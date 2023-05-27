Депутат Терюшков: «Абсолютный патриот» России Жулин забыл упомянуть, что он гражданин США с 2006 года. От американского гражданства не спешит отказываться»

Теги Татьяна Тарасова Александр Жулин Политика Роман Терюшков Фигурное катание

Депутат Роман Терюшков ответил Александру Жулину, который назвал его «псевдопатриотом».

Ранее Терюшков заявил в ответ на слова Жулина, что призывы бойкотировать Олимпиаду – ошибка: «Государственные интересы мало волнуют Тарасову и Жулина, для них главное титулы и гонорары. России такие бизнес-тренеры не нужны». 

Жулин ответил: «Думаю, нам не нужны такие депутаты, как Терюшков. Я абсолютный патриот, просто высказываю свое мнение».

«Абсолютный патриот» России Жулин забыл в комментарии «Спорт-Экспресс» упомянуть, что он гражданин США с 2006 года. От американского гражданства не спешит отказываться.

Александр Жулин, названный в честь своего деда артиллериста, считает, что для спортсмена приоритет – Олимпиада, а не Родина. Жулину не нужны представители народа в Государственной Думе Российской Федерации, отстаивающие интересы России.

Объясняю Жулину, в чем его непатриотизм.

Высказывание Жулина – чистый оксюморон. Он выстраивает фигуры речи, в которых объединяет противоположные по смыслу идеи для создания необходимого эффекта псевдопатриотизма:

− абсолютный патриот России – гражданин США;

− абсолютный патриот России может тренировать спортсменов других стран для побед над спортсменами России;

− абсолютный патриот России может пропагандировать выступления российских спортсменов без национального флага и гимна в период глобального противостояния Запада и России;

− спортсмен России мечтает об Олимпиаде без флага и гимна России.

Все это из ряда: верующий атеист, мокрый огонь, раскалённый лед, угольно-черная белизна, правдивая ложь и святая безнравственность.

Задача Жулина, Тарасовой и Тарпищева – сломить зарождающийся патриотический вектор в российском спорте и продолжать линию нейтральных спортсменов из России. Карьера есть, а Родины нет.

Настоящий патриот работает для своей страны, а не на свой карман.

Подготовка спортсменов других стран для выступлений против наших, склонение наших спортсменов на смену гражданства и на выступление без флага и гимна – это предательство и государственное преступление», – написал Терюшков в телеграм-канале. 

Александр Жулин: «Кто такой Терюшков? Этот человек далек от спорта и делает вид, что патриот. Это называется «псевдопатриотизм»

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58 комментариев

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Павел Мельников
Новая схватка жабы с гадюкой
+55
-2
+53
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sergen
Паучки в банке зашевелились как) так и на финна ротенберга скоро выйдут)
+43
-2
+41
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Navi88
да уж, такой аргумент "абсолютному патриоту" бить нечем.
при принятии гражданства сша надо присягу давать, а там есть "интересные" слова
(отказаться можно , но аргументированно)
+24
0
+24
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skyintothesea
Не знаю как вы, а я смотрю на это с улыбкой. Пусть закапывают друг друга.
+17
-2
+15
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Злобный Конь
Ох какие разборки начнутся,когда сменится курс партии и правительства.... Враз все окажутся демократами и либералами...
+19
-5
+14
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Кавабунга Шреддоголовый
Так ведь гражданин ротенберг тоже не только российский паспорт имеет. Может быть, у него спросишь за эту тему?
+15
-1
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Lacrosse-style goal
Мой патриотизм патриотичнее чем твой...
Нет, мой патриотизм ещё более патриотично патриотичнее твоего...
+13
-1
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Mr.Bean
Ответ skyintothesea
Не знаю как вы, а я смотрю на это с улыбкой. Пусть закапывают друг друга.
Я вас умоляю, какое закапывают
Немного для прессы посрутся да разойдутся, забудут об этом через день.

Потом на каком-нибудь фуршете вспомнят об этом и будут угорать, заедая дорогой иностранный алкоголь черной икоркой.
У них свой мир, и ему пока ничего не угрожает
+12
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fewral
Вон он чё! Что ответит жуля?
+8
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Бедоносец
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А вот это удар ниже пояса.👏👏👏😄
+8
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brig_Mercury
"Все это из ряда: верующий атеист, мокрый огонь, раскалённый лед, угольно-черная белизна, правдивая ложь и святая безнравственность."
Тут одна страна заявляет, что за мир воюет...
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Sanan1908
Все такие «патриоты» оказывается 🤦🏻‍♂️
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Адриана
Так если депутатам можно иметь американское гражданство ( Роднина не даст соврать), то Жулину подавно.
+7
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krokodilych
Они, конечно, оба мерзкие персонажи.

Но Жулин - хотя бы профессиональный спортсмен высокого уровня, призер Олимпийских игр в прошлом и тренер ныне.

А Терюшков - это вообще кто такой? Что сколько-нибудь достойного сделал этот человек, чтобы, во-первых, учить людей любить Родину, а во-вторых, распоряжаться судьбами профессиональных спортсменов?
+4
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Duck Nightingale
Больше всего поражает какое-то чудовищное количество лжи, хамства и лицемерия обрушивается на неокрепшие мозги российского обывателя каждую секунду
+4
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brig_Mercury
Ответ sergen
Паучки в банке зашевелились как) так и на финна ротенберга скоро выйдут)
Тут еще один действующий президент долгое время заграницей работал. Казалось бы...
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Артур Кузьминский
я пока не разобрался кто лидирует в этом патриотическом батле.
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Eduard Rastryopin
Ответ Duck Nightingale
Но у него финский а Финляндия это часть Российской империи. Короче, это другое
Вообще-то Финляндия уже официально вступила в НАТО.
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R-9
а Терюшков не хочет подсчитать, сколько дочек и сыновей у депутатов учились в других странах, имеют гражданство других стран, сколько у депутатов недвижимости в других странах? или это другое?
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Tim1ks
чей патриотизм длиннее, меряются мальчишки
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Pitts
Давайте, парни, больше жару!
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Rumov
Других патриотов у меня для вас нет.
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Ебздрогыч
Я просто напомню, что Терюшков стал депутатом благодаря папаше- мусорному королю, которого крышевали подмосковные бандюганы, и который загадил все Подмосковье. Сказочный патриот!
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Е...С
Жара пошла.
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Oleg
Как же сладко наблюдать за этими патриотиками)
Еще более сладко будет если они начнут топить друг друга в судах, в Гааге например, ведь диктатуре плешивого придет конец, надеюсь что скоро.
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