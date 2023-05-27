Тарасова – Терюшкову: «Пусть сидит на своем месте и не чирикает! Он не понимает, в чем заключается работа тренеров и спортсменов»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Государственная дума Александр Жулин Политика Роман Терюшков Спорт-Экспресс Фигурное катание

Татьяна Тарасова ответила раскритиковавшему ее депутату Роману Терюшкову.

Ранее Александр Жулин назвал ошибкой призывы некоторых депутатов бойкотировать Олимпийские игры. Тарасова поддержала его слова.

После этого депутат Госдумы РФ заявил: «Государственные интересы мало волнуют Тарасову и Жулина, для них главное титулы и гонорары. России такие бизнес-тренеры не нужны».

«Какое ему до нас дело? Бог ему судья. Лучше бы он занялся своим делом, а не нас обсуждал.

Терюшков не понимает, в чем заключается работа тренеров и спортсменов. Пусть сидит на своем месте и не чирикает!

Результаты нашего труда известны на весь мир. Наши многократные победы украшают нашу родину!» – сказала Тарасова.

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28 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Терюшков ещё не понял, куда он полез. Это тебе не в Химках деревянными...футболистами торговать👹
+94
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Виктор Иванович
Эта битва жабы и гадюки будет легендарной.
+57
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Александр Рыбаков
терЮшков всё поимает. это дерево без приказа срать не сходит
+19
-1
+18
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brig_Mercury
Ответ Виктор Иванович
Эта битва жабы и гадюки будет легендарной.
не знаю, как-то без огонька спорят. "Скучно, девушки".
+9
0
+9
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funt803
Терюшков не понимает в чём заключается работа депутата, где ему понимать тренеров и спортсменов
+10
-2
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Melnikov1968
Ну что ж, неплохая завязочка. Жду продолжения.
+7
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Адриана
Всем бы вам сидеть и не чирикать....
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Светлана Менова
А его коллеге Ирине Константиновне уже позвонили?
+7
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papadok
Подумаешь, бином Ньютона! С политической точки зрения, работа спортсмена и тренера заключается в производстве пафоса, конвертируемого в повод для гордости. Без упоминания страны, флага и гимна - какой пафос? Так что Тарасовой лучше не чирикать, так и в иноагенты угодить недолго.
+8
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+6
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Olga.t
Ответ Олег Кузнецов
Терюшков- позор статуса депутата...
их там 450 таких депутатов.
+5
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sancho81
Ответ tanya_1111
Остановите это.
Зачем?
+4
0
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Иван Ларин
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Терюшков ещё не понял, куда он полез. Это тебе не в Химках деревянными...футболистами торговать👹
ага, ну рано или поздно ему все ж таки должны были дать ответ.
+5
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haymaker
Ответ brig_Mercury
не знаю, как-то без огонька спорят. "Скучно, девушки".
Спокойно. Не будут же они сразу все козыри выкладывать
+4
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masterdanila
без евробобла чирикать будет вы!😀😀😀 сидите на стипендиях государства, хотя и того лишку! а то с яйца не успеют вылупиться уже тачки навороченные, дома, ...
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Сергей Галынский
Запасаемся попкорном)))
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Сергей Лебедев
не не чирикает, а не кукарекает...
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leda53
Результаты труда Терюшкова и терюшковых тоже известны на весь мир. К сожалению.
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Юля Сазонова
Хоть у кого - то яица нашлись указать на место этому бесполезному существу
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Ковид 07.10.52
Вот и поспорили два существа, кормящиеся из госкорыта....кто полезнее для власти..., но "паразиты общества" не могут приносить пользы по определению...
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Сим Сим
В данном случае Тарасова и Жулин высказались ПРАВИЛЬНО. А терюшков просто ...............
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Олег Кузнецов
Терюшков- позор статуса депутата...
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sega megabitovich
чирикает 😁😁😁
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Добрый_Ээх
Идите на @#$ все.
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expertmer2020
Тарасова правильно перешла на концепцию Спорт это труд, прославляющий Россию.

Да, спортсмены на международной арене поддерживают имидж России, дружественной страны.
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Миша Панюков
кто ТОЧНО не нужен России, так это депутаты Терюшковы. Вредители.
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