«Челси» опроверг, что сохраняет интерес к Захаряну: «Это неправда»

Теги Челси премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы Динамо Москва Политика Арсен Захарян Футбол

«Челси» опроверг информацию о том, что продолжает интересоваться Арсеном Захаряном.

Вчера в твиттере появилась информация о том, что лондонский клуб сохраняет интерес к полузащитнику «Динамо», но не может оформить трансфер из-за санкций.

«Это неправда», – заявил пресс-атташе английского «Челси» Тоби Крейг.

В текущем сезоне Мир РПЛ Захарян провел 25 матчей, забил 4 гола и отдал 6 ассистов. Его статистику можно найти здесь

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29 комментариев

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Roman
Нам своих захарянов некуда девать - добавили в Челси
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Владимир Никаноров
Что и стоило ожидать свой статус нужно поддерживать классной игрой а не просто так к тому же по сравнению с прошлым сезоном Захарян заметно сдал...
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Krizex
Ответ Злобный Конь
Наконец то! А то распиарили никчёмного паспортиста🤣🤣🤣🤣
Не фанат Динамо или лично Захаряна, но никчемен тут только ты) Понятно что он сильно сдал в этом сезоне, но до этого играл действительно круто для своего возраста. И вполне заслужил интерес Челси год назад.
+26
-7
+19
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Igor Pivovarov
Ответ Злобный Конь
Наконец то! А то распиарили никчёмного паспортиста🤣🤣🤣🤣
Дело даже не в этом ,а в том что у них и так пять составов сомнительных активов. еще один кот в мешке, переставший к тому же играть, не нужен.
+14
-1
+13
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Зизуха
Ответ Владимир Никаноров
Что и стоило ожидать свой статус нужно поддерживать классной игрой а не просто так к тому же по сравнению с прошлым сезоном Захарян заметно сдал...
Он сдал, чтобы не перейти в Челси)))
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Moffo
Там игроков на 3 состава
+5
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Злобный Конь
Наконец то! А то распиарили никчёмного паспортиста🤣🤣🤣🤣
+20
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+5
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vadi-lee
Ответ Roman
Нам своих захарянов некуда девать - добавили в Челси
Вот как построим вторую раздевалку для своих игроков, тогда и поговорим.
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IlyaGrain
Да мы догадывались )))
+5
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Dmitry Molchanov
После трансфера Мудрика уже всё было понятно
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Иван Тасминский
Места в раздевалке нет, а коридор уже Мудриком занят.
+4
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justbored
Ответ Вольфсбург
Интересно какой недалёкий такой вопрос задавал Челси? Фамилию назовите.
Анастасия Драгомир
+1
0
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Сергей Жарковский
Да это было понятно с начала, пустой вброс.
+8
-7
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siragh@yandex.ru
Если он в таком убогом турнире не то,что не тянет команду,но ь да даже мало забивает,то конечно он не будет интересен серьезным клубам из топ лиг
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Паша Ппа
После мудрика то )
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Рагнар Лодброк
Шо?! Опять?!!
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Мыкола
Зачем Захаряну этот мешок-середняк? Нужно в топы стремиться
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HRYNDEL
Этого армяна в медиалигу ума бы набраться, но и туда не все возьмут!!!
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Sergeev55
пусть идёт в Монаковку!
😁😁😁
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Кирилл Павлюченко
К Захарян интерес потеряли, но к Кардашьян - никогда!
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Вольфсбург
Интересно какой недалёкий такой вопрос задавал Челси? Фамилию назовите.
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Sultan Zhannat
Ответ Владимир Никаноров
Что и стоило ожидать свой статус нужно поддерживать классной игрой а не просто так к тому же по сравнению с прошлым сезоном Захарян заметно сдал...
ну и Челси тоже сдал, так что можно и купить)
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Андрей Балабаев
Ответ Владимир Никаноров
Что и стоило ожидать свой статус нужно поддерживать классной игрой а не просто так к тому же по сравнению с прошлым сезоном Захарян заметно сдал...
То ли дело селюк за 70 лямов
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Акира_1
Зачем ещё Захярян, уже есть местный клоун Мудрик, над которым все смеются.
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-6
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