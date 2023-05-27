«Краснодар» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
«Краснодар» примет ЦСКА в матче 29-го тура Мир РПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 27 мая, 19.00, «стадион Краснодар»
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Очень надеюсь, что пик формы они не прошли; со Спартаком периодически теряли владение, хотя, если б самодовольный индюк не намутил с удалениями, все шансы на победу или ничью были.
«Полгода назад», как раз таки, Краснодар у себя дома обыграл в Кубке ЦСКА и выглядел лучше. Да и весной у Краснодара всего лишь 3 поражения при 12 победах и 3 ничьих во всех турнирах - это очень хороший результат.
Ну и странно говорить после одного проигранного матча «пфк прошёл пик» - сейчас два самых важных матча сезона для ЦСКА в чемпионате и, я не сомневаюсь, они выложатся по полной на этом отрезке.
Понятное дело что вам, как болельщику Спартака, хочется чтобы ЦСКА отдал второе место, но так просто мы этого не сделаем )
А удаление двух игроков?!
Цска же не остался в меньшинстве.
Чем судья тут поломал?!
Остались равные составы. Что мешало Цска забить после 1:1?!
А в место этого ни одной внятной атаки за 30 минут в равных составах не провели.