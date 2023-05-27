«Енисей» сыграет в стыках за выход в РПЛ. Соперниками могут стать «Пари НН», «Факел» или «Крылья»
«Енисей» гарантировал себе место в стыковых матчах за выход в Мир РПЛ.
Команда Вадима Гаранина обыграла «Кубань» и набрала 53 очка после 33 туров. Теперь клуб из Красноярска гарантированно не опустится ниже четвертого места, дающего права сыграть в стыковых матчах.
Отметим, что владикавказская «Алания», которая занимает 3-ю строчку, не прошла лицензирование для РПЛ и на данный момент не имеет права сыграть в стыковых матчах. Тем не менее клуб может подать апелляцию до 29 мая. «Енисей» получил необходимую лицензию.
Соперниками «Енисея» по стыковым матчам могут стать «Факел», «Пари НН» или «Крылья Советов».
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Вперед, сибиряки!
Хочешь — купайся, а хочешь — пей!(с)