«Енисей» сыграет в стыках за выход в РПЛ. Соперниками могут стать «Пари НН», «Факел» или «Крылья»

«Енисей» гарантировал себе место в стыковых матчах за выход в Мир РПЛ.

Команда Вадима Гаранина обыграла «Кубань» и набрала 53 очка после 33 туров. Теперь клуб из Красноярска гарантированно не опустится ниже четвертого места, дающего права сыграть в стыковых матчах.

Отметим, что владикавказская « », которая занимает 3-ю строчку, не прошла лицензирование для и на данный момент не имеет права сыграть в стыковых матчах. Тем не менее клуб может подать апелляцию до 29 мая. « » получил необходимую лицензию.

Соперниками «Енисея» по стыковым матчам могут стать «Факел», «Пари НН» или «Крылья Советов».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте