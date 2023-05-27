«Боруссия» не выигрывает Бундеслигу 11 лет. Дортмундцы 7 раз стали вторыми за этот период

«Боруссия» не выигрывает чемпионат Германии после ухода Юргена Клоппа.

Дортмундцы сегодня сыграли вничью с «Майнцем» (2:2) в заключительном туре чемпионата Германии и упустили чемпионство, пропустив вперед «Баварию».

В последний раз «Боруссия» выигрывала турнир в сезоне-2011/12.

С тех пор она 7 раз занимала второе место (2013, 2014, 2016, 2019, 2020, 2022, 2023), дважды – третье (2017, 2021), по разу – четвертое (2018) и седьмое (2015).

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