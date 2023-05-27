Бальде о расизме: «Если отец говорит Винисиусу «сраная обезьяна», очень вероятно, что его сын скажет это темнокожему ребенку в школе. Нельзя оскорблять из-за цвета кожи, что бы игрок ни делал»

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Ла Лига болельщики Винисиус Жуниор Алекс Бальде дискриминация Футбол

Алекс Бальде высказался о расистских оскорблениях в футболе.

Защитник «Барселоны» прокомментировал скандал с Винисиусом Жуниором, которого фанаты «Валенсии» называли «обезьяной» и «дурнем». 

«Расизм никоим образом не может быть оправдан. Нельзя оскорблять игрока из-за его цвета кожи, что бы он ни делал.

В мире футбола у меня не было никаких проблем с расизмом, но они были у меня на улице. И у меня, и у моей семьи. Помню, когда я был маленьким, я хотел поиграть в парке, и дети сказали мне и моему брату, что их семьи не разрешают им играть с темнокожими.

У моих родителей были проблемы с получением работы из-за цвета их кожи. Моего брата остановили для бессмысленной проверки документов. Ему сказали: «Что ты здесь делаешь?» Только из-за цвета его кожи. 

Это вещи, в окружении которых ты растешь и думаешь, что это нормально. Но когда ты становишься старше, то понимаешь, что все это из-за цвета твоей кожи. Мои родители хорошо воспитали меня, моих братьев и сестер, и они говорили нам, что всегда есть хорошие люди и плохие. Важно распознать их и знать, с кем мы общаемся. 

Чем выше твой статус, тем меньше ты подвергаешься расизму на улице. Проблема в том, что если отец говорит Винисиусу «сраная обезьяна», то очень вероятно, что его сын, который находится рядом с ним, скажет это темнокожему ребенку в школе. Поведение на стадионах повторяется и на улицах.

Расисты будут оскорблять рабочих, работниц из-за цвета их кожи. Не имеет значения, есть у человека деньги или нет», – сказал защитник «Барселоны».

«Лига принадлежит расистам». Фаны «Валенсии» довели Винисиуса – он заплакал, удалился и громко ответил в соцсетях

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49 комментариев

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Budabuda
Ответ Royal Watcher
А он правильно мыслит в свои 20, респект…
именно поэтому у него нет проблем с оскорблениями на стадионах в отличии от дурочка винисиуса
+89
-15
+74
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Savardus
Ну тут как бы классика.

Не обязательно быть геем, чтобы быть 3,14дорасом
Не обязательно быть темнокожим, чтобы быть обезьяной
+64
-4
+60
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Royal Watcher
А он правильно мыслит в свои 20, респект…
+49
-4
+45
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David Aprasidze
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я бы посоветовал Винисиусу не обращать внимания на этих больных. Лучше бы хет-трик положил, и все бы умолкли
Хет-трик из нытья, истерики и слез?
+18
-6
+12
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МГЕР
Я конечно против рассизма, но тут дело не в коже. Был бы вини жёлтого цвета, его бы назвали хуже чем обезьяна. Всё дело в поведении игрока, его просто очень многие ненавидят из за пошлых выходок. Брать например того же Бальде, хоть кто нибудь кричал за ним в след обезьяна? Так что пускай вини пух ищет проблему в себе
+16
-8
+8
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zzzeeerrrooo
Ответ Оригинальный Ник
Это что, случаи расизма в цивилизованной Испании? Да быть не может, он врёт, там же все очень интеллектуальные и культурные
Между строк читаешь видимо
Алекс верно рассуждает
+7
0
+7
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Борис Потапкин
на заголовок просто минуту втыкал и пытался понять зачем отцу Винисиуса называть его обезьяной
+6
0
+6
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Ignazio DE Alter
вначале прочитал, что отец Винисиуса оскорбил своего сына черным🤦🏽‍♂️
+5
0
+5
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СД18
Ответ Royal Watcher
А он правильно мыслит в свои 20, респект…
Вообще ему еще 19, но мысли у него правильные. И нас не побоялся поздравить. И про отношение к расизму высказался.
+4
0
+4
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Ответ Savardus
Ну тут как бы классика. Не обязательно быть геем, чтобы быть 3,14дорасом Не обязательно быть темнокожим, чтобы быть обезьяной
Такая же классика: Вроде бы геев очень мало, а как сядешь за руль - вокруг одни радагасты
+3
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tankist231
Жду не дождусь когда очканавты, жиробасы, дохляки и тд, начнут жаловаться, а то все наверное думают что им не обидно слышать оскарбления в свой адрес, только афрам обидно ну и хеям, а это двойные стандарты, за одних все заступаются, других игнорят
+3
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Артём Назмутдинов
Ответ Karl0709
Винисиусу надо было ####### на поле и кинуть этим добром в рассистов 😌👍
Откройте букву "Н"
+2
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elkipalki
Расизм - это когда на работу берут черного, потому что он черный. А более хорошего работника белого при этом не взяли, потому что квота на черных есть, и надо взять черного.
+2
0
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David Aprasidze
Повторять за Винисиусом детям тоже не стоит.
+4
-3
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xDe xDe
Ответ qiqe
расизм это естественный механизм защиты , без него мы бы не существовали как вид, мы уничтожили "чужих" неандертальцев ,денисовцев, другие виды человека и можем жить на этой планете , это нормальная естественная реакция на чужаков, чё вы там развели непонятно
И именно поэтому мы, каждый из нас, носит в себе долю генов неандертальцев? Небольшую, немного менее процента или более (зависит от расы), но тем не менее.
Мысль по сути верная, но всё-таки не нужно быть столь категоричным. Исчезновение иных человеческих видов в силу антропогенного воздействия (в узком смысле, наших предков) признаётся маловероятным. Там ещё было немало причин. Про "чужаков", "механизм защиты" - это так, это до сих пор так, поскольку культура развивается несравнимо быстрее, нежели человек адаптируется к изменившимся условиям. Но, так или иначе, кому-то из нас не присущи ни расизм, ни вариации агрессии иного рода. Стоит бы задуматься.
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Nick Crosier
Да что их так все задевает. То есть темнокожий темногожего может назвать Книгга,а если это сделает белый то расизм? А что же тогда белые не жалуются или азиаты,латиносы. Это совершенно нормально использовать такое в речи. Тем более игрок в чужой команде.Да ив своей зачастую неочень некоторых игроков любят. Это какой то притянутый за уши стериотип,что мол если ругаются по цвету кожи,то человек расист.
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Игорь Новиков
Ответ Maliw Ali
Вини изнасиловали ? Что вы приводите такой пример .... Если она будет одевать такие юбки и вести себя соответственно , то ей в след начнут тоже кричать , что она Шлюпка .
Расизм (как и любая форма дискриминации) - это психологическое насилие, унижение человека. Не надо с этим спорить, пожалуйста.
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Alexandr Kulyasov
Только я в обзывании человека "обезьяной" не вижу расизма? Ведь у обезьян кожа бывает и светлой и темной.
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svft
остается только гадать, откуда же взялся этот Бальде вместе со своими многочисленными братьями и сестрами и родителями, которым отказывали в работе. не иначе как приехали поднимать экономику недоразвитой Испании.
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Teodrakis
Ответ elkipalki
Расизм - это когда на работу берут черного, потому что он черный. А более хорошего работника белого при этом не взяли, потому что квота на черных есть, и надо взять черного.
Двух белых уже взяли, Азара и Бейла
Чёрный оказался лучше
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Ignotus
Ответ lampard4ever
Расизм - это когда человеку не дают какую-то работу из-за цвета его кожи. Это когда его не принимают в учебное заведение из-за цвета его кожи. Когда его убивают из-за цвета его кожи. И так далее. Видим ли мы это в современном западном мире? Ну только если по отношению к белым. Это факт и статистика. Но всё внимание общества фокусируют на том, что один из миллиона футбольных фанатов что-то там может быть крикнул какому-то мультимиллионеру. Всё это лицемерие вызывает только омерзение.
Настолько триггерит слово "расизм", что пелена застилает глаза и ты не в состоянии прочесть, что написано в новости?) Бальде из своего собственного жизненного опыта привёл примеры того, что даже ты сам считаешь расизмом и ясно связал их с "невинными" выкриками болельщиков на стадионе.
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Человек из футбола
Ответ Raul14
Неет, наверное родители Бальде сами провоцировали работодателей, а брат полицию. Они просто так не сделали бы...
ага, у меня арабская внешность, а меня пару раз в Москве, затем в Минске и один раз в Копенгагене остановили на досмотр
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lampard4ever
Расизм - это когда человеку не дают какую-то работу из-за цвета его кожи. Это когда его не принимают в учебное заведение из-за цвета его кожи. Когда его убивают из-за цвета его кожи. И так далее. Видим ли мы это в современном западном мире? Ну только если по отношению к белым. Это факт и статистика. Но всё внимание общества фокусируют на том, что один из миллиона футбольных фанатов что-то там может быть крикнул какому-то мультимиллионеру. Всё это лицемерие вызывает только омерзение.
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ss_podonok
ну прям точно про одного пользователя спортса с ником Andrey Ashhabadskiy, вот что он писал про винисиуса: "Обесяна никогда не получит золотой мяч", "А разве обезьянки обидчивые??? Они веселые всегда"
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Karl0709
Винисиусу надо было ####### на поле и кинуть этим добром в рассистов 😌👍
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