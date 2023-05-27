«Фрайбург» сыграет в Лиге Европы, «Байер» – в Лиге конференций как минимум

«Фрайбург» представит Бундеслигу в Лиге Европы в следующем сезоне.

Команда Кристиана Штрайха сегодня уступила «Айнтрахту» (1:2) в заключительном туре и осталась на пятом месте.

Клуб выступит в ЛЕ второй раз подряд. В сезоне-2022/23 он вышел из группы и проиграл «Ювентусу» в 1/8 финала.

Участие в еврокубках себе обеспечил и « », который занял 6-ю строчку. Он проиграл «Бохуму» (0:3) в последнем туре Бундеслиги, но поражение потерпел и отстававший от него на одно очко «Вольфсбург» – от «Герты» (1:2).

Леверкузенцы выступят как минимум в Лиге конференций. Их возможное участие в Лиге Европы зависит от исхода матча «Лейпцига» с «Айнтрахтом» в финале Кубка Германии.

«Айнтрахт» в случае победы в финале попадет в Лигу Европы, «Байер» – в Лигу конференций. В случае поражения – наоборот.

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