«Краснодар» — фаворит матча с ЦСКА. Ничья для армейцев — супер». Шалимов об игре лидеров РПЛ
Шалимов: «Краснодар» — фаворит матча с ЦСКА.
Игорь Шалимов считает «Краснодар» фаворитом матча 18‑го тура РПЛ против ЦСКА. Игра пройдет 7 декабря в Краснодаре.
После 17 матчей «быки» лидируют в таблице, опережая армейцев и «Зенит» на одно очко.
«Конечно, «Краснодар» — фаворит матча. Если не произойдет чудес, то матч завершится в их пользу. Я не думаю, что ЦСКА перестроится и будет обороняться, надеясь на быстрые контратаки. Ничья для армейцев — это будет супер.
Я видел, как «Краснодар» в последних матчах просто съедал соперника при потере мяча. Не давали оппоненту даже голову поднять, сразу накрывали. С ЦСКА это может повториться», – сказал бывший тренер «Краснодара».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
