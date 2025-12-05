«Краснодар» — фаворит матча с ЦСКА. Ничья для армейцев — супер». Шалимов об игре лидеров РПЛ

Шалимов: «Краснодар» — фаворит матча с ЦСКА.

Игорь Шалимов считает «Краснодар» фаворитом матча 18‑го тура РПЛ против ЦСКА. Игра пройдет 7 декабря в Краснодаре.

После 17 матчей «быки» лидируют в таблице, опережая армейцев и «Зенит» на одно очко.

«Конечно, «Краснодар» — фаворит матча. Если не произойдет чудес, то матч завершится в их пользу. Я не думаю, что ЦСКА перестроится и будет обороняться, надеясь на быстрые контратаки. Ничья для армейцев — это будет супер.

Я видел, как «Краснодар» в последних матчах просто съедал соперника при потере мяча. Не давали оппоненту даже голову поднять, сразу накрывали. С ЦСКА это может повториться», – сказал бывший тренер «Краснодара».