НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. «Майами» примет «Бостон» в 6-м матче

Теги результаты Бостон Майами НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА состоится шестой матч финальной серии Восточной конференции между «Майами» – «Бостоном» (3-2).

НБА

Плей-офф

Финал Восточной конференции

Шестой матч

Майами – Бостон
Дата проведения
28 мая, 03.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

«Майами» ведет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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14 комментариев

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Arthur Ugly
3-3, Let’s Go Celtics!
+7
-1
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Первый глор Кливленда
За кельтикс! За 3-3!
+4
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Амбидекстер Сцевола
Жареный петух совсем близко подобрался к зaдниtsам Хит и эта игра - серьезнейший тест для Споэльстры, Батлера и каждого игрока Майами, в общем-то. Очень интересно, что они приготовили и что покажут сегодня.
Бостон, понятное дело, продолжает рубиться в do or die режиме, попробуют повторить сценарий прошлой игры, наверное.
Игра, которую проспать - кощунство. Бостону - респект за стойкость, она вознаграждается. Не причисляю себя ни к кельтам, ни к фанатам Хит, надеюсь на воскрешение Лаури и на то, что Батлер докажет, что способен давать результат и в очередной раз проявит себя берсерком с сердцем Джордана. Ну и на то, что будет повод процитировать олдовое: "I love this game!"
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Вадим flanec
Ответ Air Rodman
Сегодня определится второй финалист - победивший сегодня, выиграет и серию.
Проигравший сегодня проиграет и серию.))
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serginn
Если Бостон сможет, то будет 150-1.
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ВладиславМартынов
для Хит фактически сегодня 7 игра. обсираются - всё, не верю, что седьмую затаскивают
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Яма
Интрига подкралась откуда не ждали.
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Амбидекстер Сцевола
О, Винсент выйдет, хоть бы здоровый. Хотя беречься по идее уже некогда, должен хастлить на все деньги сегодня.
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Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
за 7 матч , пусть Денвер отдыхает по дольше
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