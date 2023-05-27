Ротенберг поздравил Петербург с 320-летием: «Особенный город. Непростой климат закаляет характер, а богатая культура воспитывает настоящих ленинградских джентльменов»

Теги СКА болельщики КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил Санкт-Петербург с днем рождения.

Сегодня Санкт-Петербургу, основанному Петром I в 1703 году, исполняется 320 лет.

«С днем рождения, родной город!

Горжусь тем, что родился в Ленинграде, и никогда не забываю о том, что я петербуржец!

Наш город – особенный. Его непростой климат закаляет характер, невероятный исторический центр учит ценить красоту, великая история напоминает о том, что Петербург достоин только побед, а богатая культура воспитывает настоящих ленинградских джентльменов.

Нам в СКА очень повезло, что мы имеем возможность защищать имя нашего города на льду. У нас уже получалось дарить городу настоящий праздник.

Когда хоть один раз увидел сотни тысяч петербуржцев, которые вышли на Невский проспект и Дворцовую площадь, чтобы поздравить тебя с победой в Кубке Гагарина, всегда будешь мечтать о том, чтобы повторить этот момент. Именно поэтому мы всегда ставим перед собой максимальные задачи.

С днем рождения, Петербург! Мы еще не раз порадуем тебя большими успехами!» – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР в своем телеграм-канале.

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22 комментария

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gans.gans.73
это про Хельсинки?
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Рамис Зарипов
Как же вы достали фанатики из Спб, что в спорте, что в стране один общий ужас !!!
+29
-2
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Bartez1986
тех самых джентльменов, что бьют соперника клюшкой по спине?
+23
-1
+22
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justbored
Гм. А где обязательное "спасибо Миллеру". После "настоящих ленинградских джентльменов", например.
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Франческо Тотти
Неполный текст. Там в конце еще что-то обязательно про Газпром обычно и Миллера.
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Дэннис Молинарев
Не искренне говорите, а жаль… (Покровские Ворота)
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Arty K.
Финн поздравляет Петербург, как это патриотично!
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oberkorn
Как бы этот город не переименовали в ротенберг и семья. Уже ничему не уживлюсь
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Vadoniy
"Ленинградский джентельмен"... Даже не знаю, то больше коробит: смешение несмешиваемого, выдача желаемого за действительное или абсолютное несоответствие реальности.
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Ми Ша
Настоящие ленинградские джентельмены … из подворотни.
+3
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Aleksey Yashin
Вратарь Зенита Кержаков недавно наглядно показал, каков он культурный джентльмен
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Magico!
Джентльмены, боящиеся попытаться выиграть хоть один чемпионат честно
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sled
Это их корова!!!
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Ivan Sokolov
Джентльменов и счастливых дедушек
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#31
Климат в Финляндии более суровый 🤷‍♂️
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Pink Floyd1276
Ленинградские джентльмены удачи.
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ShaD
Складно балакаешь, в натуре, ётпа.
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roni11
Джентльмены это выходцы с корпоратива дачного?)
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fatov65@mail.ru
Давно его не было слышно
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Сергей Галынский
Он же финн?
Кто?
Я 😂
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