«Бавария» в 11-й раз подряд выиграла чемпионат Германии – это рекорд топ-5 лиг
«Бавария» установила рекорд топ-5 лиг, в 11-й раз подряд выиграв чемпионат Германии.
Команда Томаса Тухеля перед заключительным туром отставала от лидирующей «Боруссии» Дортмунд на два очка, но сумела стать чемпионом.
11 побед кряду «Баварии» в чемпионате – это рекорд для топ-5 лиг.
«Ювентус» в Италии 9 раз подряд становился чемпионом.
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А Дортмунд слил салатницу в момент когда все зависело от них,и худшей версии баварии наверно за последние лет 10
Бундеслига такое же позорище, как и Лига 1
Мане с салатницей!
Больше всего обидно за потрясающих фанов Дортмунда.Так любить футбол, свой клуб и иметь такую отдачу от своего руководства и команды это незаслуженно
Баварию с победой. Победил не лучший, победил характерный.
Это показывает уровень баварской лиги
Эх..