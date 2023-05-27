«Зенит» сохраняет интерес к защитнику «Фенербахче» Салаи. Клуб готов отпустить венгра за 20 млн евро (Sabah)

Теги Зенит премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Аттила Салаи деньги Футбол

«Зенит» сохраняет интерес к защитнику «Фенербахче» Аттиле Салаи.

Турецкий клуб готов отпустить венгерского игрока за 20 млн евро.

Как пишет Sabah, на 25-летнего игрока также претендуют «Андерлехт», «Вольфсбург», «Эвертон» и «Валенсия».

Салаи играет за «Фенербахче» с января 2021 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь

Контракт защитника с клубом действует до завершения сезона-2024/25. Портал Transfermarkt оценивает его в 14 миллионов евро.

Об интересе клуба из Санкт-Петербурга к Салаи стало известно прошлым летом. Тогда сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за игрока 8-10 млн евро, а турецкий клуб хочет 12 млн. 

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3 комментария

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T622222
Венгр за 20 - заверните!
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T622222
Венгр за 20 - заверните!
0
0
0
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