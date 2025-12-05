Далот разочарован ничьей с «Вест Хэмом»: «МЮ» не может так нервничать и должен гораздо больше контролировать игру, особенно на «Олд Траффорд»
Далот: «МЮ» разочарован ничьей с «Вест Хэмом».
Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот оценил ничью с «Вест Хэмом» (1:1) в АПЛ,
«Конечно, мы разочарованы. Мы должны гораздо больше контролировать игру, особенно на «Олд Траффорд». Мы не можем так нервничать. Мы немного небрежно владели мячом. Конечно, разочарованы ничьей, ведь игра была в наших руках.
Нам нужно найти выход. Возможны разные варианты, так быть не должно. 60 минут борешься за гол, а когда он случается, нужно продолжать в том же духе. К сожалению, мы не смогли удержать результат. В конечном итоге, нам нужно посмотреть на самих себя. Это больше наша вина», – сказал Далот.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
