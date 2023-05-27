Ротенберг поздравил Петербург с 320-летием: «Особенный город. Непростой климат закаляет характер, а богатая культура воспитывает настоящих ленинградских джентльменов»

Роман Ротенберг поздравил Санкт-Петербург с днем рождения.

Сегодня Санкт-Петербургу, основанному Петром I в 1703 году, исполняется 320 лет.

«С днем рождения, родной город!

Горжусь тем, что родился в Ленинграде, и никогда не забываю о том, что я петербуржец!

Наш город – особенный. Его непростой климат закаляет характер, невероятный исторический центр учит ценить красоту, великая история напоминает о том, что Петербург достоин только побед, а богатая культура воспитывает настоящих ленинградских джентльменов.

Нам в СКА очень повезло, что мы имеем возможность защищать имя нашего города на льду. У нас уже получалось дарить городу настоящий праздник.

Когда хоть один раз увидел сотни тысяч петербуржцев, которые вышли на Невский проспект и Дворцовую площадь, чтобы поздравить тебя с победой в Кубке Гагарина, всегда будешь мечтать о том, чтобы повторить этот момент. Именно поэтому мы всегда ставим перед собой максимальные задачи.

С днем рождения, Петербург! Мы еще не раз порадуем тебя большими успехами!» – написал главный тренер и первый вице-президент ФХР в своем телеграм-канале.