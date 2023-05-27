«Бавария» запретила Кану праздновать чемпионство с командой: «Я бы хотел, но не могу»

Оливер Кан рассказал, что не имеет возможности отпраздновать чемпионство с «Баварией».

Немец был уволен с должности генерального директора клуба сегодня, в день победы команды в Бундеслиге.

«Невероятно! Поздравляю ребят. Я же говорил! Надо всегда отдавать все силы до конца, сдаваться нельзя! Я горжусь вами и тем, чего вы достигли!

Я бы хотел отпраздновать с вами, но, к сожалению, не смогу быть рядом сегодня, поскольку клуб мне запретил.

С нетерпением жду нового сезона. В нем мы не только выиграем чемпионат Германии в 12-й раз подряд!» – написал Кан.

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