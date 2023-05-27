«Енисей» сыграет в стыках за выход в РПЛ. Соперниками могут стать «Пари НН», «Факел» или «Крылья»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Первая лига Енисей Факел Алания Владикавказ Пари НН Вадим Гаранин Футбол

«Енисей» гарантировал себе место в стыковых матчах за выход в Мир РПЛ.

Команда Вадима Гаранина обыграла «Кубань» и набрала 53 очка после 33 туров. Теперь клуб из Красноярска гарантированно не опустится ниже четвертого места, дающего права сыграть в стыковых матчах.

Отметим, что владикавказская «Алания», которая занимает 3-ю строчку, не прошла лицензирование для РПЛ и на данный момент не имеет права сыграть в стыковых матчах. Тем не менее клуб может подать апелляцию до 29 мая. «Енисей» получил необходимую лицензию.

Соперниками «Енисея» по стыковым матчам могут стать «Факел», «Пари НН» или «Крылья Советов».

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30 комментариев

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2vdhrvmmzf
Ответ Кирилл Голивец
У Родины в стыках шансов побольше, я думаю. У Енисея передрязги с тренерами очень невовремя + вряд ли лиге нужна особо сибирская команда, при всем старании красноярцев
Ещё одна Московская команда лиге гораздо больше не нужна
+27
-3
+24
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кuraakula belov
Ответ 2vdhrvmmzf
Ещё одна Московская команда лиге гораздо больше не нужна
По фан айди на ВТБ арену на Родину будут ходить человек 100, то что лиге надо)
+11
0
+11
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Брэд Либил
Ответ Виталий Желтоусов
как Енисей лицензировали? играть в рпл в манеже?
у них есть стадион. не так давно на нём в РПЛ играли.
+9
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Клирик
Аланию жаль. Они реально достойны рпл и второй год это показывают.
+12
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tonyadams
Родной Енисей в стыках! Шансов, конечно, минимум, но мы будем очень стараться!
Вперед, сибиряки!
+7
0
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fantast1c
Ответ Кирилл Голивец
Де-юре Алания еще послезавтра последнюю апелляцию подает
Планируют за два дня достроить стадион?
+6
0
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Anton Solovyev
Ответ Кирилл Голивец
Надеются, что перепишут правила и в другом регионе разрешат играть
Не нужен никому ещё один Тамбов. Нет стадиона - нет премьер лиги.
+7
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Кирилл Голивец
Ответ zbumer
Там ещё Родина обеспечила себе место в стыках
Де-юре Алания еще послезавтра последнюю апелляцию подает
+5
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Брэд Либил
Ответ Виталий Желтоусов
даже вместимость манежа не соответствует требованиям рпл
но они играют в Первой лиге, где регламент позволяет, понимаешь?
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Uef@
Ответ Виталий Желтоусов
да это как раз понятно, но они прошли лицензирование на стыки и рпл на следующий сезон. стадион то не готов?
Кто тебе сказал, что у Енисея не готов стадион для рпл?
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Брэд Либил
Ответ zbumer
Лучше уж очередная московская команда с нормальным стадионом, а не Енисей, который уже три года не может нормально уложить газон, играя свои матчи буквально в сарае
какие претензии к Енисею, если правила Первой лиги позволяют им играть в сарае? все вопросы к регламенту.
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Торопов Саня
Удачи! Жду Енисей в вышке
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Uef@
Ответ zbumer
Лучше уж очередная московская команда с нормальным стадионом, а не Енисей, который уже три года не может нормально уложить газон, играя свои матчи буквально в сарае
Чем лучше?
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Брэд Либил
Ответ Виталий Желтоусов
да это как раз понятно, но они прошли лицензирование на стыки и рпл на следующий сезон. стадион то не готов?
с чего ты взял, что не готов? если получили лицензию, значит, всё там будет ок, если выйдут в РПЛ.
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Uef@
Ответ Виталий Желтоусов
и что с ним не так сейчас? почему они не играют на нем?
Потому что в манеже комфортнее и для болельщиков, и для футболистов
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Мукунку хороший
Енисей, Енисей ты ж удобный Енисей
Хочешь — купайся, а хочешь — пей!(с)
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Uef@
Енисей по уровню не слабее ни Факела, ни Пари НН, но весной команда в разбитом состоянии, так что всякое может быть...
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zbumer
Там ещё Родина обеспечила себе место в стыках
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Серый
Ответ Кирилл Голивец
У Родины в стыках шансов побольше, я думаю. У Енисея передрязги с тренерами очень невовремя + вряд ли лиге нужна особо сибирская команда, при всем старании красноярцев
Будет идеально, если в РПЛ выйдет Енисей и останется Факел
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Брэд Либил
Ответ Виталий Желтоусов
и что с ним не так сейчас? почему они не играют на нем?
всё так. просто предпочитают играть в манеже. какие претензии, если лига позволяет?
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Игорь Пичугин
Желаю волжским командам остаться, ну и особенно любимой команде Р. Нагучева Факелу!!!.
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