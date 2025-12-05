Радимов о «Спартаке» и «Динамо»: «Романова и Гусева не утвердят. Вадиму надо было обыгрывать «Балтику», а Ролан своими интервью сам подпортил ситуацию»

Радимов: Гусев и Романов не останутся во главе «Динамо» и «Спартака».

Владислав Радимов считает, что Вадима Романова и Ролана Гусева не утвердят тренерами «Спартака » и «Динамо » на постоянной основе.

В субботу красно-белые примут бело‑голубых в 18‑м туре РПЛ.

«Думаю, ни Гусев, ни Романов не останутся во главе команд. У Романова был шанс, ему надо было обыгрывать «Балтику» в предыдущем туре РПЛ. Тогда бы его ставки возросли. Он этот шанс упустил.

Теперь «Спартак» должен пригласить авторитетного тренера, но оставить Романова в новом штабе и дать ему поработать в клубной системе. Пусть он наберется опыта. С нынешними спартаковскими игроками можно бороться за первое место. Шансы есть, но им нужен авторитетный тренер.

Что касается Гусева, то ему же сказало руководство: «Одержи четыре победы и останешься». В случае с «Зенитом» в Кубке России можно было засчитать выигрыш по сумме двух матчей. Он эту задачу не выполнил, а со всеми недавними интервью сам себе немного подпортил ситуацию на будущее», — сказал бывший футболист «Зенита».