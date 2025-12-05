  • Спортс
59

Венгер считает Францию фаворитом ЧМ-2026: «У нее больше всех форвардов мирового класса. Это будет иметь огромное значение»

Венгер: Франция – фаворит ЧМ-2026, у нее больше всех форвардов мирового класса.

Арсен Венгер рассказал, почему считает сборную Франции основным фаворитом ЧМ-2026.

«Я стараюсь быть максимально объективным, но Франция – главный фаворит по одной причине: у нее больше форвардов мирового класса, чем у любой другой страны. Это будет иметь огромное значение», – сказал бывший тренер «Арсенала».

Кто выиграет ЧМ-2026?24944 голоса
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: The Independent
