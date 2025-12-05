Венгер считает Францию фаворитом ЧМ-2026: «У нее больше всех форвардов мирового класса. Это будет иметь огромное значение»

Венгер: Франция – фаворит ЧМ-2026, у нее больше всех форвардов мирового класса.

Арсен Венгер рассказал, почему считает сборную Франции основным фаворитом ЧМ-2026 .

«Я стараюсь быть максимально объективным, но Франция – главный фаворит по одной причине: у нее больше форвардов мирового класса, чем у любой другой страны. Это будет иметь огромное значение», – сказал бывший тренер «Арсенала».