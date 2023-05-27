Депутат Терюшков: «Абсолютный патриот» России Жулин забыл упомянуть, что он гражданин США с 2006 года. От американского гражданства не спешит отказываться»

Депутат Роман Терюшков ответил Александру Жулину, который назвал его «псевдопатриотом».

Ранее Терюшков заявил в ответ на слова Жулина, что призывы бойкотировать Олимпиаду – ошибка: «Государственные интересы мало волнуют Тарасову и Жулина, для них главное титулы и гонорары. России такие бизнес-тренеры не нужны».

Жулин ответил: «Думаю, нам не нужны такие депутаты, как Терюшков. Я абсолютный патриот, просто высказываю свое мнение».

«Абсолютный патриот» России Жулин забыл в комментарии «Спорт-Экспресс» упомянуть, что он гражданин США с 2006 года. От американского гражданства не спешит отказываться.

Александр Жулин, названный в честь своего деда артиллериста, считает, что для спортсмена приоритет – Олимпиада, а не Родина. Жулину не нужны представители народа в Государственной Думе Российской Федерации, отстаивающие интересы России.

Объясняю Жулину, в чем его непатриотизм.

Высказывание Жулина – чистый оксюморон. Он выстраивает фигуры речи, в которых объединяет противоположные по смыслу идеи для создания необходимого эффекта псевдопатриотизма:

− абсолютный патриот России – гражданин США;

− абсолютный патриот России может тренировать спортсменов других стран для побед над спортсменами России;

− абсолютный патриот России может пропагандировать выступления российских спортсменов без национального флага и гимна в период глобального противостояния Запада и России;

− спортсмен России мечтает об Олимпиаде без флага и гимна России.

Все это из ряда: верующий атеист, мокрый огонь, раскалённый лед, угольно-черная белизна, правдивая ложь и святая безнравственность.

Задача Жулина, Тарасовой и Тарпищева – сломить зарождающийся патриотический вектор в российском спорте и продолжать линию нейтральных спортсменов из России. Карьера есть, а Родины нет.

Настоящий патриот работает для своей страны, а не на свой карман.

Подготовка спортсменов других стран для выступлений против наших, склонение наших спортсменов на смену гражданства и на выступление без флага и гимна – это предательство и государственное преступление», – написал Терюшков в телеграм-канале.

Александр Жулин: «Кто такой Терюшков? Этот человек далек от спорта и делает вид, что патриот. Это называется «псевдопатриотизм»