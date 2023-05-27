«Бавария» подтвердила увольнение Кана и Салихамиджича: «Тяжелое решение принято из-за общего развития ситуации»

«Бавария» подтвердила, что Оливер Кан и Хасан Салихамиджич покидают клуб.

Немец покинул должность генерального директора – на нее назначен заместитель председателя правления клуба Ян-Кристиан Дризен.

Изображение: fcbayern.com

Босниец уволен с поста спортивного директора – замена ему еще не найдена.

«Решение расстаться с Оливером Каном было для наблюдательного совета каким угодно, только не легким. Но в связи с общим развитием ситуации мы пришли к решению о назначении нового руководителя.

Хотим поблагодарить за его преданность делу, идеи и все, чего мы добились вместе. Он навсегда останется важной частью «Баварии», – сказал президент клуба Герберт Хайнер.

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