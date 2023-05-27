«Интер» финиширует в топ-4 Серии А. Ранее команда Индзаги вышла в финал ЛЧ и выиграла Кубок Италии

Теги Интер Аталанта Симоне Индзаги серия А Италия Кубок Италии Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Интер» выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Команда Симоне Индзаги сегодня обыграла «Аталанту» (3:2) в 37-м туре Серии А.

У миланцев 69 очков, на данный момент они находятся на втором месте, опережая на одно очко «Лацио», у которого пока 36 игр.

Отрыв «нерадзурри» от 5-го места, на котором расположилась «Аталанта», сейчас равен 8 очкам. Подняться на эту строчку завтра имеет шансы «Ювентус» – сейчас у него 59 баллов. Таким образом, «Интер» уже не покинет первую четверку.

В этом сезоне клуб также выиграл Кубок Италии, а 10 июня выступит в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

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21 комментарий

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Goofts
В целом сезон можно назвать успешным, есть ощущение, что финал ЛЧ будет потным.
Ну Серию А в следующем сезоне брать обязан Индзаги с подопечными.
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<~Inter~>
Теперь на последний тур точно можно выпускать второй состав
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rigobersong
Шикарный сезон. Симоне прекрасный тренер:)
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Vlados 86
Если Милан завтра не победит, то Интер в топ-4 даже если Ювентусу очки вернут)
+7
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Андрюха с района
Заодно передали привет физруку Максу)
+9
-3
+6
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Arman FCSM
Ответ NottinghamForest79
ИНДЗАГИ лучший итальянский треНя в ИТАЛИИ
Спалетти: "Я для тебя что, шутка какая-то?"
+7
-2
+5
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Трент Резнор
Ответ Андрюха с района
Заодно передали привет физруку Максу)
Ему еще повезет если на 6 место запрыгнут. Всё как просил)
+5
-1
+4
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Burel
Ответ Goofts
В целом сезон можно назвать успешным, есть ощущение, что финал ЛЧ будет потным. Ну Серию А в следующем сезоне брать обязан Индзаги с подопечными.
главное, не терять очки дома со всякими эмполи
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BZB
Всех интеристов с победой! Верим и надеемся на свою любимую команду!
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Joey Ramone
ТОп сезон, браво Индзаги!
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Андрюха с района
Здорово) Молодцы)
+3
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NottinghamForest79
ИНДЗАГИ лучший итальянский треНя в ИТАЛИИ
+4
-3
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Shirshov
Как всегда не без валидола
+1
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Velirpa
консильери серии-А, первые в Европе, первый клуб Италии, удачи в финале.
+2
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Opelrus
Индзаги совершил маленькое чудо
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whereissuso
Беру назад все плохие слова, которые говорил про Индзагги. Ну не прям совсем все, но большую часть
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Hulk90210
Ответ <~Inter~>
Теперь на последний тур точно можно выпускать второй состав
ну есть еще шанс побороться за серебро, да и тонус перед финалом не терять
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<~Inter~>
Ответ Hulk90210
ну есть еще шанс побороться за серебро, да и тонус перед финалом не терять
А смысл этого второго места? Оно ничего не даёт клубу и рисковать здоровьем лидеров не имеет смысла. В Интере нет равнозначной замены лидерам как в том же Сити
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Жалько Печалич
надеюсь, начистят плешь мешкам с острова
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Shirshov
Ответ Трент Резнор
Ему еще повезет если на 6 место запрыгнут. Всё как просил)
ахахах
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