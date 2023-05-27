«Унион» вышел в ЛЧ впервые в истории. Берлинцы провели в Бундеслиге 4 сезона

Теги Вердер бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Унион Берлин Урс Фишер Футбол

«Унион» впервые в своей истории выступит в Лиге чемпионов.

Берлинцы сегодня обыграли «Вердер» (1:0) в заключительном туре Бундеслиги.

Команда Урса Фишера завершила чемпионат Германии на четвертом месте и получила право выступить в следующем розыгрыше ЛЧ. Она играет в высшей немецкой лиге лишь четвертый сезон. 

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48 комментариев

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Vićtor Diaź
Вот за них очень радостно. За их фанатов. Красавчики
+134
-3
+131
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mancity111
Просто браво! А ведь еще недавно Герта была главной командой города. А теперь одни в ЛЧ, а другие будут прозябать во 2 бундеслиге.
+103
-2
+101
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KillFish
В правильном направлении движется команда, возможно, когда-нибудь через пару сезонов смогут составить конкуренцию Баварии, на других в Бундеслиге надежд нет)
+67
-4
+63
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Appa
Ответ Black Phoenix
А прикиньте Унион сходу в плей-офф ЛЧ доберётся, ну или в ЛЕ пошумит на кураже. Вот огня добавят берлинцы!
В Ле пошумели немного, выбили аякс в 1/16
+35
0
+35
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Metalloid
Ответ KillFish
В правильном направлении движется команда, возможно, когда-нибудь через пару сезонов смогут составить конкуренцию Баварии, на других в Бундеслиге надежд нет)
Ну это слишком толсто! )
+21
-2
+19
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Black Phoenix
А прикиньте Унион сходу в плей-офф ЛЧ доберётся, ну или в ЛЕ пошумит на кураже. Вот огня добавят берлинцы!
+22
-3
+19
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Кавабунга Шреддоголовый
А вот это успех. Главная команда Берлина теперь не Герта. Боруссия слила титул, Шальке вылетел. Такие вот дела
+18
-1
+17
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Ихарь Окенфэйлов
А если бы Унион немного поднажал, учитывая как лидеры НЕ хотели стать чемпионом, могли бы и....
+12
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sbvinn
Там Юнион тоже вышел в ЛЧ, если что...
+8
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Мандалай
Фишер молодец! Такую банду слепил.
А другой берлинский клуб в пердиве.
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hofman
Ответ mancity111
Просто браво! А ведь еще недавно Герта была главной командой города. А теперь одни в ЛЧ, а другие будут прозябать во 2 бундеслиге.
так еще Герта феерично обосралась с инвестором, который хотел сделать из них топ клуб
+6
0
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Jeneverbes Naalden
Вот они боролись до конца!
+4
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udiekemen
Молодцы) дальше больше)
+3
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Mikhail Chinkov
Ответ Ихарь Окенфэйлов
А если бы Унион немного поднажал, учитывая как лидеры НЕ хотели стать чемпионом, могли бы и....
Унион и так играл на пределе своих возможностей, одним составом средненьких игроков в ожидании момента для того, чтобы забить

то, что случилось – это круто! но от лидеров слишком большое отставание по составу
+2
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Роман
Молодцы. А Боруссия тем временем эпично чемпионат слила)
+3
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be3myasa
Бундеслига этого сезона - топ по сенсациям и событиям! Разорвали сезон!)
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D-oh!
Новые лица из топ-5 в ЛЧ. Круто.
Хорошая команда, будем следить за развитием))
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Mypta3uh23
Унион, Ньюкасл, Ланс
По сути попадание таких команд в лч, повышает шансы на выход из группы команд не из топ 5
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Gornostaev
Символично, что Унион Берлин сенсационно выходит в ЛЧ, а берлинская Герта в это же время вылетает во вторую лигу... Троллинг внутри Берлина зацветет пышным цветом 😀...
Пора бы и Мюнхену-1860 подсуетится 😉...
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Yaroslove
А ведь одно время она лидировала даже )) Все равно молодцы, в отличии от Герты...
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Альтависта
Круто, что в следующем сезоне от всех топ-5 лиг (кроме Италии), будут клубы, которые либо очень давно не играли в ЛЧ, либо никогда. Ньюкасл, Нант, Унион Берлин, Реал Сосьедад...

Хотя от Италии Лацио, тоже мягко говоря не частый гость в ЛЧ.
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Марк Власов
Финал Ньюкасл - Унион. Скриньте
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Mr@k
Вообще удивительно что они шли и на первом месте какой то период, учитывая что их игроков вообще мало кто знает то ясно что это все прежде всего тренер
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denbodrov
Единственное светлое пятно всего сезона в бундеслиге, для которой в целом этот сезон просто ужасный, и еврокубки тому свидетельство. Если руководство БЛ что-то не придумает, то рискуем превратиться во вторую Эредивизи, откуда все уже в 18-19 лет бегут на остров или ещё куда подальше. Финал сезона получился под стать ему - натуральная битва калек и посмешище (безотносительно клубных пристрастий, болелы Мюнхена вряд ли будут спорить, думаю). Традиции, 50+1 - это всё очень хорошо, но на объективную реальность глаза закрывать больше нельзя, нужно что-то делать.
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Kasta8
Команда - сюрприз! И заслуженное попадание в лч, будет интересно понаблюдать за ними в следующем розыгрыше лч. Браво!
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