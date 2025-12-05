Агент Глебова: «В контракте с ЦСКА нет фиксированной суммы отступных для европейских или российских клубов»

Агент Глебова: в контракте Кирилла с ЦСКА нет отступных.

Агент Кирилла Глебова заявил, что в контракте 20-летнего вингера с ЦСКА нет отступных.

«В контракте Глебова с ЦСКА нет фиксированной суммы отступных для европейских или российских клубов», — сказал Таймаз Хархаров.

В 15 матчах сезона РПЛ на счету Глебова 5 голов и 2 ассиста.