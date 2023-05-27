НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. «Майами» примет «Бостон» в 6-м матче
Сегодня в НБА состоится шестой матч финальной серии Восточной конференции между «Майами» – «Бостоном» (3-2).
НБА
Финал Восточной конференции
Шестой матч
- Дата проведения
- 28 мая, 03.30, «FTX Arena»
«Майами» ведет в серии – 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Игра, которую проспать - кощунство. Бостону - респект за стойкость, она вознаграждается. Не причисляю себя ни к кельтам, ни к фанатам Хит, надеюсь на воскрешение Лаури и на то, что Батлер докажет, что способен давать результат и в очередной раз проявит себя берсерком с сердцем Джордана. Ну и на то, что будет повод процитировать олдовое: "I love this game!"