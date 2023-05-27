Тарасова – Терюшкову: «Пусть сидит на своем месте и не чирикает! Он не понимает, в чем заключается работа тренеров и спортсменов»

Татьяна Тарасова ответила раскритиковавшему ее депутату Роману Терюшкову.

Ранее Александр Жулин назвал ошибкой призывы некоторых депутатов бойкотировать Олимпийские игры. Тарасова поддержала его слова.

После этого депутат Госдумы РФ заявил: «Государственные интересы мало волнуют Тарасову и Жулина, для них главное титулы и гонорары. России такие бизнес-тренеры не нужны».

«Какое ему до нас дело? Бог ему судья. Лучше бы он занялся своим делом, а не нас обсуждал.

Терюшков не понимает, в чем заключается работа тренеров и спортсменов. Пусть сидит на своем месте и не чирикает!

Результаты нашего труда известны на весь мир. Наши многократные победы украшают нашу родину!» – сказала .