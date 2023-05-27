«Боруссия» не выигрывает Бундеслигу 11 лет. Дортмундцы 7 раз стали вторыми за этот период

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Эдин Терзич Футбол

«Боруссия» не выигрывает чемпионат Германии после ухода Юргена Клоппа.

Дортмундцы сегодня сыграли вничью с «Майнцем» (2:2) в заключительном туре чемпионата Германии и упустили чемпионство, пропустив вперед «Баварию».

В последний раз «Боруссия» выигрывала турнир в сезоне-2011/12.

С тех пор она 7 раз занимала второе место (2013, 2014, 2016, 2019, 2020, 2022, 2023), дважды – третье (2017, 2021), по разу – четвертое (2018) и седьмое (2015).

Кошмар Терзича. «Боруссия» – это вся его жизнь и все его мечты

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110 комментариев

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udiekemen
Позор..обидно за их болельщиков.. думали разгромно выиграют у себя дома и готовились к долгожданному трофею.

Не достойны таких болельщиков.
+213
-6
+207
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Криптонит
Ну как так можно играть финальный матч года..
+130
-1
+129
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Алексей Игоревич
Пора понятие «топ 5 лиг» менять на «топ 3», как-то печальны Германия и Франция
+127
-10
+117
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Фанат Лионеля Месси
С отрывом худшие лузеры Европы ,многие пишут сранивают с Арсеналом ,да какой блин Арсенал ,те слили Чемп пиковому Ман Сити при Гвардиоле ,в такой Бундеслиге Арсенал бы уже к 25 туру праздновал чемпионство
+120
-8
+112
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Айнур Билалов
Дортмунд в очередной раз не упустил возможность упустить возможность
+63
0
+63
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mishakmv96
Вечно вторые. Они проиграют титул даже если Баварию будет тренировать уборщик стадиона.
+48
-2
+46
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S100 Winner
Ответ Фанат Лионеля Месси
С отрывом худшие лузеры Европы ,многие пишут сранивают с Арсеналом ,да какой блин Арсенал ,те слили Чемп пиковому Ман Сити при Гвардиоле ,в такой Бундеслиге Арсенал бы уже к 25 туру праздновал чемпионство
Арс слил чемпионство в играх с середняками и аутсайдерами. От результов МС ничего не зависило, у Арса был комфортный отрыв, который он сам же и разбазарил
+37
-6
+31
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Isa Babaev
Ответ Роман
Было ожидание что мяча 4 забьют. Но слить 1:2 или под конец 2:2 мало кто мог ожидать.
Клопп лучший тренер в новейшей истории Дортмунда, при нем не были лузерами
+22
-1
+21
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Harryck
Что то у меня совершенно двоякие чувства. С одной стороны хотелось поражения "Баварии" (обновление цикла, отставка руководства, перезагрузка чемпионата, карма за Нагельсмана) и победы "Боруссии", Ройса в частности. С другой по игре Дортмунд не имел право так относится к матчу и они видимо больше готовились к празднованию, а не к самому матчу. В общем жаль очень "Боруссию", рад что "Бавария" тоже характер показала и за игроков вроде Мюллера, Киммиха и новичков. В общем очень странные впечатления, но эмоции были на переделе в конце второго тайма, где все менялось каждую минуту почти. Как в старые добрые времена начала нулевых.
+19
0
+19
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llolishe
Неудачливее футболиста чем Ройс трудно найти
Неудачливый Карраско выигрывал чемпионство хотя бы
+15
-1
+14
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bbear4ks
ну ничего страшного, получится в следующий раз. еще лет через 10
+10
0
+10
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Y BO
Весь Дортмунд смотрел... Очень жаль их болельщиков, поддерживали до конца... Просто отдали титул
+6
0
+6
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Xell
Переименовываю в Неверруссия)
+6
0
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Spb78
Ло×мундская Боруссия какая-то, а не Дортмундская
+7
-1
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muchinmuchinmuchin
Ответ Алексей Игоревич
Пора понятие «топ 5 лиг» менять на «топ 3», как-то печальны Германия и Франция
Доминирование одной команды не отражает всю силу чемпионата. Ведь Бундеслига сильный и интересный чемпионат, поэтому имеет право входить в ТОП-5
+7
-1
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Слутск Халлского
Вот вроде и интересный чемпионат, но смотреть его, зная исход уже к 1 туру, желания никакого. Думаю, после этого можно снимать все обвинения в адрес Баварии за скупку всех игроков лиги - остальные настолько немощны, что даже в самый слабый сезон мюнхенцев так бездарно сливаются
+4
0
+4
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Pb-SE
Статья из 2035 года "каким был мир в последний раз, когда Бавария не выиграла Бундеслигу".
+4
0
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Tybalt
Ответ Felp
Проиграли финал ЛЧ, хотя даже Малагу не должны были проходить (спасибо судьям)
гол Малаги был легальным, когда 1:2 сделали?
+5
-1
+4
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corpse13
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
АЛЛЕРгия
+3
0
+3
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Cash_flow
В спортивном словаре напротив слова "чокер" должна быть эмблема дортмундской "Боруссии"
+3
0
+3
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llolishe
Ответ S100 Winner
Арс слил чемпионство в играх с середняками и аутсайдерами. От результов МС ничего не зависило, у Арса был комфортный отрыв, который он сам же и разбазарил
Боруссия тоже слили чемпионство в ничейных играх с Бохумом и Штутгартом
+3
0
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Evgeny Trifonov
Случился классический Дортмунд. Больше всего обидно за Ройса, такого шанса может больше и не быть
+5
-2
+3
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h4ww7xkqkz
Ответ Evgeny Trifonov
Случился классический Дортмунд. Больше всего обидно за Ройса, такого шанса может больше и не быть
Не может,а не будет
+4
-1
+3
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llolishe
Ответ S100 Winner
Джеррард
11 трофеев+чемпионство с Рейнджерс

А у Ройса ноль трофеев и только один раз футболист сезона в Германии
+3
0
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Under
Ответ Алексей Игоревич
Пора понятие «топ 5 лиг» менять на «топ 3», как-то печальны Германия и Франция
чего не топ2?
+5
-3
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