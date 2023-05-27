Александр Жулин: «Думаю, нам не нужны такие депутаты, как Терюшков. Я абсолютный патриот, просто высказываю свое мнение»

Александр Жулин ответил раскритиковавшему его депутату Роману Терюшкову.

Ранее заслуженный тренер России назвал ошибкой призывы некоторых депутатов бойкотировать Олимпийские игры.

После этого Терюшков заявил: «Государственные интересы мало волнуют Тарасову и , для них главное титулы и гонорары. России такие бизнес-тренеры не нужны».

«Думаю, нам не нужны такие депутаты, как Терюшков. Я абсолютный патриот, я просто высказываю свое мнение.

И еще раз хочу его озвучить. Для людей, которые тридцать лет тренируются, смыслом жизни все равно будут являться Олимпийские игры. Во всяком случае, пока.

В чем мой непатриотизм – я вообще понять не могу. Я – огромный патриот нашей страны и всего того, что в России происходит. Я просто называю вещи своими именами и не кручу хвостом», – сказал Жулин.