«Зенит» сохраняет интерес к защитнику «Фенербахче» Салаи. Клуб готов отпустить венгра за 20 млн евро (Sabah)
«Зенит» сохраняет интерес к защитнику «Фенербахче» Аттиле Салаи.
Турецкий клуб готов отпустить венгерского игрока за 20 млн евро.
Как пишет Sabah, на 25-летнего игрока также претендуют «Андерлехт», «Вольфсбург», «Эвертон» и «Валенсия».
Салаи играет за «Фенербахче» с января 2021 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Контракт защитника с клубом действует до завершения сезона-2024/25. Портал Transfermarkt оценивает его в 14 миллионов евро.
Об интересе клуба из Санкт-Петербурга к Салаи стало известно прошлым летом. Тогда сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за игрока 8-10 млн евро, а турецкий клуб хочет 12 млн.
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