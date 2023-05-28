Попадание Деррика Уайта принесло «Бостону» победу над «Майами» в 6-м матче финала Востока
Защитник «Бостона» Деррик Уайт стал автором победного попадания в шестом матче финала Восточной конференции НБА с «Майами».
Уайт добавил мяч в корзину после промаха Маркуса Смарта из-за дуги за доли секунды до сирены при 102:103. Судьи приняли решение после просмотра повтора.
«Селтикс» победили со счетом 104:103 и сравняли счет в противостоянии, уступая по ходу 0-3.
Бостонская команда может стать первой в истории НБА, которая победит в плей-офф после 0-3.
На счету Уайта 11 очков при 4 из 10 с игры.
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Болел за Миаму, но это было круто в любом случае.
В прошлом матче дальнобойной артиллерией все выжег, а сегодня разбил сердца фанов Майами.
Крут, что сказать.
Я помню Знаменский в репортаже недоумевал "не понимаю как можно проиграть 4 матча подряд после 3-0"
Нужен суперматч от Батлера - 40+ очков
Майами
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