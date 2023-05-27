Александр Жулин: «Думаю, нам не нужны такие депутаты, как Терюшков. Я абсолютный патриот, просто высказываю свое мнение»

Теги сборная России Александр Жулин Роман Терюшков Фигурное катание

Александр Жулин ответил раскритиковавшему его депутату Роману Терюшкову.

Ранее заслуженный тренер России назвал ошибкой призывы некоторых депутатов бойкотировать Олимпийские игры.

После этого Терюшков заявил: «Государственные интересы мало волнуют Тарасову и Жулина, для них главное титулы и гонорары. России такие бизнес-тренеры не нужны».

«Думаю, нам не нужны такие депутаты, как Терюшков. Я абсолютный патриот, я просто высказываю свое мнение.

И еще раз хочу его озвучить. Для людей, которые тридцать лет тренируются, смыслом жизни все равно будут являться Олимпийские игры. Во всяком случае, пока.

В чем мой непатриотизм – я вообще понять не могу. Я – огромный патриот нашей страны и всего того, что в России происходит. Я просто называю вещи своими именами и не кручу хвостом», – сказал Жулин.

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14 комментариев

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Евгений - 79
Вот редко с ним согласен. Но здесь - подпишусь
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Gel Na
А вот тут пожалуй соглашусь с Жулиным. Депутаты, призывающие к бойкоту ОИ, пусть попробуют для начала отказаться от авто премиум класса и брендового шмотья( ну, как истинные патриоты).
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Viks
"Я – огромный патриот нашей страны и всего того, что в России происходит." --- Невозможно быть патриотом того, что происходит, по определению патриотизма. Можно быть сторонником. А если "всего", то значит и сторонником коррупции, например, которая тоже происходит.
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Кавабунга Шреддоголовый
Тот случай, когда Жулин прав. Правда, нам не нужны в принципе такие депутаты, которые сейчас в госдуме. терюшок не понимает, куда лезет
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Viks
"Я абсолютный патриот" --- Мало кто сомневается, что абсолютный...
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Viks
Патриотами мнят себя те, кто о патриотизме не имеет ни малейшего понятия, даже словарного - не открывали они толкового словаря.
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Viks
Терюшков заявил: «Государственные интересы мало волнуют Тарасову и Жулина, для них главное титулы и гонорары. --- Не волнуют вообще. И они не понимают, что согласие государства на белый флаг - это признание вины, капитуляция.
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Андрей Лоел
И не только Терюшков!
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Ковид 07.10.52
Оказывается есть в стране еще и огромные патриоты..., каких только нет типов, которые прикрываются этим модным словечком...испоганили хорошее слово....тьфу...
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Olga.t
"Пошла жаришка"... Кто кого затопчет, будем наблюдать.
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expertmer2020
Терюшков это внутренний продукт.

Спортсмены способны улучшить мнение о России - Терюшков нет.
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