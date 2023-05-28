Попадание Деррика Уайта принесло «Бостону» победу над «Майами» в 6-м матче финала Востока

Теги Бостон Майами НБА видео НБА плей-офф Маркус Смарт Деррик Уайт Баскетбол

Защитник «Бостона» Деррик Уайт стал автором победного попадания в шестом матче финала Восточной конференции НБА с «Майами».

Уайт добавил мяч в корзину после промаха Маркуса Смарта из-за дуги за доли секунды до сирены при 102:103. Судьи приняли решение после просмотра повтора.

«Селтикс» победили со счетом 104:103 и сравняли счет в противостоянии, уступая по ходу 0-3.

Бостонская команда может стать первой в истории НБА, которая победит в плей-офф после 0-3.

На счету Уайта 11 очков при 4 из 10 с игры.

«Бостон» с наскока разгромил «Майами» и продолжает камбэк с 0-3. Джимми Батлер не впечатлен

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42 комментария

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kolyan#15
Блин , у меня сердце еле выдержало эту игру
+20
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DENBO
Ответ 1ntegro
ну уж не лучшая, подобных баззеров решающих вроде хватало.
Были и попадания Джордана, Дейма, Кавая и Рея, но в моменте, когда ты фактически продул выигранный матч, забить мяч за 0,1 сек и услышать тишину на забитой арене, которая мыслями уже была в финале НБА... не, дружище, такого я еще не видел)
+19
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Марсель Объелся
В коллекцию золотых концовок
+16
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DENBO
Если кто-то скажет мне, что невозможно сотворить историю за 0,1 сек, я покажу им это попадание Уайта! Лучшая концовка в истории НБА и я видел это в прямом эфире! Нет слов! One more game)
+19
-6
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1ntegro
Ответ DENBO
Если кто-то скажет мне, что невозможно сотворить историю за 0,1 сек, я покажу им это попадание Уайта! Лучшая концовка в истории НБА и я видел это в прямом эфире! Нет слов! One more game)
ну уж не лучшая, подобных баззеров решающих вроде хватало.
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ɔculpa
Да уж, это была потрясающая концовка, начиная с камбэка Хит, продолжая тремя штрафными Джимми и заканчивая Уайтом.
Болел за Миаму, но это было круто в любом случае.
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Starki92
Теневой лидер этого Бостона.
В прошлом матче дальнобойной артиллерией все выжег, а сегодня разбил сердца фанов Майами.
Крут, что сказать.
+8
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xamer 9
Какое то безумие. Равный счёт после 0:3 - нереальные эмоции, особенно с учётом того как бьются обе команды. Поражение любой команды в финале вызовет сожаление (если не фанат хит или селтикс)
+6
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Павел Rzd
Батлер войдёт в историю конечно
+5
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Ярик01
Ответ DirtyHarry 44
Интересно как там дела у Батлера 1/10 за половину игры. Но вы же выйграйте серию, да? 0-3 сливая. Изи серия для Бостона, выключил на середине, все понятно уже было. Нет яиц у этого Майами.
Вый.
+4
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Вадим Сидоров
Неужели в первые в истории НБА суперкамбэк случится.
Я помню Знаменский в репортаже недоумевал "не понимаю как можно проиграть 4 матча подряд после 3-0"
Нужен суперматч от Батлера - 40+ очков
+4
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hodor 12
Спасибо Джимми за удар в челюсть. Наши пацаны такое не прощают
+7
-3
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Кирилл Павлюченко
"Не думай о секундах свысока" - в смысле - с высоты баскетбольного кольца! Зрителей в Майами просто Кондратий схватил.
+3
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Свежий
Для тех, кто пишет, что это самое дикое, что они видели на последних секундах: смотрим на ютубе бросок Фишера на победу за 0,4 секунды против Сперс
+4
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ager
0.1 секунда была
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Mon Tag
Ответ DirtyHarry 44
Интересно как там дела у Батлера 1/10 за половину игры. Но вы же выйграйте серию, да? 0-3 сливая. Изи серия для Бостона, выключил на середине, все понятно уже было. Нет яиц у этого Майами.
жалко что проиграли конечно, но ты самое интересное пропустил
+3
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Илья Петров
0.1 секунды до финала. 0.1 СЕКУНДЫ!
+2
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ЮАГ
Ответ DirtyHarry 44
Интересно как там дела у Батлера 1/10 за половину игры. Но вы же выйграйте серию, да? 0-3 сливая. Изи серия для Бостона, выключил на середине, все понятно уже было. Нет яиц у этого Майами.
Блин! Да где вы берёте эту "Й"?!!!
+1
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AEZAKMI228
Ответ DirtyHarry 44
Интересно как там дела у Батлера 1/10 за половину игры. Но вы же выйграйте серию, да? 0-3 сливая. Изи серия для Бостона, выключил на середине, все понятно уже было. Нет яиц у этого Майами.
Любит
Майами
?????
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1ntegro
Вообще, даже если теперь каким-то чудом Хит выиграют 7-ю игру и выйдут в финал, то там вообще ловить против отдохнувшего Денвера просто нечего. А вот Бостон команда более молодая, более талантливая, более глубокая - даст бой. И даже выиграть могут запросто на такой морали то.
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DENBO
Ответ 1ntegro
Арена кстати по-моему не поняла сразу, что он успел)
мне кажется, что никто не понял)) Только, когда реф показал, вот тогда пришло осознание)
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Бабайка Бабаяра
Матч огонь просто. Валидольчику выпил немного.
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nik nik
Пока лучшая игра в этом плей-офф, не скажу что серия, потому что 3-0 0-3 это какой-то странно
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Варлампий Варлампий
да вытащат с 0-3, статодрочеры в шоке
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sloyko
столько ещё потенциала у обеих команд, если лидеры бы показали свой обычный процент, было бы ещё интереснее. но пока ощущение, что Денвер разберёт любую из них, хотя у Бостона шансы выше, таланта и потенциала больше.
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