Бальде о расизме: «Если отец говорит Винисиусу «сраная обезьяна», очень вероятно, что его сын скажет это темнокожему ребенку в школе. Нельзя оскорблять из-за цвета кожи, что бы игрок ни делал»
Алекс Бальде высказался о расистских оскорблениях в футболе.
Защитник «Барселоны» прокомментировал скандал с Винисиусом Жуниором, которого фанаты «Валенсии» называли «обезьяной» и «дурнем».
«Расизм никоим образом не может быть оправдан. Нельзя оскорблять игрока из-за его цвета кожи, что бы он ни делал.
В мире футбола у меня не было никаких проблем с расизмом, но они были у меня на улице. И у меня, и у моей семьи. Помню, когда я был маленьким, я хотел поиграть в парке, и дети сказали мне и моему брату, что их семьи не разрешают им играть с темнокожими.
У моих родителей были проблемы с получением работы из-за цвета их кожи. Моего брата остановили для бессмысленной проверки документов. Ему сказали: «Что ты здесь делаешь?» Только из-за цвета его кожи.
Это вещи, в окружении которых ты растешь и думаешь, что это нормально. Но когда ты становишься старше, то понимаешь, что все это из-за цвета твоей кожи. Мои родители хорошо воспитали меня, моих братьев и сестер, и они говорили нам, что всегда есть хорошие люди и плохие. Важно распознать их и знать, с кем мы общаемся.
Чем выше твой статус, тем меньше ты подвергаешься расизму на улице. Проблема в том, что если отец говорит Винисиусу «сраная обезьяна», то очень вероятно, что его сын, который находится рядом с ним, скажет это темнокожему ребенку в школе. Поведение на стадионах повторяется и на улицах.
Расисты будут оскорблять рабочих, работниц из-за цвета их кожи. Не имеет значения, есть у человека деньги или нет», – сказал защитник «Барселоны».
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Не обязательно быть геем, чтобы быть 3,14дорасом
Не обязательно быть темнокожим, чтобы быть обезьяной
Алекс верно рассуждает
Мысль по сути верная, но всё-таки не нужно быть столь категоричным. Исчезновение иных человеческих видов в силу антропогенного воздействия (в узком смысле, наших предков) признаётся маловероятным. Там ещё было немало причин. Про "чужаков", "механизм защиты" - это так, это до сих пор так, поскольку культура развивается несравнимо быстрее, нежели человек адаптируется к изменившимся условиям. Но, так или иначе, кому-то из нас не присущи ни расизм, ни вариации агрессии иного рода. Стоит бы задуматься.
Чёрный оказался лучше