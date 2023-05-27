«Краснодар» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

«Краснодар» примет ЦСКА в матче 29-го тура Мир РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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