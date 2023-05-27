«Лутон» повторил рекорд Англии, поднявшись в АПЛ из 4-го дивизиона за 9 сезонов. Раддок-Мпанзу играл за клуб еще в 5-м дивизионе

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Никто быстрее «Лутона» не поднимался из 4-го дивизиона Англии в высший.

Сегодня команда Роба Эдвардса выиграла в финале плей-офф Чемпионшипа у «Ковентри» и следующий сезон проведет в высшей лиге.

У команды ушло 9 лет на то, чтобы после подьема из Национальной лиги пробиться в АПЛ: в 2014-м она вышла в Лигу 2, в 2018-м – в Лигу 1, в 2019-м – в Чемпионшип. Подобное удавалось лишь «Уимблдону» за период с 1977 по 1986 год.

Полузащитник Пелли Раддок-Мпанзу стал первым футболистом, который с одной командой поднялся из пятого дивизиона в высший.

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8 комментариев

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Криштиану Роналду
Поднялись в АПЛ оттуда где сейчас Рексхэм, значит мечта Рейнольдса достижима.
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antoxaspam
Прямо как в фифа когда карьеру менеджера с низов начинаешь
+26
-1
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Direct free kick
Красавчики, вот что бывает, когда футбол на первом месте
+10
-3
+7
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Константин Михайлович
прям как в football manager когда берёшь клуб из подвала с красивой эмблемой и не особо известный
+5
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Black Phoenix
Получается, наш Тульский Арсенал - аналог Лутона в РПЛ?)

P.S

Пушкари уже вылетели из вышки, конечно, но восход был примерно таким же.
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Иван Новиков
Пусть кто-нибудь попробует повторить рекорд Сочей. На второй год существования уже в вышке.
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Надоело париться в бане
Ответ Иван Новиков
Пусть кто-нибудь попробует повторить рекорд Сочей. На второй год существования уже в вышке.
Да легко, Арарат-Армения. Сразу в высшую лигу в первом же сезоне после основания)
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