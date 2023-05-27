«Бавария» подтвердила увольнение Кана и Салихамиджича: «Тяжелое решение принято из-за общего развития ситуации»
«Бавария» подтвердила, что Оливер Кан и Хасан Салихамиджич покидают клуб.
Немец покинул должность генерального директора – на нее назначен заместитель председателя правления клуба Ян-Кристиан Дризен.
Изображение: fcbayern.com
Босниец уволен с поста спортивного директора – замена ему еще не найдена.
«Решение расстаться с Оливером Каном было для наблюдательного совета каким угодно, только не легким. Но в связи с общим развитием ситуации мы пришли к решению о назначении нового руководителя.
Хотим поблагодарить Оливера Кана за его преданность делу, идеи и все, чего мы добились вместе. Он навсегда останется важной частью «Баварии», – сказал президент клуба Герберт Хайнер.
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Я бы сказал, тысячи их.
Сарр? Мане? Два Ричардса?