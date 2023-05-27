«Бавария» в 11-й раз подряд выиграла чемпионат Германии – это рекорд топ-5 лиг

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Ювентус бундеслига Германия рекорды Томас Тухель Футбол

«Бавария» установила рекорд топ-5 лиг, в 11-й раз подряд выиграв чемпионат Германии.

Команда Томаса Тухеля перед заключительным туром отставала от лидирующей «Боруссии» Дортмунд на два очка, но сумела стать чемпионом.

11 побед кряду «Баварии» в чемпионате – это рекорд для топ-5 лиг.

«Ювентус» в Италии 9 раз подряд становился чемпионом.

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109 комментариев

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sc0rp
Дортмунд 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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nosser
Старались старались, но все таки выиграли
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Фёдор Кузнецов
Бавария набрала 71 очко, с сезона 09/10 это худший результат для чемпиона
+24
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+24
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SergioRamos92
Все говорят про арсенал,но те хоть проиграли гонку топовому Сити
А Дортмунд слил салатницу в момент когда все зависело от них,и худшей версии баварии наверно за последние лет 10
+26
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+24
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Logan Couture
Боруссию можно закрывать, место проклятое. Не выиграть в решающий момент у полуторного состава Майнца с 4 поражениями подряд и отсутствием всякой мотивации
+21
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+21
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Илья Морозов
Ответ sc0rp
Дортмунд 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
11 чемпионств подряд это дно

Бундеслига такое же позорище, как и Лига 1
+22
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+12
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мать Зетмира
Ответ Logan Couture
Боруссию можно закрывать, место проклятое. Не выиграть в решающий момент у полуторного состава Майнца с 4 поражениями подряд и отсутствием всякой мотивации
Как без мотивации? А обещанный поезд пива и колбасок?
+12
0
+12
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psixyec
Аллер красава, лучший игрок Баварии!
+12
-2
+10
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furiking
Дортмунд конечно жаль, но им по ходу сезона столько шансов давала Бавария, которые они не использовали, что тут даже неудивительно
+11
-2
+9
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llolishe
Самая неинтересная лига мира подтвердила свой статус

Мане с салатницей!
+15
-6
+9
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unreality
Ответ furiking
Дортмунд конечно жаль, но им по ходу сезона столько шансов давала Бавария, которые они не использовали, что тут даже неудивительно
Хз, я бундеслигу не смотрю, матч Дортмунда первый в этом году. Мне чет их вообще не жаль, вышли как в штаны нас..ли, фактически сами проиграли, че их жалеть?
+6
0
+6
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D-eisler@yandex.ru
Матч Дортмунда напоминал кошмарный сон при температуре 39. Когда ты бежишь бежишь , а стоишь на месте.
+6
0
+6
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Зизуха
Спортс, дайте на сегодня разрешение материться, у меня есть парочка трёхэтажных
+6
-1
+5
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Ksandvankneshas
Ответ Илья Морозов
11 чемпионств подряд это дно Бундеслига такое же позорище, как и Лига 1
Не, в Лиге 1 время от времени появляются команды, которые забирают чемпионство у шейхов.
+4
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+4
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SPRKT
заслуженно, что бы ни говорили. это только лишает немецкий чемпионат всяких претензий на приставку "топ". сейчас существует только топ-3
+12
-8
+4
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rdyabin@icloud.com
Безотносительно всего того, что было ВЕСЬ СЕЗОН: Бавария забивает на 90, Боруссия при всем собравшемся на трибунах городе, накладывает в штаны. Какие еще вопросы?
+3
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+3
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Rio de Janeiro
Больше всего в проигрыше сейчас Бундеслига ибо гегемония на протяжении 11 лет одного клуба (тем более победа нынешней Баварии Салихамиджича, Кана и Тухеля) всегда признак деградации чемпионата
Больше всего обидно за потрясающих фанов Дортмунда.Так любить футбол, свой клуб и иметь такую отдачу от своего руководства и команды это незаслуженно
+4
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+2
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neolag
Я очень переживаю за Дортмунд, но будто бы все справедливо. Если у тебя нет характера, яиц в нужный момент, ты будешь проигрывать важные матчи. Боруссия такая, к сожалению, без характера, без стержня, сливающая Вердеру 2-3 после 90 минуты.
Баварию с победой. Победил не лучший, победил характерный.
+2
0
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Фанат Лионеля Месси
С 71 очками стали чемпом
Это показывает уровень баварской лиги
+2
0
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Евгений Кузнецов
как же жалко Ройса
+2
0
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Marky777
Ответ Владислав Бегагаев
самая неинтересная лига держала интригу вплоть до 91 минуты последнего тура, но как скажешь
А смысл? Я за сезон посмотрел всего 1 матч, сегодня. Никому такая лига не нужна, кроме самих немцев.
+3
-1
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Nicolas Erfe
С такой безвольной БД и РБ Лейпциг это продлится ещё лет 10
+2
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Алексей Тарасюк
Ответ sc0rp
Дортмунд 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Неизлечимо 🤧
Эх..
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Нос даши конурбаевой
Да ну так не интересно.. ех Дортмунд
+1
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Nikishori
Просто Кингсли Коман не может не стать чемпионом)))
+1
0
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