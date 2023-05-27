«Бавария» подтвердила увольнение Кана и Салихамиджича: «Тяжелое решение принято из-за общего развития ситуации»

Теги Бавария Оливер Кан Хасан Салихамиджич бундеслига Германия отставки Футбол

«Бавария» подтвердила, что Оливер Кан и Хасан Салихамиджич покидают клуб.

Немец покинул должность генерального директора – на нее назначен заместитель председателя правления клуба Ян-Кристиан Дризен.

Изображение: fcbayern.com

Босниец уволен с поста спортивного директора – замена ему еще не найдена.

«Решение расстаться с Оливером Каном было для наблюдательного совета каким угодно, только не легким. Но в связи с общим развитием ситуации мы пришли к решению о назначении нового руководителя.

Хотим поблагодарить Оливера Кана за его преданность делу, идеи и все, чего мы добились вместе. Он навсегда останется важной частью «Баварии», – сказал президент клуба Герберт Хайнер.

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66 комментариев

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Harryck
Ответ Бухгалтер2021
выиграли трофей и уволить..что то на псжном
Наоборот было бы плохо, если бы это левое чемпионство в итоге перекрыло бы все проблемы сезона. Рад, что это никак не повлияло на требуемые последствия.
+84
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+81
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Moe Joe
Кан является безусловной легендой. Но увольнение Нагельсмана было опрометчивым. А вот Салихамиджича вообще не жалко давно пора ему было
+82
-3
+79
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Supreme Allah
Ответ Moe Joe
Кан является безусловной легендой. Но увольнение Нагельсмана было опрометчивым. А вот Салихамиджича вообще не жалко давно пора ему было
Легенда, не легенда. По человечески он чистая гниль оказался имхо.
+26
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Этот Райола хочет денег
Давно пора было, их управленческие решения мягко говоря неадекватны
+15
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Леван Мкртчян
Ответ Moe Joe
Кан является безусловной легендой. Но увольнение Нагельсмана было опрометчивым. А вот Салихамиджича вообще не жалко давно пора ему было
Роль Кана в увольнении Нагельсмана точно не меньше , а то и больше , чем роль Салихамиджича. На месте болельщиков Баварии абсолютно не жалел бы о его увольнении ,не смотря на всю легендарность личности Оливера
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Арман Бижанов
прикол в том что Нагельсманн найдет работу, а эти двое после всего что натворили очень сомнительно
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Harryck
Ответ Cruel Snake
Вот кому реально интересно смотреть Бундеслигу. Каждый год одно и тоже, один клуб чемпионат доит на ярко показывающих футболистов и этот же клуб чемпионат берет. Из года в год
Этот миф про дойку "БЛ" уже изжил себя. Большая часть игроков "Баварии" текущего состава была куплена не в "БЛ. "Боруссия" сама виновата, что уже 2 сезона за последние 5 лет бездарно слила в концовке. Это вообще эпичнейший фейл сегодня был.
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hargie
Любопытно, сильно ли похож этот комментарий на тот, с которым увольняли Нагельсманна)
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Алексей Фирстов
Все равно Оливер Кан - великий вратоврь! Хотел быть на него похожим в детстве.
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Екн Лор
Авантюра, которая стоила работы
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SpilightTwarkle
С тех пор как я начал интересоваться футболом, Оливер Кан был моим кумиром и в большей части благодаря ему я стал болеть за Баварию. Очень жаль, что у него сложилась карьера руководителя клуба.
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killmonger
ждём ещё несколько чемпионств Баварии подряд?
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100 тысяч кэшем Аренаса
Вот Бавария красавцы! И чемпионат выиграли, и всё равно сразу наметили правильный вектор развития, причём не затягивая по времени!
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Bavarec-Art
Ответ Арман Бижанов
прикол в том что Нагельсманн найдет работу, а эти двое после всего что натворили очень сомнительно
Я думаю, они на hh не побегут резюме выкладывать) они в клубе работали не из-за денег, чай не бедные ребята
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Harryck
Может пока не поздно стоит поговорить с Нагельсманом, мол это было решение прежнего руководства и вернуть его? Благо контракт еще действующий у него.
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Артём Толоконников
Ответ Cruel Snake
Вот кому реально интересно смотреть Бундеслигу. Каждый год одно и тоже, один клуб чемпионат доит на ярко показывающих футболистов и этот же клуб чемпионат берет. Из года в год
Во Франции также и такими темпами сити в Англии тоже почти каждый год апл брать будет
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uchiyamada
Ответ доктор Ливси
Откровенно провальных трансферов, справедливости ради, у Хасана не было. Но то, что Бавария в этом году осталась без форварда — это его и только его вина. Ну а многолетняя тренерская чехарда — тем более
>>Откровенно провальных трансферов, справедливости ради, у Хасана не было.
Я бы сказал, тысячи их.
Сарр? Мане? Два Ричардса?
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ChefJhonnyMorgan
Где-то радуется Нагельсман, все таки вернулся бумеранг
+2
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Иван Алейников
Ответ killmonger
ждём ещё несколько чемпионств Баварии подряд?
И достойных выступлений в ЛЧ
+2
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Spartaaan Join
Во-первых поздравляю болельщиков Баварии с чемпионством! в которое уже не верилось, даже был бы рад, если бы Дортмунд взял, особенно рад был бы за Ройса. Во-вторых этой шикарной новостью, т.к. мы уже этого ждали и хотели, спасибо им за всё, но они сели в лужу очень сильно!
+2
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voka25
Люди старались, создали интригу в чемпионате, а их под зад ногой. Нехорошо.
+2
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Виталий Желтоусов
Ответ Cruel Snake
Вот кому реально интересно смотреть Бундеслигу. Каждый год одно и тоже, один клуб чемпионат доит на ярко показывающих футболистов и этот же клуб чемпионат берет. Из года в год
прямо как у нас
+3
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Максим Васканов
Круто конечно, что даже не смотря на чемпионство они ищут улучшения и принимают сложные решения.
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aefkmuibzn
Ответ Harryck
Наоборот было бы плохо, если бы это левое чемпионство в итоге перекрыло бы все проблемы сезона. Рад, что это никак не повлияло на требуемые последствия.
На требуемые последствия?! Это как?)
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Ыфыр Ыфырович
Ответ Moe Joe
Кан является безусловной легендой. Но увольнение Нагельсмана было опрометчивым. А вот Салихамиджича вообще не жалко давно пора ему было
Кан легенда только как игрок, поэтому тоже не жалко, так как в руководстве клоунские решения принял.
+1
0
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