«Бавария» запретила Кану праздновать чемпионство с командой: «Я бы хотел, но не могу»

Теги Бавария Оливер Кан бундеслига Германия Футбол

Оливер Кан рассказал, что не имеет возможности отпраздновать чемпионство с «Баварией».

Немец был уволен с должности генерального директора клуба сегодня, в день победы команды в Бундеслиге.

«Невероятно! Поздравляю ребят. Я же говорил! Надо всегда отдавать все силы до конца, сдаваться нельзя! Я горжусь вами и тем, чего вы достигли!

Я бы хотел отпраздновать с вами, но, к сожалению, не смогу быть рядом сегодня, поскольку клуб мне запретил.

С нетерпением жду нового сезона. В нем мы не только выиграем чемпионат Германии в 12-й раз подряд!» – написал Кан.

«Бавария» подтвердила увольнение Кана и Салихамиджича: «Тяжелое решение принято из-за общего развития ситуации»

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Андронов
Позор какой-то. Человек может и допускал ошибки, но запрещать своей легенде праздновать чемпионство это реально позор.
+70
-1
+69
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
KillFish
Пусть с Боруссией отпразднует, их вклад в чемпионство Баварии не меньше
+66
-2
+64
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
garryking
Нванкво?
+35
0
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
uchiyamada
не, ну это уже перебор, руководитель из него, может, и не получился, но вратарь-то он был классный.
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Артур
Грубовато поступили с легендой
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрюха с района
Ахаха) Из легенды клуба вмиг превратился в изгои) И все из-за одного физрука)
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
хавбек+
некрасиво обошлись с легендой, чел без опыта будто он там многое решал
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
М-да. Прямо сценарий с Нагелем. Разница в том что Кан легенда Баварии уровня Кайзера Франца
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Enotaz24
Боялись наверное что все выпьет.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman_ello
Ответ garryking
Нванкво?
Тонко😏👍🏼👌🏼🤌🏼
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Niko W
Оказывается там на всех уровнях сидят клоуны? Как говорится, это и есть ДНК, Mia San Mia...
Наблюдательный Совет Баварии, ВЫ MYDAKN!!!
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Men77
Чето по моему перебор
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Black Phoenix
А почему Кан не может отпраздновать чемпионство как болельщик, не говоря уже про статус легенды клуба? Ну руководитель хреновый, ну чуть не довёл до краха Баварию, ну бывает. Но праздновать-то почему право отобрали? Как болельщик - всегда имел право, и имеет.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pazzo7
Наконец-то этих Бибу и Бобу уволили)
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valery Fan
что там вообще происходит?) Я ору с этого футбола:) Аргентина побеждает на ЧМ и с ними празднует поварёнок) а тут легенда Баварии и так вот)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
шампион
Почувствуй себя Нагельсманном. Все справедливо.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Бавария гнилая команда, ничего не скажешь.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Горемычный Рибери
Чересчур жёстко!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elm
СИа ман миа
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bulldozer
Мда, позорище. А почему Салихамиджич при этом на трибунах сидел и праздновал?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
И. Сергей
Ответ Black Phoenix
А почему Кан не может отпраздновать чемпионство как болельщик, не говоря уже про статус легенды клуба? Ну руководитель хреновый, ну чуть не довёл до краха Баварию, ну бывает. Но праздновать-то почему право отобрали? Как болельщик - всегда имел право, и имеет.
С командой)?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Толоконников
Да уж... Вот и итоги его работы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Плеймейкер87
Ответ Roman_ello
Тонко😏👍🏼👌🏼🤌🏼
Кану😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BananaMama
Ответ bulldozer
Мда, позорище. А почему Салихамиджич при этом на трибунах сидел и праздновал?
Их вместе уволили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ruslan_khaibulov
Ответ Roman_ello
Тонко😏👍🏼👌🏼🤌🏼
можно пояснительную бригаду
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий