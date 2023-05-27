«Бавария» в 11-й раз подряд выиграла чемпионат Германии – это рекорд топ-5 лиг

«Бавария» установила рекорд топ-5 лиг, в 11-й раз подряд выиграв чемпионат Германии.

Команда Томаса Тухеля перед заключительным туром отставала от лидирующей « » Дортмунд на два очка, но сумела стать чемпионом.

11 побед кряду «Баварии» в чемпионате – это рекорд для топ-5 лиг.

« » в Италии 9 раз подряд становился чемпионом.

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