«Фрайбург» сыграет в Лиге Европы, «Байер» – в Лиге конференций как минимум

Теги Байер Айнтрахт Франкфурт Хаби Алонсо бундеслига Германия Лига Европы УЕФА Фрайбург Кристиан Штрайх Лига Конференций УЕФА Футбол

«Фрайбург» представит Бундеслигу в Лиге Европы в следующем сезоне.

Команда Кристиана Штрайха сегодня уступила «Айнтрахту» (1:2) в заключительном туре и осталась на пятом месте.

Клуб выступит в ЛЕ второй раз подряд. В сезоне-2022/23 он вышел из группы и проиграл «Ювентусу» в 1/8 финала.

Участие в еврокубках себе обеспечил и «Байер», который занял 6-ю строчку. Он проиграл «Бохуму» (0:3) в последнем туре Бундеслиги, но поражение потерпел и отстававший от него на одно очко «Вольфсбург» – от «Герты» (1:2).

Леверкузенцы выступят как минимум в Лиге конференций. Их возможное участие в Лиге Европы зависит от исхода матча «Лейпцига» с «Айнтрахтом» в финале Кубка Германии.

«Айнтрахт» в случае победы в финале попадет в Лигу Европы, «Байер» – в Лигу конференций. В случае поражения – наоборот.

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21 комментарий

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Los Galácticos
Забавно что РБ Лейпциг будет играть в ЛЧ а его лидер Нкунку переходит в Челси который вообще будет без еврокубков.
+23
-1
+22
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Владимири Йолкиннен
Фрайбург молодцы, там у них молодежка ещё ломится во вторую БД
+16
-1
+15
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llolishe
Боррусия Дортмунд сыграет с Арсеналом матч фейл года
+10
-2
+8
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Владимири Йолкиннен
Ответ Ноу криминалити
Останутся в третей, вторые команды выше нее не могут заходить
о как, спасибо, не знал о таком правиле
+2
0
+2
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Thomas Schaaf
Фрайбург молодцы, в этом сезоне хорошо в Лиге Европы отыграли. Вышли с первого места из группы и в очень упорной борьбе уступили Ювентусу потом
+1
0
+1
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0rbit
Для Байера еще очень многое будет решаться в матче РБ - Айнтрахт в финале кубка.
+1
0
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uchiyamada
Ну и соответственно Айнтрахт тоже вышел в еврокубки, если не выиграют кубок, то сыграют в Лиге конференций.
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0
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Кирилл Голивец
Ответ kunaguero
А ты новость читал?
Обновили потом
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Серый
Ответ Зеленый Хорек
нет, в ЛК попадет, как занявший 7 место
спасибо, я в таблицу не посмотрел, думал, Вольфсбург стал 7-м
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Зеленый Хорек
Ответ Серый
Последнее предложение бред же. В случае поражения Айнтрахт разве не пролетит мимо еврокубков?
нет, в ЛК попадет, как занявший 7 место
0
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kunaguero
Ответ Кирилл Голивец
Байер не в ЛК, а может быть в ЛЕ, если Айнтрахт проиграет кубковый финал
А ты новость читал?
0
0
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ALMANAC
Ответ llolishe
Боррусия Дортмунд сыграет с Арсеналом матч фейл года
Проиграет тот кто больше забьет
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Ноу криминалити
Ответ Владимири Йолкиннен
Фрайбург молодцы, там у них молодежка ещё ломится во вторую БД
Останутся в третей, вторые команды выше нее не могут заходить
0
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Чёрный тюльпан
Ответ Los Galácticos
Забавно что РБ Лейпциг будет играть в ЛЧ а его лидер Нкунку переходит в Челси который вообще будет без еврокубков.
У Ляйпцига вроде не всё в порядке с финансами, поэтому там не только Нкунку уходить будет. Вполне возможно, что Гвардиола всё таки заберут за 100-ку, а ещё Собослаи.
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Assasin2
Вольфсбург конечно сказочные... Проиграть в последнем туре последней команде, (ДОМА!) и просрать еврокубки. Недалеко от Боруссии ушли...И ведь ещё Байер дал шанс
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Серый
Последнее предложение бред же. В случае поражения Айнтрахт разве не пролетит мимо еврокубков?
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Кирилл Голивец
Байер не в ЛК, а может быть в ЛЕ, если Айнтрахт проиграет кубковый финал
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