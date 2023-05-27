Александр Жулин: «Кто такой Терюшков? Этот человек далек от спорта и делает вид, что патриот. Это называется «псевдопатриотизм»
Александр Жулин считает депутата Госдумы Романа Терюшкова «псеводпатриотом».
Ранее заслуженный тренер России назвал ошибкой призывы некоторых депутатов бойкотировать Олимпийские игры.
После этого Терюшков заявил: «Государственные интересы мало волнуют Тарасову и Жулина, для них главное титулы и гонорары. России такие бизнес-тренеры не нужны».
«Не отношу себя к бизнес-тренерам. Я – тренер трех олимпийских чемпионов. Меня не задевают его слова. Кто он такой? Он спортом никогда не занимался.
Уверен, если он был бы спортсменом, никогда не осудил бы мое и Татьяны Анатольевны желание, чтобы наши спортсмены выступали на Олимпийских играх. Это цель, к которой мы шли всю жизнь. Тарасова и я высказываем честное мнение, не юлим.
Терюшков никогда не имел никакого отношения к спорту. Но, тем не менее, является депутатом. Этот человек далек от спорта и делает вид, что патриот. Это называется «псевдопатриотизм».
Когда увидели слезы Ласицкене, которые показали, что больше не может – это дорогого стоит. Человек – лучший в своем виде спорта и понимает, что лишилась своей мечты. Другой вопрос, по каким причинам.
Но это совершенно не говорит о том, что она не патриот. Это бесконечная глупость! Пусть Терюшков лучше «Химками» занимается, которые на предпоследнем месте», – сказал Жулин.
Тарасова – Терюшкову: «Пусть сидит на своем месте и не чирикает! Он не понимает, в чем заключается работа тренеров и спортсменов»
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