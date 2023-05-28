Защитник « » стал автором победного попадания в шестом матче финала Восточной конференции НБА с «Майами».

Уайт добавил мяч в корзину после промаха из-за дуги за доли секунды до сирены при 102:103. Судьи приняли решение после просмотра повтора.

«Селтикс» победили со счетом 104:103 и сравняли счет в противостоянии, уступая по ходу 0-3.

Бостонская команда может стать первой в истории НБА, которая победит в плей-офф после 0-3.

На счету Уайта 11 очков при 4 из 10 с игры.

«Бостон» с наскока разгромил «Майами» и продолжает камбэк с 0-3. Джимми Батлер не впечатлен

Отец судился с NCAA, крестный играл с Леброном в финале НБА – но звездой баскетбола Тейтума сделала мама

Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов