«Интер» финиширует в топ-4 Серии А. Ранее команда Индзаги вышла в финал ЛЧ и выиграла Кубок Италии

«Интер» выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Команда Симоне Индзаги сегодня обыграла «Аталанту» (3:2) в 37-м туре Серии А.

У миланцев 69 очков, на данный момент они находятся на втором месте, опережая на одно очко «Лацио», у которого пока 36 игр.

Отрыв «нерадзурри» от 5-го места, на котором расположилась « », сейчас равен 8 очкам. Подняться на эту строчку завтра имеет шансы «Ювентус» – сейчас у него 59 баллов. Таким образом, « » уже не покинет первую четверку.

В этом сезоне клуб также выиграл , а 10 июня выступит в финале чемпионов против «Манчестер Сити».

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