Корнеев о непродлении Баринова: «Это сразу же ослабление «Локомотива» и усиление для ЦСКА. Он как будто вернулся в свою лучшую версию»

Корнеев: уход Баринова – ослабление «Локомотива» и усиление для ЦСКА.

Игорь Корнеев удивлен решением «Локомотива» не продлевать контракт с капитаном Дмитрием Бариновым, который согласовал 3-летний договор с ЦСКА.

«Сколько времени прошло, а Баринов до сих пор не продлил контракт. Странно, да? А он лидер команды. Да, были разные моменты в плане игры. Но это местный парень, который столько лет провел в команде.

Та игра, которую он сейчас показывает — это, без сомнения, будет усиление для ЦСКА. И сразу же ослабление «Локомотива». Это очевидно. Посмотрите, сколько Баринов приносит очков. Он как будто вернулся в свою лучшую версию.

По‑моему, он должен был быть продлен. Но, наверное, руководству «Локомотива» виднее. Почему они этого не делают? Не знаю», — сказал бывший футболист ЦСКА.

Член совдира «Локо» Филатов о возможном уходе Баринова в ЦСКА: «Раз не можем договориться, что теперь сделать? Осуждать не имею права. Жизнь покажет, правильное это решение»
4 декабря, 21:49
Гуренко о Баринове и ЦСКА: «Локомотиву» некем заменить Дмитрия, нет другого игрока его калибра. Он контролирует темп игры и всю команду. Им будет его не хватать»
4 декабря, 13:55
Булыкин о Баринове: «При равных деньгах от «Локо» и ЦСКА он не ушел бы. Мбаппе и Месси тоже бесплатно переходили – ничего плохого, но это недоработки «Локомотива»
3 декабря, 21:12
