«Челси» опроверг, что сохраняет интерес к Захаряну: «Это неправда»
«Челси» опроверг информацию о том, что продолжает интересоваться Арсеном Захаряном.
Вчера в твиттере появилась информация о том, что лондонский клуб сохраняет интерес к полузащитнику «Динамо», но не может оформить трансфер из-за санкций.
«Это неправда», – заявил пресс-атташе английского «Челси» Тоби Крейг.
В текущем сезоне Мир РПЛ Захарян провел 25 матчей, забил 4 гола и отдал 6 ассистов. Его статистику можно найти здесь.
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