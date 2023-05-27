«Интер» финиширует в топ-4 Серии А. Ранее команда Индзаги вышла в финал ЛЧ и выиграла Кубок Италии
«Интер» выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Команда Симоне Индзаги сегодня обыграла «Аталанту» (3:2) в 37-м туре Серии А.
У миланцев 69 очков, на данный момент они находятся на втором месте, опережая на одно очко «Лацио», у которого пока 36 игр.
Отрыв «нерадзурри» от 5-го места, на котором расположилась «Аталанта», сейчас равен 8 очкам. Подняться на эту строчку завтра имеет шансы «Ювентус» – сейчас у него 59 баллов. Таким образом, «Интер» уже не покинет первую четверку.
В этом сезоне клуб также выиграл Кубок Италии, а 10 июня выступит в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
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Ну Серию А в следующем сезоне брать обязан Индзаги с подопечными.