Роналду, затратив на 50 матчей меньше и будучи плеймейкером! Невероятно
+29
0
+29
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VERBLYUD
Ответ as009595@icloud.com
А по голам в топ 4 лиг, голы в лиге 1 играя за ПСЖ рядом с Неймаром и Мбаппе, примерно как голы в арабском чемпионате
В топ-3 лигах:
Месси - 474
Кришти - 464

В топ-2 лигах:
Месси - 474
Кришти - 405

В топ-1 лиге:
Месси - 296
Кришти - 267

https://www.messivsronaldo.app/all-time-stats/league-rankings-top/
+30
-1
+29
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Манковский
Как это побил?! После перехода фруктово-клубничного в СА, положение следующие:
1. Саудовская Аравия
2. АПЛ
3. Ла Лига
4. Бундес
5. Серия А
6. Лига 1

АХАХАХАХХАХА, Месси в пролёте.

Спросите почему?!

А какую лигу ещё смотрят 13 миллиардов человек?
+33
-7
+26
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Барсик Юрана
Пока Месси становится чемпионом топ 5 лиг Европы, Кринж позорится в пустыне
+31
-11
+20
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Levadričok
Ответ Рыжий Бизон
Фанаты Лео за этот год радовались многим событиям, результатам, наградам, статистикой их кумира Фанаты Рона радуются, что Бавария выбила ПСЖ из ЛЧ
Факты
+14
-1
+13
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Men77
Ответ as009595@icloud.com
А по голам в топ 4 лиг, голы в лиге 1 играя за ПСЖ рядом с Неймаром и Мбаппе, примерно как голы в арабском чемпионате
если бы он остался в Ла лиге, он бы это сделал быстрее
+12
0
+12
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Andrey Ashhabadskiy
Роналду громко плачет сидя на верблюде в пустыне, и клуб развалил и свой авторитет, а Месси с меньшим количеством игр побил рекорд рончика при этом
+13
-2
+11
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atomio
один становится самым титулованным футболистом в истории, другой разваливает очередную команду, на этот раз каких-то любителей в песках. вот и вся разница.
+16
-5
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Родя Раскольников
Чтобы понимать насколько феноменальная статистика у Месси для энганче - достаточно глянуть аналогичную у Марадоны.
+12
-2
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Andrey Ashhabadskiy
Чемпион мира гений Месси одним словом!
+9
0
+9
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VERBLYUD
В топ-3 лигах:
Месси - 474
Кришти - 464

В топ-2 лигах:
Месси - 474
Кришти - 405

В топ-1 лиге:
Месси - 296
Кришти - 267
https://www.messivsronaldo.app/all-time-stats/league-rankings-top/
+12
-4
+8
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Tornado S
Месси лучший игрок в истории футбола это факт
+10
-3
+7
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Vlad
Поздравляю всех фанатов Месси
+5
0
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Ришад Хайруллин
Ответ Рыжий Бизон
ну а ты что делаешь
я ржу с фанатиков кринжа
+5
-1
+4
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Konstantin Meerov
как серпом по яйцам португальца эта новость прошлась
+4
0
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Альберт Агаханян
Ответ Манковский
Как это побил?! После перехода фруктово-клубничного в СА, положение следующие: 1. Саудовская Аравия 2. АПЛ 3. Ла Лига 4. Бундес 5. Серия А 6. Лига 1 АХАХАХАХХАХА, Месси в пролёте. Спросите почему?! А какую лигу ещё смотрят 13 миллиардов человек?
Медиа лигу смотрят 64 млрд
+5
-1
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Машина Мощная
нечестно...этот GOAT играет на позиции ЦФ и замыкает только в пустые..а Роналдыч всю жизнь играл плэймэйкера и забивал всегда из-за пределов штрафной. Видите даже Роналдычу всего 577 матчей понадобилось для этого. а этому вашему GOATу 626. Видно же кто сильней и лучше как футболист ??
+4
0
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GuruFutbola
Ответ Glefa
А если топ-3 считать?)
474 Месси
464 Кринж
+3
0
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Сквиди Комаров
Прям черный день для клубники в Саудовской Аравии второй и тут второй
+4
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Men77
Ответ David Aprasidze
Кто придумал понятие топ-5 лиг? Фаны Месси?
всегда было
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