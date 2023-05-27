«Унион» вышел в ЛЧ впервые в истории. Берлинцы провели в Бундеслиге 4 сезона
«Унион» впервые в своей истории выступит в Лиге чемпионов.
Берлинцы сегодня обыграли «Вердер» (1:0) в заключительном туре Бундеслиги.
Команда Урса Фишера завершила чемпионат Германии на четвертом месте и получила право выступить в следующем розыгрыше ЛЧ. Она играет в высшей немецкой лиге лишь четвертый сезон.
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А другой берлинский клуб в пердиве.
то, что случилось – это круто! но от лидеров слишком большое отставание по составу
Хорошая команда, будем следить за развитием))
По сути попадание таких команд в лч, повышает шансы на выход из группы команд не из топ 5
Пора бы и Мюнхену-1860 подсуетится 😉...
Хотя от Италии Лацио, тоже мягко говоря не частый гость в ЛЧ.