Тарасова – Терюшкову: «Пусть сидит на своем месте и не чирикает! Он не понимает, в чем заключается работа тренеров и спортсменов»
Татьяна Тарасова ответила раскритиковавшему ее депутату Роману Терюшкову.
Ранее Александр Жулин назвал ошибкой призывы некоторых депутатов бойкотировать Олимпийские игры. Тарасова поддержала его слова.
После этого депутат Госдумы РФ заявил: «Государственные интересы мало волнуют Тарасову и Жулина, для них главное титулы и гонорары. России такие бизнес-тренеры не нужны».
«Какое ему до нас дело? Бог ему судья. Лучше бы он занялся своим делом, а не нас обсуждал.
Терюшков не понимает, в чем заключается работа тренеров и спортсменов. Пусть сидит на своем месте и не чирикает!
Результаты нашего труда известны на весь мир. Наши многократные победы украшают нашу родину!» – сказала Тарасова.
Да, спортсмены на международной арене поддерживают имидж России, дружественной страны.