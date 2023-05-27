«Унион» впервые в своей истории выступит в Лиге чемпионов.

Берлинцы сегодня обыграли «Вердер» (1:0) в заключительном туре Бундеслиги.

Команда Урса Фишера завершила чемпионат Германии на четвертом месте и получила право выступить в следующем розыгрыше ЛЧ. Она играет в высшей немецкой лиге лишь четвертый сезон.

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