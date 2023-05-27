«Лутон» повторил рекорд Англии, поднявшись в АПЛ из 4-го дивизиона за 9 сезонов. Раддок-Мпанзу играл за клуб еще в 5-м дивизионе

Никто быстрее «Лутона» не поднимался из 4-го дивизиона Англии в высший.

Сегодня команда Роба Эдвардса выиграла в финале плей-офф Чемпионшипа у «Ковентри» и следующий сезон проведет в высшей лиге.

У команды ушло 9 лет на то, чтобы после подьема из лиги пробиться в : в 2014-м она вышла в Лигу 2, в 2018-м – в Лигу 1, в 2019-м – в Чемпионшип. Подобное удавалось лишь « » за период с 1977 по 1986 год.

Полузащитник Пелли Раддок-Мпанзу стал первым футболистом, который с одной командой поднялся из пятого дивизиона в высший.

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