«Краснодар» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Краснодар онлайны Футбол

«Краснодар» примет ЦСКА в матче 29-го тура Мир РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 19:00 по московскому времени. 

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». 

Краснодар – ЦСКА
Дата проведения
27 мая, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RSI
Болеем за ребят!
Очень надеюсь, что пик формы они не прошли; со Спартаком периодически теряли владение, хотя, если б самодовольный индюк не намутил с удалениями, все шансы на победу или ничью были.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
thesuperdrum
Ответ Pelerin
Объективно говоря, полгода назад шансов бы у Краснодара не было. Но сейчас они подтянулись, а пфк прошёл пик. В матче со Спартаком повели при равной игре и не смогли удержать даже ничью...
Игру сломало удаление. ЦСКА хорошо играл в гостях. Судьбу матча решил несчастный случай. Мендес выбивал мяч и не видел ноги соперника. Да и Игорь практически потащил пеналь, тоже повезло, что мяч отскочил к Промесу. Так что сегодня посмотрим
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ответ Caniball
А по чистому не засчитанному голу? Он игру не сломал?
Вы можете мне объяснит как гол, отмененный на 21-й минуте при счете 0:0, смог «игру сломать» ?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Невский баклан
Репетиция финала.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Армейцы, вы должны быть вторыми в РПЛ ! Утрите пятачок землякам!👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
thesuperdrum
Ответ Caniball
А по чистому не засчитанному голу? Он игру не сломал?
Ну забили бы и что? В равных составах ЦСКА вполне мог забить ответный. В первом тайме игра шла. Так что успокойтесь уже со своим голом
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ответ Pelerin
Объективно говоря, полгода назад шансов бы у Краснодара не было. Но сейчас они подтянулись, а пфк прошёл пик. В матче со Спартаком повели при равной игре и не смогли удержать даже ничью...
Такое ощущение, что вы какой-то другой футбол смотрите.

«Полгода назад», как раз таки, Краснодар у себя дома обыграл в Кубке ЦСКА и выглядел лучше. Да и весной у Краснодара всего лишь 3 поражения при 12 победах и 3 ничьих во всех турнирах - это очень хороший результат.
Ну и странно говорить после одного проигранного матча «пфк прошёл пик» - сейчас два самых важных матча сезона для ЦСКА в чемпионате и, я не сомневаюсь, они выложатся по полной на этом отрезке.

Понятное дело что вам, как болельщику Спартака, хочется чтобы ЦСКА отдал второе место, но так просто мы этого не сделаем )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Ответ Кирилл
Вы можете мне объяснит как гол, отмененный на 21-й минуте при счете 0:0, смог «игру сломать» ?
Спартак бы повел в счете.
А удаление двух игроков?!
Цска же не остался в меньшинстве.
Чем судья тут поломал?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Ответ thesuperdrum
Ну забили бы и что? В равных составах ЦСКА вполне мог забить ответный. В первом тайме игра шла. Так что успокойтесь уже со своим голом
Так тоже самое и по удалению. Судья же не оставил Цска в меньшинстве.
Остались равные составы. Что мешало Цска забить после 1:1?!
А в место этого ни одной внятной атаки за 30 минут в равных составах не провели.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий