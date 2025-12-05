Корнеев о непродлении Баринова: «Это сразу же ослабление «Локомотива» и усиление для ЦСКА. Он как будто вернулся в свою лучшую версию»

Корнеев: уход Баринова – ослабление «Локомотива» и усиление для ЦСКА.

Игорь Корнеев удивлен решением «Локомотива» не продлевать контракт с капитаном Дмитрием Бариновым , который согласовал 3-летний договор с ЦСКА.

«Сколько времени прошло, а Баринов до сих пор не продлил контракт. Странно, да? А он лидер команды. Да, были разные моменты в плане игры. Но это местный парень, который столько лет провел в команде.

Та игра, которую он сейчас показывает — это, без сомнения, будет усиление для ЦСКА. И сразу же ослабление «Локомотива». Это очевидно. Посмотрите, сколько Баринов приносит очков. Он как будто вернулся в свою лучшую версию.

По‑моему, он должен был быть продлен. Но, наверное, руководству «Локомотива » виднее. Почему они этого не делают? Не знаю», — сказал бывший футболист ЦСКА .