«Челси» опроверг, что сохраняет интерес к Захаряну: «Это неправда»

«Челси» опроверг информацию о том, что продолжает интересоваться Арсеном Захаряном.

Вчера в твиттере появилась информация о том, что лондонский клуб сохраняет интерес к полузащитнику « », но не может оформить трансфер из-за санкций.

«Это неправда», – заявил пресс-атташе английского « » Тоби Крейг.

В текущем сезоне Мир РПЛ Захарян провел 25 матчей, забил 4 гола и отдал 6 ассистов. Его статистику можно найти здесь.

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